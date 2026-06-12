Doar 9 locuinţe RA-APPS sunt închiriate unor demnitari în funcție, cum impune legea

Dintre cele 220 de locuinţe închiriate persoanelor fizice de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS), doar 9 apar ca locuinţe de mandat, adică atribuite conform legii, demnitarilor în funcţie. Pentru celelalte, situate multe în cele mai scumpe zone din Bucureşti sau în staţiunile montane, nu există indicii despre locatarii lor.

Lista chiriașilor RA-APPS, persoane fizice sau juridice, a fost publicată, iar conform datelor centralizate din registrul de evidenţă a fondului imobiliar de stat, statul încasează lunar de la cele 220 de unităţi închiriate pertsoanelor fizice 159.000 lei şi 91.000 de euro, conform analizei News.ro.

RA-APPS are în total 609 chiriași, firme, organizații și persoane fizice.

Cea mai mare parte a acestui fond se află în Bucureşti, în cadrul sucursalei SAIFI, unde apar 192 de poziţii care includ apartamente, garaje, locuri de parcare şi terenuri sub construcţie, iar restul sunt împărţite între Sinaia, Triumf, Victoria Cluj-Napoca şi Departamentul Sala Palatului.

În afara Capitalei:

Sucursala Sinaia deţine 5 imobile, toate legate de zona de protocol şi de staţiunile montane, cu locuinţe în Sinaia şi Predeal.

Sucursala Triumf însumează 21 de unităţi, majoritatea apartamente pe strada Av. Alexandru Şerbănescu din Bucureşti, la care se adaugă o locuinţă din Snagov.

Sucursala Victoria Cluj-Napoca are o singură locuinţă, la Apahida.

Departamentul Sala Palatului figurează cu încă o locuinţă în Bucureşti, pe strada Valeriu Branişte.

Contracte vechi de pe vremea lui Ceauşescu

Cele mai vechi contracte aflate în vigoare datează, unele de dinainte de 1989, altele de la începutul anilor ’90.

În această categorie intră imobilele de pe Str. Philippide Alexandru nr. 12, sector 2, cu teren sub construcţie de 18,92 mp şi valoare de 0,00, precum şi Str. Pivnicerului nr. 4-6, sector 1, cu teren sub construcţie de 29,16 mp şi valoare de 0,00, ambele semnate la 14 decembrie 1982 şi menţinute pe durată nedeterminată conform HG 39/1996.

Tot în această categorie se află şi locuinţa de pe Str. Spătar Milescu nr. 65, sector 2, cu suprafaţa de 89,59 mp pentru care se plăteşte un preţ de închiriere de 284,90 EURO. Contractul a fost semnat pe 5 mai 1984, apoi imobilul din Str. Arghezi Tudor nr. 32, sector 2, care are o suprafaţă de 137,06 mp şi care aduce un venit de 1147,04 euro şi pentru care a fost semnat un contract la 4 februarie 1988.

Din aceeaşi categorie a contractelor foarte vechi fac parte şi cele Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 22, cu 218,97 mp care aduce un venit de 2675,81 euro, precum şi Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 24, ap. 1, de 188,92 mp pentru care RA-APPS încasează 2641,10 euro, respectiv ap. 3, de 188,69 mp care aduce venituri de 2481,27 euro, toate menţinute pe durată nedeterminată prin regim special.

Suprafeţele cele mai mari

În topul suprafeţelor celor mai mari apar, în special, imobile din centrul Bucureştiului.

Cea mai mare suprafaţă care este consemnată în document este la Str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5, care are 258,40 mp şi pentru care se plăteşte chirie şi întreţinere de 766,63 lei plus 1020,94 euro.

Urmează un apartament de pe Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 22, P., ap. 1, care are 218,97 mp suprafaţă şi aduce un venit de 2675,81 euro.

Apoi, sunt mai multe apartamente aflate pe Str. Eminescu Mihai unde locuiesc, de regulă, demnitari. Este vorba despre cele de la nr. 124, sc. C, et. 5, ap. 12, cu o suprafaţă de 206,85 mp şi pentru care se plăteşte o chirie de 1318,69 lei, cel de la nr. 124, sc. A, et. 2, ap. 7, cu o suprafaţă de 198,94 mp şi pentru care se încasează 1471,46 lei plus 644,57 euro pe lună şi cel din Str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. A, et. 5, ap. 13, cu 196,68 mp suprafaţă şi o chirie de 1660,88 lei plus 619,54 euro.

Tot în acest registru intră şi apartamentul din Str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. A, et. 4, ap. 11, cu 195,18 mp şi un tarif lunar de 6182,39 lei, precum şi Str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. C, et. 4, ap. 10, cu o suprafaţă de 185,84 mp şi un cost de 1759,99 lei plus 611,41 euro. La acestea se adaugă Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 10, cu 184,42 mp şi 2929,47 lei plus 1006,93 euro, ori Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, cu 184,42 mp şi 2463,68 lei plus 1156,31 euro.

Funcţii publice

Conform registrului de evidenţă a fondului imobiliar de stat actualizat în iunie 2026, categoria locuinţelor utilizate în scop profesional (atribuite pe perioada mandatului sau condiţionate de contractul de muncă) este destul de mică în totalul locuinţelor.

În sursele analizate, sunt evidenţiate în mod explicit 9 unităţi locative de tip „locuinţă de mandat” (atribuite strict pe perioada exercitării unei funcţii publice) şi o unitate locativă legată de contractul individual de muncă (CIM).

Cea mai mare densitate a acestor imobile se află la adresa str. Mihai Eminescu nr. 124, unde se regăsesc 7 din cele 9 locuinţe de mandat raportate.

Sistemul de tarifare este mixt, incluzând sume exprimate în lei, euro sau o combinaţie a celor două valute. Spre deosebire de locuinţele sociale, locuinţele de mandat implică sume considerabile, reflectând suprafeţele generoase (adesea peste 100 mp). În strada Mihai Eminescu nr. 124, chiriile variază de la 1660.88 lei + 619.54 de euro pentru un apartament de 196,68 mp situat la Sc. A, et. 5, ap. 13, până la 1318.69 lei (0.00 euro) pentru unul de 206,85 mp de la Sc. C, et. 5, ap. 12: 206,85 mp. Pentru un apartament de 70,62 mp situat pe str. Icoanei nr. 110, ap. 5 se plăteşte 335.03 lei + 635.58 de euro, iar pentru altul situat pe B-dul Magheru nr. 24, ap. 16 cu o suprafaţă de 83,18 mp – 657.60 lei + 315.89 euro.

În afara Bucureştiului, sursele menţionează un caz specific în Apahida, Jud. Cluj (Str. Libertăţii nr. 63). Această unitate are o suprafaţă de 26,55 mp, iar contractul încetează odată cu încheierea contractului individual de muncă (CIM). Chiria este stabilită conform OUG 40/1999 la valoarea de 131.92 lei.

Proceduri de evacuare

Documentul indică şi situaţii explicit conflictuale. În procedură de evacuare apar, în registrul principal, Str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, cu 176,69 mp şi 1263,62 lei plus 524,66 de euro; B-dul Magheru Gheorghe nr. 24, sc. B, et. 6, ap. 36, cu 80,03 mp şi 714,49 lei plus 401,73 de euro; Str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, cu 55,74 mp şi 641,95 lei plus 378,88 de euro; şi Str. Racotă Nicolae nr. 16-18, et. 6, ap. 14, cu 90,80 mp şi 475,59 lei plus 368,67 de euro.

În procedură de eliberare apar, între altele, Str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. A, et. 6, ap. 14, cu 195,14 mp şi 2656,26 lei plus 788,37 de euro; Str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B1, et. 1, ap. 4, cu 147,00 mp şi 1741,24 lei plus 561,22 de euro; Str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, et. 3, ap. 10, cu 140,46 mp şi 1636,76 lei plus 394,68 EURO; Str. Herăstrău nr. 40, cu 164,01 mp şi 0,00 lei plus 862,69 de euro; şi Str. Lister Joseph, dr. nr. 63, et. 1, ap. 2, cu 175,04 mp şi 1490,72 lei plus 746,06 de euro.

Situaţia locativă din staţiunile montane

Administrarea fondului imobiliar de stat din zona montană este concentrată în cadrul Sucursalei pentru Reprezentare şi Protocol Sinaia, care gestionează două situaţii distincte: o locuinţă stabilă la Sinaia şi un grup de imobile aflate în litigiu la Predeal.

La Sinaia, singura unitate consemnată în listă este cea de pe Str. Sportului nr. 12 A. Imobilul are o suprafaţă de 31,35 mp, iar chiria lunară este de 125,40 euro. Contractul a fost atribuit direct la 28 ianuarie 2013 şi are termen de valabilitate până la 31 decembrie 2026

Situaţia de la Predeal este mult mai tensionată. Aici, toate cele patru unităţi consemnate sunt grupate pe Str. Postăvarului nr. 10, cu suprafeţe cuprinse între 51,91 mp şi 65,82 mp. Chiriile lunare variază între 220 de euro şi 279 de euro. În ceea ce le priveşte, pentru ele RA-APPS este în proces cu actualii chiriaşi pentru neeliberarea spaţiilor.

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