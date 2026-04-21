BET, încă o scădere – un minus de 1,5% după declanșarea crizei politice de către PSD – Dobânzile suverane urcă la 7,21%, a treia zi de creștere – Cursul leului, stabil, BNR e cu arma la picior

Indicele BET al bursei locale a închis ședința de marți cu o scădere de -1,51%, pe revenire în a doua parte a zilei, aceasta fiind prima zi de tranzacționare după retragerea sprijinului politic al premierului Bolojan de către PSD.

Aceasta a fost a doua zi de corecție pentru referința pieței bursiere de la București, după o scădere de -1,87% luni – cea mai mare din ultimele 7 săptămâni. Un element pozitiv al zilei de luni a fost că valoarea tranzacțiilor a fost una redusă, investitorii așteptând decizia finală a PSD, în timp ce elementul pozitiv al zilei de marți este revenirea de la minime – BET a avut în debutul ședinței de marți o scădere de -2,3%.

De notat că BET este foarte aproape de maximele istorice, cu loc de scădere în cazul în care criza politică va avea efecte mai mari asupra cursului valutar, atragerii de fonduri europene și în general asupra mersului economiei.

BET a închis sub media mobilă simplă de 20 de zile, un prag major de suport

Valoarea tranzacțiilor de marți a fost de 121,7 milioane de lei, din care 93,87 milioane de lei au fost tranzacțiile cu acțiuni și 16,29 milioane de lei cele cu obligațiuni în lei. Pe prima poziție în topul rulajului s-au situat acțiunile Banca Transilvania (TLV), cele mai bine reprezentate pe piața internațională, care au scăzut cu -1,87% pe tranzacții de 29,26 milioane de lei.

BET scăzuse și vineri, cu -0,4%, pe contra-tendință cu piețele internaționale, care au crescut puternic după ce ministrul de externe al Iranului a anunțat redeschiderea, pentru scurt timp, a Strâmtorii Ormuz către tranzitul internațional.

Presiune la vânzare și pe piața de obligațiuni în lei – a treia zi de creștere a dobânzilor suverane

Și bondurile românești în lei au continuat să se tranzacționeze, marți, cu presiune la vânzare în prima parte a zilei, în condițiile declanșării crizei politice de către PSD, luni seară.

Dobânda la bondurile românești cu scadența pe 10 ani (RO10Y), indicatorul cel mai relevant pentru percepția de risc a investitorilor, a continuat să crească marți, din nou marginal, la 7,21%, de la 7,17%. Investitorii au intrat la cumpărare în a doua parte a zilei, RO10Y scăzând 5 puncte de bază de la 7,26% la prânz.

Mișcarea importantă pe piața de obligațiuni a avut loc însă vineri, când a existat o surpriză negativă în piață, fiind telefonată decizia PSD de a retrage sprijinul politic al premierului Ilie Bolojan: dobânda pe 10 ani a României a crescut puternic vinerea trecută, de la 6,76% la 7,14%, o mișcare mai rară, de aproape 40 de puncte de bază. Loc de creștere a dobânzilor încă există, maximul recent pe RO10Y fiind atins în mai 2025, în timpul crizei electorale, la 8,6%.

Liniște pe curs, BNR e cu arma la picior pentru a proteja nivelul leului

În ceea ce privește cursul valutar euro/leu, acesta a rămas stabil marți, după ce a fost resimțită presiune de depreciere vineri și luni. Analiștii BCR cercetare notează de altfel că, săptămâna trecută, volumul tranzacțiilor de pe piața valutară locală a crescut față de acum două săptămâni și a urcat peste media pe termen lung. Cele mai multe tranzacții săptămâna trecută au fost făcute vineri, reprezentând aproximativ 60% din volumul întregii săptămâni.

