Doar 30% dintre IMM-uri au posibilitatea creșterii salariului minim brut în 2026

Doar 30% dintre IMM-urile din România au posibilitatea de a crește salariul minim în 2026, companiile mici și mijlocii avertizând că la ora actuala obiectivul principal este acela de a depăși ceea ce numesc o criză economică. În 2027, peste jumătate anticipează că ar putea majora salariul minim la 4.250 de lei, potrivit unui sondaj realizat de IMM România.

Sondajul a fost realizat în rândul a 2.000 de antreprenori, în perioada 10-15 octombrie, din domenii precum: producție, comerț, Horeca, sectorul construcțiilor.

„Circa 70% dintre întreprinzători susțin că salariul minim brut ar trebui înghețat în anul 2026 și numai 30% dintre aceștia au răspuns că au posibilitatea creșterii salariului minim brut. Participanții la sondaj au afirmat că vor avea posibilitatea creșterii salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2027, după depășirea a ceea ce IMM-urile numesc o criză economică în acest moment. Întrebați cu cât ar putea să crească salariul minim de la 1 ianuarie 2027, 54% dintre antreprenori au menționat că salariul poate crește până la 4.250 lei, de la 4.050 lei în prezent, foarte puțini dintre aceștia (11%) menționând salariul de 4.500 lei brut sau peste 4.500 lei brut”, a declarat Florin Jianu (foto), președintele IMM România.

Salariul minim a crescut de două ori mai repede ca inflația

Potrivit acestuia, poziția IMM România cu privirea la majorarea salariului minim brut pe țară în 2026 a fost prezentată și susținută la Comisia de dialog social de luni și va fi susținută și la Consiliul Național Tripartit care va avea loc spre sfârșitul acestei săptămâni.

„Avem o analiză asupra faptului că, în ultimii trei ani, salariul minim brut a crescut în mod constat și peste rata inflației. Avem o creștere a inflației de aproximativ 23% față de anii anteriori și a salariului de circa 58%. Salariul minim a crescut în mod constant. Dacă în 2022 aveam salariul minim de 2.550 lei, în 2023 a fost 3.000 lei până la 1 octombrie, după care a fost 3.300 lei de la 1 octombrie, în 2024 a fost 3.700 lei, iar în 2025 este 4.050 lei”, a menționat Florin Jianu, care a citat datele INS.

El a subliniat că dificultățile cu care se confruntă IMM-urile în cazul creșterii salariului minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2026 „sunt și cele pe care le vedem în economie.”

„Dificultățile menționate de antreprenori sunt legate de creșterea prețului produselor oferite. O eventuală creștere a salariului minim se va duce în prețuri care și așa nu mai sunt competitive în acest moment. De altfel, scăderea competitivității companiilor e menționată de 42% dintre antreprenori ca fiind principala dificultate. O renunțare la investiții am primit ca feedback din partea multor antreprenori din România”, a mai spus Jianu.

El a subliniat că mulți antreprenori au oprit investițiile deoarece nu mai au încredere în mediul investițional din România.

„Un număr de 24% dintre antreprenori menționează pierderea contractelor, diminuarea profitului e pe locul 5, respectiv închiderea totală a firmelor. Numai 18% dintre antreprenori declară că nu vor fi afectați de creșterea salariului minim pe economie. În cazul în care creșterea salariului minim brut pe țară de la 1 ianuarie 2026 va fi realizată, 50% dintre antreprenori susțin că nu vor face disponibilizări, iar 24% că vor efectua disponibilizări, ceea ce înseamnă că unul din patru antreprenori va efectua disponibilizări între 2 și 5 salariați. Noi ne concentrăm și pe soluții alternative în ceea ce privește posibilitatea creșterii salariului minim pe economie. Astfel, 85% dintre antreprenori menționează ca principală soluție scăderea cu 5 puncte procentuale a impozitării pe salarii”, a adăugat Florin Jianu.

