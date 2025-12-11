Ce dividende ar putea distribui în 2026 companiile listate la BVB – Analiză TradeVille: Media randamentului este în scădere

Media randamentelor la dividendele ce urmează să fie distribuite în anul 2026 de companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) este de 3,6%, mai mică cu 0,5 puncte procentuale față de estimările pe selecția de companii făcută anul trecut, care avea un randament mediu de 4,1%, conform unui raport cu estimări realizat de TradeVille.

Instituția de brokeraj de pe piața locală arată că în top 3 companii cu cel mai mare randament al dividendului ce va fi distribuit în 2026 se numără Conpet (8,8%), Alumil (7%) și Farmaceutica Remedia (6,9%). La coada clasamentului se află Digi Communications (0,1%), Antibiotice Iași (0,4%) și Transport Trade Services (1%).

”Estimarea dividendelor are la bază profitul net estimat pentru anul următor, care ține cont de sezonalitatea profiturilor, mai exact ponderea ultimului trimestru din an. De asemenea, rata de alocare a dividendelor este cea aferentă dividendelor care au fost plătite în 2025. Pentru companiile care au făcut excepție de la prezenta metodologie sunt notate comentarii”, arată TradeVille în raport.

Notă: Randamentele au fost calculate raportat la prețul de închidere din data de 08.12.2025.

Media randamentelor estimate pentru 2026 este sub rata inflației prognozată de BNR

”Astfel, media randamentelor estimate înregistrată de selecția de companii din prezentul raport se găsește ușor sub rata inflației prognozată de BNR pentru finalul anului 2026, de 3,7%. Cu toate acestea, 12 dintre cele 28 de companii pentru care s-au realizat estimări dețin un posibil randament superior inflației prognozate”, mai notează TradeVille.

Raportul prezintă o selecție de companii din indicele BETPlus care au potențial să distribuie dividende în anul 2026 din profitul net înregistrat în anul curent.

Note explicative ale TradeVille:

Aquila Part Prod Com – profitul net pentru anul 2025 este estimat cu aproximativ 8% sub cel bugetat de companie la începutul anului, la 53,6 mil. RON vs 58,5 mil. RON. În prezent, Aquila a reușit atingerea a doar 57% din ținta propusă. Nici în anul 2024 compania nu a reușit să-și atingă bugetul, încheind exercițiul financiar cu 10% sub nivelul prognozat. Prin urmare, ținând cont că anul trecut compania a avut o rată de distribuire a dividendelor de 66%, dividendul brut pe acțiune a fost estimat la 0,0297 RON.

Farmaceutica Remedia – profitul net pentru anul 2025 a fost estimat ținând cont de un raport de 1/3 acordat trimestrelor anterioare din 2025, sumă adăugată peste cea raportată la 9L 2025.

Oil Terminal – profitul net pentru anul 2025 a fost estimat în baza unei depășiri cu 24% a cifrei bugetate de companie în AGA din aprilie și reconfirmate în septembrie, procent care a fost exprimat de companie în raportul rezultatelor la 9L 2025 (BVC 9L 2025 depășit cu 24%; pentru întregul an, compania și-a bugetat un profit net de 22.294.000 RON).

Romcarbon S.A. și Compa S.A. – au fost excluse din estimări din cauza pierderii înregistrate în primele 9 luni din 2025.

BVB – a fost exclusă din listă din cauza faptului că emitentul nu a distribuit în anul 2025 dividende și nici nu a oferit indicii că ar distribui anul viitor.

Transgaz – profitul net pentru anul 2025 a fost estimat ținând cont de un raport de 1/3 acordat trimestrelor anterioare din 2025, sumă adăugată peste cea raportată la 9L 2025. La 9L 2025, compania realizase deja 88% din profitul net bugetat pentru întregul an (774 mil. RON).

IAR S.A. Brașov – profitul net pentru anul 2025 a fost estimat în baza unei scăderi cu 7% a cifrei pentru anul 2025 raportat la 2024, în linie cu cifra prognozată în bugetul aprobat de companie în AGA din aprilie (30.240.000 RON).

ONE – One United Properties acordă dividende semestrial din profitul individual, care este mult mai mic decât cel consolidat. Politica de dividende a companiei sugerează distribuirea a până la 35% din profitul net distribuibil. Compania furnizează rezultatele individuale numai pentru cifrele anuale, astfel că, pentru 9L 2024 și 9L 2025 profitul net a fost estimat în baza unei ponderi de 32% deținute de profitul net individual în cel consolidat (calculat la cifrele din 2024). Valoarea estimată a profitului individual pentru anul 2025 este 143.132.825 RON.

OMV Petrom – conform politicii de dividend aprobată de companie, care prevede o rată anuală de creștere a dividendului între 5% și 10%, nivelul noului dividend a fost estimat prin aplicarea aceleiași rate de creștere utilizate în 2025, respectiv +7,5% pe an, presupunând menținerea acestui ritm și în perioada următoare. A fost estimat doar dividendul de bază.

