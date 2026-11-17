Hackerii afiliați Rusiei vizează infrastructurile informatice din România, în special sectoarele energetic și sanitar, dar și administrația publică, în timp ce inteligența artificială este folosită tot mai eficient de atacatorii cibernetici pentru a identifica și ținti potențialele victime. Avertismentul a fost lansat de directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean, în contextul înființării la Buzău a unui hub de securitate cibernetică.

Potrivit șefului DNSC, România se confruntă cu intensificarea atacurilor informatice, atât din partea grupărilor de criminalitate cibernetică motivate financiar, cât și a unor actori statali și a hackerilor motivați ideologic. În ceea ce privește amenințările de natură geopolitică, Cîmpean a atras atenția asupra activității grupărilor afiliate Federației Ruse, care vizează infrastructuri informatice din domenii esențiale.

„Categoria cea mai relevantă, infractorii cibernetici motivați financiar. Sunt grupări transnaționale, operează de oriunde de pe planetă. Prin tehnica aceasta de inginerie socială, contactează potențialele victime și le determină să le plătească sume sau să le dea acces la propriile sisteme informatice cu scopul de a le fura datele și de a le vinde pe internet, pe darknet. Vedem campanii cu genul ‘Ajutați-o pe Adelina’, ‘Votați pentru copilul talentat x’, ‘Investiți în certificate’. Ce observăm, din ce în ce mai mult sunt categorii profesionale țintite, contabili, notarii, medicii, profesori, educatori. O a doua categorie, evident, sunt actorii statali. Suntem o țară cu un război hibrid la graniță și, nu este un secret, grupări afiliate cu Federația Rusă sunt foarte active în România, în infrastructurile noastre informatice, vizează în principal sectorul energetic, sectorul de sănătate și administrația publică în ansamblu. A treia sunt ‘hacktiviștii‘, cum îi numim, actori motivați ideologic, care pe diverse subiecte, în funcție de contextul sociopolitic, economic, transmit anumite mesaje, în principal pentru a-și crea vizibilitate”, a declarat Dan Cîmpean, potrivit Agerpres.

Directorul DNSC a semnalat și o tendință de specializare a atacurilor, fiind vizate tot mai frecvent anumite categorii profesionale, precum contabilii, notarii, medicii, profesorii și educatorii. Totodată, atacurile de tip spear-phishing sunt adaptate unor persoane sau grupuri specifice, ceea ce le face mai greu de identificat.

Un factor suplimentar de risc îl reprezintă utilizarea inteligenței artificiale de către atacatori, care pot pregăti mesaje mult mai convingătoare și pot identifica mai rapid categoriile de victime.

Numărul atacurilor raportate în prima jumătate a anului 2026 a depășit totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2025

Potrivit reprezentantului DNSC, numărul atacurilor raportate în prima jumătate a anului 2026 a depășit totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2025. Evoluția a fost una în valuri, fiind corelată cu evenimentele socio-economice și geopolitice.

„Inteligența artificială, din păcate, a început să fie folosită eficient, disciplinat și sistematic de către atacatori care își identifică mai repede victimele, își pregătesc mult mai bine atacurile, cu mesaje la zi, foarte bine scrise și foarte țintite. Măsuri simple, relativ elementare de igienă cibernetică ne protejează de 80-90% din atacuri și, să nu uităm, la nivel de România avem peste 12 milioane de utilizatori zilnic de internet. Este ceea ce noi numim suprafață de atac a României, de care, foarte deschis și sincer o spunem, ne îngrijorăm, pentru că sunt cetățeni foarte activi și vrem să fie activi, dar vrem să fie activi în siguranță, în spațiul virtual”, a avertizat Dan Cîmpean.

Avertismentele au fost transmise în cadrul unei întâlniri de lucru organizate marți la Consiliul Județean Buzău, cu sprijinul DNSC, eveniment care a marcat lansarea unui proiect-pilot pentru înființarea primului hub de securitate cibernetică din România.

Inițiativa presupune un parteneriat între DNSC și CJ Buzău, prin care va fi creat un centru destinat informării, conștientizării și prevenirii incidentelor de securitate cibernetică. Acesta va deservi atât județul Buzău, cât și județele limitrofe și va oferi sprijin administrațiilor publice locale, operatorilor economici și utilizatorilor obișnuiți de internet.

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