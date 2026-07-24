DNA a reținut trei directori din industria de armament, de la Uzina Mecanică București și Uzina Mecanică Plopeni, pentru luare de mită. 500.000 € găsiți la domiciliul directorului de la Plopeni

DNA a anunțat vineri că a reținut trei directori din industria de armament din România, toți acuzați de luare de mită. Este vorba despre Mihai Rafiu, director general al Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu, director general al Uzinei Mecanice Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial al Uzinei Mecanice Plopeni.

Cei trei directori ar fi primit de la administratorul unor societăți comerciale, reținut și el în același dosar, sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei, în mai multe tranșe, pentru încheierea unor contracte cu firmele respective și derularea procedurilor ulterioare, conform comunicatului DNA, citat de News.ro.



Administratorul societăților comerciale e acuzat de dare de mită și complicitate la dare de mită, iar în timpul perchezițiilor procurorii au găsit 500.000 de euro în numerar la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu, directorul Uzinei Mecanice Plopeni.

Acuzațiile DNA

Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, Mihai Rafiu, director general al SC „Uzina Mecanică Bucureşti” este acuzat de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale), Tiberiu Alexandru Pîrvu, director general al Uzinei Mecanice Plopeni, de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), iar directorul comercial al UM Plopeni, Liliana Sorescu, este acuzată de două infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată. De asemenea, a fot reţinut administratorul mai multor societăţi comerciale, pentru complicitate la luare de mită şi dare de mită în formă continuată (2 infracţiuni).

Cei patru inculpaţi urmau să fie prezentaţi, vineri, Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii au stabilit că în perioada 18 decembrie 2025 – 16 iulie 2026, la diferite intervale de timp, Mihai Rafiu ar fi primit de la administratorul inculpat atât direct, cât şi prin intermediul altei persoane suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranşe a câte 4.000 lei. Sumele de bani ar fi fost primite pentru iniţierea unor proceduri de achiziţie, derularea raporturilor contractuale dintre uzină şi societăţile comerciale administrate de administrator şi aprobarea plăţii facturilor emise de firmele respective.

Potrivit sursei citate, în perioada mai – iulie 2026, Tiberiu Pîrvu ar fi primit direct de la administratorul inculpat suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranşe, în scopul aprobării comenzilor şi efectuarea plăţilor aferente contractelor încheiate cu societăţile comerciale rspective.

De asemenea, în cursul anului 2026, Liliana Sorescu ar fi pretins şi primit de la acelaşi administrator, în mai multe tranşe, suma totală de 24.250 lei, pentru lansarea comenzilor către societăţile comerciale administrate de acesta şi efectuarea formalităţilor necesare recepţiei bunurilor livrate.

„Într-o împrejurare distinctă, în luna februarie 2026, aceeaşi inculpată ar fi primit de la reprezentantul altor societăţi comerciale aflate în relaţii contractuale cu Societatea Comercială „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A. suma de 3.800 USD, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor şi efectuarea formalităţilor necesare recepţiei bunurilor livrate de societăţile respective. Ulterior, în perioada 15 mai – 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, inculpata Sorescu Liliana ar fi primit de la aceeaşi persoană, prin intermediul inculpatului V.M., echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 lei”, precizează procurorii DNA.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societăţile comerciale menţionate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanţă, achiziţia de materiale şi prestări de servicii.

Sursa citată menţionează că în urma percheziţiilor efectuate la data de 23 iulie 2026, la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu au fost găsite sume de bani în numerar, în lei şi valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro. Sumele de bani au fost ridicate în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.

Procurorii DNA precizează că inculpaţilor le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale şi că în cauză sunt urmărite penal şi alte persoane.

Ministrul Economiei Irinel Darău: „Dacă cineva a profitat, să plătească”

Comentând primele informații legate de reținerea celor trei directori, ministrul Economiei Irinel Darău, care are în subordine companiile, a declarat:

„Știu din informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr, că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu: în România sper într-un stat de drept și oricine face lucruri nelegale să plătească. Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv, iar, încă o dată, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească”, a spus Darău.

El a precizat că nu a fost informat despre anchetă și că a aflat din surse publice.

„Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică persoane corupte, să le pedepsească! Am aflat din surse publice. Nu pot să fac pronosticuri. În general, industria de apărare este un subiect extrem de sensibil. Sunt convins că, pentru unii, este și un subiect al tentațiilor. Un stat român puternic trebuie să identifice pe oricine din industria de apărare care face lucruri necurate. Nu este în atribuția unui minister, este în atribuția procurorilor, în acest caz. Și noi nu putem interfera niciodată în contracte din trecut. Nu am cum să cunosc detaliile”, a mai spus ministrul.

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