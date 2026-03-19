Dobânzile la obligațiunile României ating maximul ultimelor 6 luni: tensiunile politice și șocul petrolului împing dobânzile în sus

Dobânzile la obligațiunile guvernamentale pe 10 ani în lei au crescut la un nou maxim al ultimelor 6 luni, joi dimineață, în contextul tensiunilor pe buget din Coaliția de guvernare și al intensificării volatilității de pe piețele financiare, după ce petrolul a crescut la 115 dolari/baril.

Joi, la ora 11:30, dobânzile la obligațiunile pe 10 ani din piața secundară (RO10Y) se situau la 7,47%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2025 încoace. RO10Y coborâseră miercuri seară spre 7%, dar scăderea s-a inversat după atacurile asupra infrastructurilor energetice ale Iranului și ale țărilor din Golf, care au dus la creșterea cu peste 10% a prețului țițeiului Brent și la creșterea cu peste 30% a prețului gazului de pe piețe.

De notat că creșterea a venit inclusiv în contextul discuțiilor tensionate din coaliție cu privire la buget. Premierul Ilie Bolojan a declarat după o ședință a coaliției, ținută la solicitarea lui Sorin Grindeanu, că bugetul urmează să fie aprobat vineri de plenul reunit al Parlamentului.

Amintim că dezbaterile pe marginea proiectului de buget 2026 s-au blocat ieri în ședința comună a comisiile de finanțe din cele două camere ale Parlamentului. Reprezentanții PSD și cei ai PNL și USR s-au certat, miercuri, în comisiile comune de buget-finanțe din Parlament, după ce pachetul în valoare de 1,1 miliarde de lei înregistrat de social-democrați ca amendament la bugetul pentru 2026 a fost respins printr-un vot contestat de inițiatori.

