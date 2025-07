DNA: Vicepremierul Dragoş Anastasiu a avut calitatea de martor denunţător, nu de martor, în dosarul de corupţie al funcţionarei ANAF

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a avut calitatea de martor denunţător în dosarul penal în care funcţionara ANAF Angela Burlacu a fost condamnată definitiv la 5 ani şi 2 luni de închisoare pentru luare de mită şi trafic de influenţă. Din acest motiv, procurorii DNA au decis clasarea cauzei în privinţa lui Anastasiu şi a lui Cristian Băciucu.

Într-un răspuns pentru G4Media, DNA a precizat că cei doi reprezentanţi ai firmei Touring Eurolines SA au avut statutul de martori denunţători, iar soluţia de clasare a fost dispusă în baza art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală, raportat la art. 16 lit. d din acelaşi cod.

Dragoş Anastasiu a transmis vineri, într-o postare pe Facebook, că a fost martor în dosar, nu denunţător, şi a subliniat că nu a beneficiat de niciun avantaj juridic şi nu a avut nicio condamnare penală.

„În dosar am fost martor, nu denunţător. Nu a existat nicio acţiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj juridic, iar în dosar au fost implicate şi alte companii aflate în situaţii similare. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, a scris acesta.

Totodată, Anastasiu a recunoscut că, între 2009 şi 2017, a oferit mită funcţionarei ANAF Angela Burlacu, ulterior condamnată într-un dosar instrumentat de DNA.

Angela Burlacu a primit, pe 22 iunie 2023, o condamnare definitivă de 5 ani şi 2 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită şi trafic de influenţă, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că situaţia lui Anastasiu nu are legătură cu atribuţiile sale actuale de vicepremier.

Întrebat despre acest subiect, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are informaţii: „Lăsaţi-mă să mă informez, că e prima oară când aud de la dumneavoastră”, le-a spus el jurnaliştilor.

