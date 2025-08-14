DOCUMENT/ Guvernul a aprobat lista investițiilor finanțate prin PNRR în urma renegocierii cu Comisia Europeană

Guvernul a aprobat joi, printr-un memorandum, listă revizuită a proiectelor ce vor avea finanțare PNRR, așa cum rezultă aceasta în urma negocierilor dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Comisia Europeană.

”Memorandumul serveşte ca o bază legală intermediară până la momentul în care vom avea confirmarea la nivel de Consiliu (Ecofin, n.r.)”, a declarat ministrul de resort, Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, în luna septembrie, ca urmarea schimburilor oficiale de documente, Comisia Europeană urmează să aprobe noua versiune renegociată, iar pe data de 20 octombrie, în şedinţa ECOFIN, Consiliul să ofere aprobarea finală.

În urma negocierilor cu Comisia Europeană, componenta de grant în valoare de 13,56 mld. euro a fost securizată integral, prin includerea proiectelor cu risc scăzut de implementare, care să fie în linie cu criteriile de eligibilitate ale MRR, precum și transferul altor investiții și reforme din componenta de împrumut, astfel încât România să beneficieze integral de alocarea de fonduri nerambursabile, se arată într-un memorandum aprobat de Guvern.

În urma analizei investițiilor finanțate din grant, a fost necesară eliminarea din această componentă a investițiilor care înregistrau întârzieri și înlocuirea acestora cu investiții transferate din componenta de împrumut, în valoare de 3,5 mld. euro.

De asemenea, a fost agreat cu Comisia transferul a 5 loturi din Autostrada 7 din componenta de împrumut în componenta de grant, în valoare de 2,169 mld. euro, prin schimbarea sursei de finanțare a investiției privind infrastructura feroviară.

La aceasta se adaugă transferul a 70% din valoarea alocată investiției eficienței energetice a fondului construit din portofoliul MDLPA, în valoare de 1,35 mld. euro, aspect care contribuie la reducerea deficitului bugetar.

Din componenta de împrumut au dispărut 6,88 mld. euro

În ceea ce privește componenta de împrumut, o parte din investiții și reforme au fost transferate parțial sau total în componenta de grant. O altă parte, formată din investiții care prezentau risc ridicat de neimplementare în termen, au fost eliminate din PNRR.

”Ajustările componentei de împrumut de aproximativ 6,88 mld. euro au fost efectuate luând în considerare necesitatea încadrării în traiectoria fiscală asumată de România și ținând cont de capacitatea maximă a spațiului fiscal necesar pentru gestionarea acesteia. Se cuvine să menționăm și faptul că, în cadrul aceleiași componente de împrumut, au fost aprobate investiții noi în valoare de 284 mil. euro (capitalizare Banca de Investiții și Dezvoltare și achiziția a 1.200 de ambulanțe), precum și ajustări de prețuri în cadrul investițiilor inițiale menținute în program”, se mai arată în memorandum.

Ca urmare a finalizării negocierii sumelor aferente investițiilor menținute în PNRR, MIPE va continua demersurile cu privire la agrearea cu Comisia Europeană a pachetului de simplificare a jaloanelor și țintelor până la finalizarea PNRR, inclusiv negocierea termenelor revizuite și a descrierii anumitor jaloane sensibile (ex: Jalonul 119 privind decarbonizarea), se mai arată în memorandum.

Alocarea PNRR agreat cu Comisia Europeană la acest moment este de 21,62 mld. euro (13,56 mld. euro sub formă de granturi și 8.06 mld. euro sub formă de împrumuturi).

***