Statul renunță la 972 mil. lei dividende de la Nuclearelectrica – Profitul de 2,39 mld. rămâne în companie

Acționarii Nuclearelectrica (SNN), compania controlată de stat ce operează centrala nucleară de la Cernavodă, au respins în AGA de bilanț de miercuri distribuirea sumei 1,179 miliarde de lei sub formă de dividende, conform unui raport publicat pe BVB.

Punctul ce privește repartizarea profitului din 2025 și distribuirea de dividende a fost respins cu 93,46% din totalul drepturilor de vot, ceea ce înseamnă că nu doar Ministerul Energiei a votat împotrivă – statul are o participație majoritară de 82,5% la Nuclearelectrica. În baza participației sale, dacă repartizarea profitului ar fi fost aprobată, statul ar fi încasat aproximativ 972 milioane de lei.

Compania de stat în pregătire investiții majore – în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și în minireactoarele SMR de la Doicești

Nuclearelectrica a realizat un profit net de 2,39 miliarde de lei în 2025, în creștere cu mai bine de 40% față de profitul din 2024.

Acţionarii au mai aprobat în AGA înfiinţarea unei sucursale intitulate ” Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Bucuresti – Sucursala de Retehnologizare si Investitii Majore (SRIM) Cernavoda” dar și participarea SNN, în calitate de garant, pentru un împrumut de până la 57,27 milioane de dolari contractat de Energonuclear SA de la Export-Import Bank of the United States, pentru finanțarea proiectului Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă.

SNN are o capitalizare la BVB de 21,8 miliarde de lei.

