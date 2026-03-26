Doar 18% dintre companii valorifică folosirea AI – succesul nu vine din investiția în algoritmi, ci din abilitatea angajaților de-a folosi AI

Doar 18% dintre companiile ce folosesc Inteligența Artificială (AI) la nivel global reușesc să valorifice pe deplin această tehnologie și numai o treime au o strategie de talent aliniată cu obiectivele de AI, conform studiului „Talent Reinventors: Delivering value with and for people in the age of AI”, realizat de Accenture.

Concluzia analizei arată că succesul nu mai depinde de câți bani sunt investiți în algoritmi, ci de cât de repede reușesc firmele să învețe forța de muncă să colaboreze cu acești algoritmi.

Doar 43% dintre companii investesc în dezvoltarea competențelor angajaților, ceea ce evidențiază un decalaj major în ceea ce privește valoarea generată de AI, conform Raportului.

„Dacă AI rămâne doar o investiție în tehnologie, fără o investiție reală în oameni, valoarea obținută va fi mult sub potențial. Diferența o fac companiile care își ajută angajații să înțeleagă și să folosească aceste instrumente în munca de zi cu zi. Vedem deja că organizațiile care pun oamenii în centrul acestei transformări sunt cele care cresc mai rapid și rămân competitive”, a declarat Raluca Burghelea, country managing director al Accenture România, citată în comunicatul cu prezentarea studiului.

Provocări critice care limitează valoarea AI:

Existența unui decalaj în strategia de talent: aproape 70% dintre organizații se bazează pe recrutare externă sau ad-hoc, doar 7% utilizează platforme interne de mobilitate bazate pe AI, iar 76% dintre angajați spun că nu au claritate asupra traseului profesional.

Pregătirea e insuficientă pentru AI: doar 25% dintre executivi spun că învățarea este integrată în fluxul de lucru, 36% dintre angajați primesc recomandări AI în timp real și numai 19% consideră că au competențele necesare pentru a lucra cu AI.

Riscuri de burnout: 55% dintre angajați resimt suprasolicitare cognitivă, iar 49% sunt îngrijorați de pierderea locului de muncă.

Cele 6 caracteristici ale organizațiilor „Talent Reinventors”

Bazat pe un studiu realizat în rândul a peste 1.320 de executivi C-level și a 4.560 de angajați din 20 de industrii și 12 piețe, raportul identifică un grup restrâns de organizații, „Talent Reinventors” – doar 18% -, care depășesc faza de experimentare și obțin impact măsurabil din AI.

Acestea sunt de 7,2 ori mai predispuse să prioritizeze mobilitatea internă bazată pe AI și de 16,5 ori mai capabile să utilizeze date dinamice despre competențe, facilitând tranziția angajaților către roluri relevante pentru viitor.

Lucrarea definește cele șase caracteristici esențiale ale acestor organizații:

claritate strategică

echipe inteligente asistate de AI

mobilitate a talentelor

co-învățare om-AI

leadership adaptativ

experiențe personalizate pentru angajați.

