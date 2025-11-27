DOCUMENT/ A doua rectificare bugetară: Alocări suplimentare pentru sănătate, economii la PNRR și dobânzi

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificare bugetară care ar urma să fie aprobat vineri în ședință de Guvern.

Acesta prevede o majorare a veniturilor bugetului de stat cu suma de 2,1 mld. lei și o scădere a cheltuielilor cu 2,7 mld. lei.

Așa cum a anunțat și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, cele mai semnificative sume suplimentare au fost alocate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Ajustate semnificativ în minus au fost cheltuielile cu dobânzile (-1 mld. față de proiecția de la rectificarea anterioară), precum și finanțările PNRR (circa 2,5 mld. lei).

”Practic, acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale de peste 2 miliarde de lei, asta este cea mai mare sumă pe care o veți găsi în rectificare. Și bineînțeles mai acoperim nevoi legate de anumite plăți de arierate la Ministerul Transporturilor (suplimentare de 700-800 mil. lei, inclusiv bani în plus de subvenție la CFR – n.r.) – aceasta este a doua sumă ca importanță – și pentru a acoperi aceste nevoi am făcut economii în principal de la Ministerul Finanțelor (MF Acțiuni Generale – n.r.) și am colectat după aceea sume de la mai mulți ordonatori de credite discutând cu ei astfel încât să vedem ce sume intenționează să cheltuie pe decembrie. Asta este strategia în privința rectificării – să acoperim sume, arierate. Asta ne ajută foarte mult la deficitul pe ESA, dar fără să afectăm ținta de deficit asumată”, a mai explicat Alexandru Nazare joi.

(DOCUMENT/ ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025)

Redăm în continuare principalele modificări:

Veniturile bugetului de stat pe anul 2025 se diminuează per sold cu suma de 2.113,6 milioane lei. Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

Impozit pe profit: +939,7 milioane lei, influență datorată depășirii programului stabilit pentru primele 10 luni cu +866,0 milioane lei;

Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: -980,6 milioane lei, influență datorată nerealizării programului stabilit pentru primele 10 luni cu -984,9 milioane lei;

Impozit pe venit și salarii: -71,8 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor comparativ cu programul stabilit;

Taxa pe valoarea adăugată: -170,1 milioane lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată;

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -168,1 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor comparativ cu programul stabilit.

Venituri nefiscale: +236,4 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor comparativ cu programul stabilit;

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări: -244,5 milioane lei;

Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR: -1.668,7 milioane lei.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2025 se diminuează, pe sold, cu suma de 2.740,3 milioane lei. Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

Cheltuielile de personal se diminuează cu 255,0 milioane lei;

Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 6,0 milioane lei;

Cheltuielile cu dobânzile se diminuează cu 1.000,0 milioane lei;

Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 442,0 milioane lei;

Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2.217,0 milioane lei;

Alte transferuri se diminuează cu 729,4 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021-2027 se diminuează cu 336,6 milioane lei;

Cheltuielile cu asistența socială se diminuează cu 525,1 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de Modernizare se diminuează cu 326,6 milioane lei;

Alte cheltuieli cresc cu 60,0 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se diminuează cu 2.017,8 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se diminuează cu 584,0 milioane lei;

Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 42,8 milioane lei;

Cheltuielile de capital se majorează cu 352,0 milioane lei.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2025 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 170.141 mii lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la venituri cu suma de 1.596,8 milioane lei și la cheltuieli se majorează per sold cu suma de 2.233,7 milioane lei, excedentul diminuându-se cu suma de 636,9 milioane lei.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 774,5 milioane lei.

Modificări ale bugetelor ministerelor

Sume suplimentare au fost alocate pentru:

Ministerul Sănătății: +1.511,9 milioane lei per sold.

S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1.678,9 milioane lei) și s-au identificat economii la:

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-140,0 milioane lei),

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12,0 milioane lei),

cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15,0 milioane lei);

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750,0 milioane lei.

Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru:

subvenții (+295,0 milioane lei),

asistență socială (+205,0 milioane lei),

active financiare (+250,0 milioane lei);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei per sold.

Se propune asigurarea unei sume suplimentare pentru subvenții (+100 milioane lei).

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la:

S-au diminuat bugetele:

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -2.089,86 milioane lei, din care:

-1.000,0 milioane lei Dobânzi,

-800,0 milioane lei Alte transferuri,

-289,86 milioane lei Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1.600,6 milioane lei.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii în principal la:

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-1.000,0 milioane lei),

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-350,0 milioane lei),

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-125,0 milioane lei),

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-123,0 milioane lei),

cheltuieli de personal (-1,8 milioane lei),

bunuri și servicii (-0,8 milioane lei);

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: -499,2 milioane lei.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-248,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-120,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-99,9 milioane lei), alte transferuri (-26,0 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-5,0 milioane lei);

Ministerul Public: -320,7 milioane lei, per sold.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la:

cheltuieli de personal (-7,3 milioane lei),

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-13,0 milioane lei),

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-300,0 milioane lei),

active nefinanciare (-0,4 milioane lei);

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei, per sold.

Se propune asigurarea unor sume suplimentare la titlul bunuri și servicii (+9,0 milioane lei) și la titlul active nefinanciare (+2,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-14,7 milioane lei), precum și la titlul proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-141,9 milioane lei);

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: -129,2 milioane lei per sold.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la:

asistență socială (-755,1 milioane lei),

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-7,1 milioane lei),

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10,8 milioane lei),

cheltuieli de personal (-6,7 milioane lei),

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-1,4 milioane lei).

Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal, pentru:

plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri, în baza Legii nr. 226/2021, cu suma de 451,4 milioane lei ;

; alte cheltuieli, cu suma de 3,0 milioane lei ;

; transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu suma de 222,9 milioane lei;

Ministerul Finanțelor: -108,9 milioane lei, per sold.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii în principal la:

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021-2027 (+100,0 milioane lei),

alte cheltuieli (+34,0 milioane lei).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -66,3 milioane lei.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la:

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-1,3 milioane lei),

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-50,0 milioane lei),

cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15,0 milioane lei);

Ministerul Afacerilor Interne: -51,5 milioane lei per sold.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la:

cheltuieli de personal (-5,0 milioane lei),

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-20,0 milioane lei),

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-50,0 milioane lei).

S-au asigurat sume la:

titlul asistență socială (+20,0 milioane lei) pentru plata pensiilor militare de stat,

titlul alte cheltuieli (+3,5 milioane lei) pentru plata integrală a sentințelor definitive pronunțate de instanțele de judecată;

Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei per sold.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la:

cheltuieli de personal (-13,0 milioane lei),

cheltuieli cu bunurile și serviciile (-2,0 milioane lei),

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-26,8 milioane lei),

active nefinanciare (-2,0 milioane lei);

Agenția Națională de Integritate: -21,0 milioane lei per sold.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la:

cheltuieli de personal (-0,3 milioane lei),

cheltuieli cu bunurile și serviciile (-0,7 milioane lei),

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-20,0 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei per sold.

S-au identificat economii la:

cheltuieli de personal (-4,0 milioane lei),

transferuri între unități ale administrației publice (-5,0 milioane lei),

alte transferuri (-0,4 milioane lei),

alte cheltuieli (-0,8 milioane lei),

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-52,8 milioane lei).

S-au asigurat sume la:

titlul subvenții (+47,0 milioane lei) pentru susținerea exportului, a mediului afacerist și a tranzacțiilor internaționale,

titlul active nefinanciare (+0,8 milioane lei) pentru achiziționare echipamente IT.

***