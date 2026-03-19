19 martie, 2026

Newsletter
La obiect

Dobânzile la obligațiunile României ating maximul ultimelor 6 luni: tensiunile politice și șocul petrolului împing dobânzile în sus

De Mihai Gongoroi

19 martie, 2026

Dobânzile la obligațiunile guvernamentale pe 10 ani în lei au crescut la un nou maxim al ultimelor 6 luni, joi dimineață, în contextul tensiunilor pe buget din Coaliția de guvernare și al intensificării volatilității de pe piețele financiare, după ce petrolul a crescut la 115 dolari/baril.

Joi, la ora 11:30, dobânzile la obligațiunile pe 10 ani din piața secundară (RO10Y) se situau la 7,47%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2025 încoace. RO10Y coborâseră miercuri seară spre 7%, dar scăderea s-a inversat după atacurile asupra infrastructurilor energetice ale Iranului și ale țărilor din Golf, care au dus la creșterea cu peste 10% a prețului țițeiului Brent și la creșterea cu peste 30% a prețului gazului de pe piețe.


De notat că creșterea a venit inclusiv în contextul discuțiilor tensionate din coaliție cu privire la buget. Premierul Ilie Bolojan a declarat după o ședință a coaliției, ținută la solicitarea lui Sorin Grindeanu, că bugetul urmează să fie aprobat vineri de plenul reunit al Parlamentului.

Amintim că dezbaterile pe marginea proiectului de buget 2026 s-au blocat ieri în ședința comună a comisiile de finanțe din cele două camere ale Parlamentului. Reprezentanții PSD și cei ai PNL și USR s-au certat, miercuri, în comisiile comune de buget-finanțe din Parlament, după ce pachetul în valoare de 1,1 miliarde de lei înregistrat de social-democrați ca amendament la bugetul pentru 2026 a fost respins printr-un vot contestat de inițiatori.

(Citește și: Petrolul sare de 110 $/baril: Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze din Iran. Temeri de escaladare în Golf și pe piețe)

(Citește și: Scandal în Parlament, pe proiectul de buget – Pachetul social al PSD, respins de două ori, partidul amenință că nu va vota bugetul)

(Citește și: Dezbaterile pe buget, blocate – Ședință a coaliției, la cererea PSD)

***


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

