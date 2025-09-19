cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

19 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Raport/ Doar 50% din studenții la Drept finalizează studiile de licenţă cu frecvență la zi; în cazul învățământului la distanță, rata este de 33%

Rss
De Vladimir Ionescu

19 septembrie, 2025

În cazul studenților la Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă la zi, rata de finalizare a facultății este de 50%, în timp ce pentru studenții ce urmează astfel de programe la distanță sau la forma cu frecvență redusă, rata coboară la 33%.

Datele apar într-o analiză – Raportul privind starea învăţământului juridic superior din România – lansată vineri, de către Federaţia Asociaţiilor Studenţilor de Drept din România.

„Conform datelor înregistrate, înţelegem faptul că majoritatea facultăţilor de Drept din ţară nu organizează un examen propriu de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, luând în considerare rezultatele obţinute de către candidaţi la Bacalaureat fie în totalitate, fie media ponderată a acestora şi a rezultatelor obţinute de aceştia în timpul studiilor liceale”, arată raportul, citat de Agerpres.

Alte constatări importante ale studiului

  • Aproape o treime dintre studenţi nu consideră faptul că biblioteca facultăţii la care studiază asigură materialele necesare tuturor studenţilor înmatriculaţi, cel puţin la nivelul bibliografiei obligatorii – care face obiectul direct al tematicii examenului de an.

  • În prezent, aproape jumătate dintre studenţi nu cunosc oportunităţile pe care facultatea le pune la dispoziţie, chiar atunci când acestea există şi sunt multiple.

  • 73% dintre respondenţi nu sunt de acord cu reintroducerea obligativităţii lucrării de licenţă începând cu anul universitar 2025-2026, iar 7,3% sunt încă sceptici privind această măsură. Mai puţin de 20% sunt de acord cu această nouă structură.

  • Doar 33,5% dintre aceştia au menţionat că facultatea de provenienţă le asigură un partener de practică pentru a putea parcurge stagiul de practică obligatorie sau facultativă în condiţii optime. Peste jumătate dintre aceştia au infirmat acest lucru, fiind nevoiţi să îşi asigure singuri practica de specialitate.

  • Peste 75% dintre respondenţi consideră că actul educaţional este costisitor sau foarte costisitor, aspect subliniat atât de costul traiului în oraşele universitare, dar şi de preţurile considerabile pentru tratatele şi materialele de studiu, ori accesul la baze de date şi soft-uri legislative pe care universităţile nu le pun la dispoziţie.

  • „Observăm, astfel, că o majoritate covârşitoare dintre studenţi nu cunosc dacă sunt reprezentaţi, conform legii, în Comisiile importante întocmite la nivelul facultăţilor la care studiază. Aceştia nu ştiu, deci, nici cui să se adreseze în caz de nevoie şi, mai ales, nu pot verifica dacă interesele lor au fost expuse aşa cum prevede legea”, se menţionează în document.

(Citește și: Universităţile româneşti şi-au ales misiunea academică: 32 dintre ele au optat pentru Educație și cercetare avansată)

****

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Daniel David, la întâlnirea cu studenții: Universitățile să-și păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii

 

Universitatea București, poziția 93 la nivel mondial în privința implicării în activități de dezvoltare durabilă

 

Universităţile româneşti şi-au ales misiunea academică: 32 dintre ele au optat pentru Educație și cercetare avansată

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți