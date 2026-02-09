„Doamna de Fier” a Japoniei primește o supermajoritate la alegeri – Ce vrea să facă Sanae Takaichi în țară și în Indo-Pacific

Premierul japonez Sanae Takaichi (foto centru) are, după victoria categorică la alegerile legislative anticipate de duminică, o supermajoritate pe care se poate baza atât pentru revitalizarea economiei, cât și pentru consolidare relației cu SUA, într-un mediu de securitate tot mai precar.

Formațiunea sa, Partidul Liberal-Democrat, și partenerul minoritar din coaliție, Partidul Inovației, au 352 de mandate de deputați dintr-un total de 465, sufciente pentru a-și promova agenda fără a negocia cu alte partide sau a solicita aprobarea camerei superioare.

Pe plan intern, un prim test va fi modul în care Takaichi va gestiona promisiunea de a suspenda taxa de vânzare de 8% aplicată produselor alimentare în Japonia, modul în care va finanța această măsură și modul în care o va explica piețelor, care au fost prea dornice să îi conteste agenda.

Reducerea taxei de consum va lăsa Tokyo cu un deficit anual estimat de 5 trilioane de yeni (32 de miliarde de dolari), provocând o durere de cap pentru Takaichi în ceea ce privește finanțarea și menținând piețele nervoase în legătură cu riscul de derapaj fiscal, scrie Reuters.

„Planurile sale de reducere a taxei pe consum lasă mari semne de întrebare cu privire la finanțare și la modul în care va reuși să facă calculele să se adune”, a declarat Chris Scicluna, șeful departamentului de cercetare al Daiwa Capital Markets Europe din Londra. „Prin urmare, cred că incertitudinea cu privire la politica fiscală va persista încă o perioadă”, a adăugat el.

„Partidul se va uni, va strânge din dinți și își va îndeplini promisiunile față de public. Voi conduce acest proces și voi duce lucrurile la bun sfârșit”, a promis premierul japonez.

O insulă de pragmatism

Sanae Takaichi se confruntă și cu provocări și presiuni din afara granițelor. China nu a uitat că Takaichi a rupt lunga tradiție japoneză de ambiguitate față de Taiwan când a declarat în noiembrie, în Parlament, că un atac chinez asupra insulei – situată la doar 60 de mile (97 de kilometri) de teritoriul japonez – ar putea declanșa o reacție militară din partea Japoniei.

Întrebat despre victoria electorală a lui Takaichi, Lin Jian, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, a declarat că Japonia ar trebui „să urmeze calea dezvoltării pașnice, în loc să repete greșelile din trecut”. El a îndemnat-o să-și retragă comentariul referitor la Taiwan.

Japonia este un stat din prima linie a Indo-Pacificului care se confruntă cu un mediu de securitate din ce în ce mai precar, având în vedere China din ce în ce mai militarizată, cu dorința sa crescândă de a recurge la coerciție economică, potrivit unei analize CEPA. Coreea de Nord, un alt vecin apropiat, se comportă ca o stat nuclear și acționează acum ca subcontractant militar al Rusiei, trimițând soldați să lupte în Ucraina pentru a satisface nevoile Kremlinului.

Între timp, mișcările din ce în ce mai agresive ale Rusiei și Chinei au inclus incursiuni militare comune în spațiul aerian și maritim al Japoniei. Japonia își transformă abordarea strategică odată pacifistă în materie de apărare și securitate pentru a se adapta și a se pregăti pentru viitor. Cheltuielile pentru apărare cresc rapid de la un nivel scăzut.

Administrația Trump a presat Japonia să-și accelereze cheltuielile militare și să aloce 550 de miliarde de dolari pentru investiții în proiecte americane.

Sub conducerea prim-ministrului Shinzo Abe, Japonia a început să-și regândească abordarea în materie de securitate, autoapărare și reînarmare, legalizând apărarea colectivă printr-o reinterpretare a Constituției sale. Această schimbare strategică a fost continuată de administrațiile care au urmat, culminând cu discursul fostului prim-ministru Kishida în fața Congresului SUA în aprilie 2024, în care a făcut legătura între mediul de securitate din Europa și cel din Indo-Pacific: „Ucraina de astăzi poate fi Asia de Est de mâine”.

Prim-ministrul Sanae Takaichi, un discipol al asasinatului Abe, a continuat moștenirea fostului premier de a se concentra pe apărare și securitate, țara fiind acum pregătită să își îndeplinească obiectivul de cheltuieli pentru apărare de 2% până în martie, cu doi ani mai devreme decât obiectivul inițial.

O industrie de apărare reenergizată preia, de asemenea, semnalele, analizând succesul exporturilor de apărare ale Coreei de Sud și creșterea rapidă a cheltuielilor de apărare în Europa, în timp ce urmărește cu atenție ascensiunea companiilor subvenționate de Beijing.

Necesitatea de a construi o rețea mai largă de parteneri este recunoscută de strategii țării. Japonia a consolidat din ce în ce mai mult parteneriatele cu țări precum Australia, India, Filipine și țările ASEAN pentru a contracara influența militară și economică crescândă a Chinei.

Deoarece China este atât cea mai mare provocare pentru securitatea Japoniei, cât și cel mai mare partener comercial al acesteia, este esențial să se construiască relații economice mai profunde cu aliații care împărtășesc aceeași viziune. Desigur, nu poate forța țările din regiune să aleagă o tabără, ci trebuie să adopte o abordare pragmatică în căutarea unor domenii de cooperare reciproc avantajoase.

