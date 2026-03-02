Doctrina nucleară a lui Macron: „Pentru a fi liberi trebuie să fim temuți” – Franța își va extinde arsenalul  nuclear și ar putea desfășura active nucleare în alte țări UE

Emmanuel Macron a anunțat, luni, în cadrul unui discurs mult-așteptat despre postura nucleară a Parisului, că Franța își va majora numărul de focoase nucleare și că nu va mai face publică dimensiunea arsenalului său. În prezent, Franța are undeva la 290 de focoase nucleare, iar aceasta va fi pentru prima dată din 1992 când Franța își mărește arsenalul nuclear, conform Associated Press (AP).

„Am decis să cresc numărul focoaselor din arsenalul nostru. (…) Pentru a fi liberi trebuie să fim temuți”, a declarat Macron la baza militară de la L’Île Longue, în nord-vestul Franței, unde sunt găzduite submarinele dotate cu rachete balistice ale Franței.

De asemenea, Macron a semnalat că Franța ar putea desfășura pentru prima dată active nucleare în alte țări europene, în cadrul noii strategii de „descurajare avansată” („forward deterrence” – eng.). Consolidarea puterii de descurajare a Franței este necesară având în vedere riscul crescând de conflicte la nivel global care depășesc pragul nuclear, a declarat luni președintele Franței.

Franța e a 4-a putere nucleară a lumii și singura din UE – Macron a anunțat intenția de extinde umbrela nucleară încă din debutul lui 2025

Președintele francez a anunțat luni principalele direcții de acțiune pe care le va aborda Franța în contextul actualizării doctrinei sale privind potențiala utilizare a arsenalului său nuclear. Anunțul a fost făcut într-un discurs susținut la baza militară de la L’Île Longue, care găzduiește submarinele cu rachete balistice ale Franței.

Discursul lui Macron a avut ca scop clarificarea modului în care armele nucleare franceze se integrează în arhitectura de securitate a Europei, pe fondul preocupărilor liderilor europeni cauzate de tensiunile recurente cu președintele american Donald Trump și pericolul rusesc asupra securității Europei de Est, în contextul reducerii angajamentului american pentru securitatea Europei. Macron a dat de altfel de înțeles că garanțiile nucleare americane nu mai sunt o certitudine, ci o variabilă politică nesigură.

Unele state europene, cel mai important Germania și Polonia, au acceptat deja oferta făcută anul trecut de Macron de a discuta despre extinderea umbrelei nucleare franceze. Macron a propus, de asemenea, implicarea partenerilor europeni în exercițiile nucleare ale Franței.

Au avut deja loc discuții cu Germania. Macron apasă pe accelerația autonomiei strategice

La începutul acestei luni, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a avut „discuții inițiale” cu Macron pe această temă și a evocat public posibilitatea ca avioane ale Forțelor Aeriene Germane să fie folosite pentru a transporta bombe nucleare franceze.

De notat că Franța și Marea Britanie au adoptat în iulie o declarație comună care permite ca forțele nucleare ale ambelor țări, deși independente, să fie „coordonate”. Regatul Unit, care nu mai este membru al UE, dar este țară NATO, este singura altă țară europeană care deține o capacitate de descurajare nucleară.

Macron a insistat constant că orice decizie privind utilizarea armelor nucleare franceze va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Franței.

