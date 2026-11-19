Doar patru companii au depus cereri de acord pentru finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat destinată investițiilor productive, cu un buget total de 759 milioane de lei, deși interesul manifestat de mediul de afaceri este semnificativ, susține Ministerul Finanțelor, care propune prelungirea perioadei de depunere a proiectelor.

Prima sesiune de depunere a cererilor a fost organizată în perioada 15 octombrie – 25 noiembrie 2026. Ministerul Finanțelor susține că interesul investițional nu s-a concretizat într-un număr corespunzător de solicitări de finanțare. Instituția a organizat 27 de întâlniri cu reprezentanții societăților interesate, în cadrul cărora a fost semnalată nevoia unui termen suplimentar pentru pregătirea documentațiilor.

De asemenea, prin platforma ministerului au fost transmise 170 de întrebări și solicitări de clarificare, o parte importantă dintre acestea vizând timpul necesar elaborării proiectelor. La acestea se adaugă opt solicitări oficiale de prelungire a sesiunii, formulate inclusiv de organizații reprezentative ale mediului de afaceri, precum Federația Patronatelor Societăților din Construcții și Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România.

„Aceste date indică faptul că principala provocare nu este lipsa interesului investițional, ci timpul necesar transformării intențiilor de investiții în proiecte complete și fundamentate”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern, pus în dezbatere publică.

Proiectul de HG prevede modificarea cadrului normativ în condițiile în care art. 17 alin. (2) din HG nr. 486/2026 stabilește durata sesiunii la 30 de zile lucrătoare. În noua versiune este introdusă și posibilitatea prelungirii sesiunii, fără a fi se stabili și o durată maximă a acestei prelungiri.

„(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni anunțate cu minimum 20 de zile lucrătoare înainte de deschiderea fiecărei sesiuni, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare cu posibilitatea de prelungire. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanțelor pe site-ul său”, prevede proiectul de HG.

Ministerul explică faptul că pregătirea dosarelor presupune documentații tehnice, economice și financiare complexe, în condițiile în care valoarea minimă a unei investiții eligibile este de 10 milioane de euro. În plus, investitorii trebuie să parcurgă și demersurile administrative necesare pregătirii proiectelor.

Având în vedere numărul redus de cereri de finanțare, reprezentanții Finanțelor avertizează că menținerea termenului actual ar putea conduce la o utilizare insuficientă a bugetului disponibil, prin neparticiparea unor investitori care au proiecte viabile, dar nu reușesc să finalizeze documentațiile până la 25 noiembrie.

„Un număr redus de cereri poate limita concurența între proiecte și posibilitatea selectării investițiilor cu cel mai ridicat impact economic”, potrivit documentului.

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