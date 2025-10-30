Distrigaz Sud Rețele, pusă sub învinuire în dosaul exploziei din Rahova – un angajat al acesteia, reținut. Reacția companiei

Distrigaz Sud Rețele a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din Rahova, iar un angajat al acesteia, împreună cu doi salariați ai firmei Amper, au fost reținuți de procurori pentru distrugere calificată, în dosarul exploziei din cartierul Rahova. Compania de distribuție precizează într-un comunicat că, „în acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, dar își va asuma întreaga răspundere, dacă vor fi găsite deficiențe.

Polițiștii și procurorii au efectuat miercuri percheziţii la opt adrese din București, Ilfov, Teleorman și Prahova, în dosarul exploziei din Rahova, deflagrație în care trei persoane au fost ucise, iar 20 au fost rănite.

La sediul Distrigaz, în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente și echipamente de stocare.

De asemenea, în cadrul anchetei au fost audiate trei persoane, trei dintre ele fiind reținute – un angajat al Distrigaz și doi ai firmei Amper, toți fiind acuzați de distrugere calificată.

Pentru toți trei, procurorii vor cere arestarea preventivă.

Miercuri seara, un director adjunct al Distrigaz Sud Rețele a fost citat la Parchetul Curții de Apel București, unde i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect a companiei ca persoană juridică.

În cazul firmei Amper, procurorii vor solicita interzicerea desfășurării activității.

Reacția companiei de distribuție a gazelor naturale

Ipoteza principală în cazul exploziei este că fisura unei conducte din plastic (polietilenă de înaltă densitate – HDPE) pentru transportul gazelor ar fi fost fisurată din cauza unui scurtcircuit electric la un cablu situat în apropierea conductei.

Flacăra generată de scurtcircuit ar fi topit conducta (situată în afara blocului), creând o fisură prin care gazele naturale s-au scurs și s-a acumulat în subsolul și la etajele superioare ale blocului, ducând la deflagrație.

Această ipoteză este considerată de anchetatori drept cauza principală, un scenariu în care vinovăția i-ar aparține Distrigaz Rețele Sud deși încă nu există o concluzie 100% certă până la finalizarea expertizei tehnice.

Precizările Distrigaz: „Dacă vor fi identificate şi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate”

Compania Distrigaz Sud Reţele precizează într-un comunicat transmis după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova, că până în acest moment nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului.

Compania de gaze reaminteşte că experţii desemnaţi în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei, care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi „o multitudine de factori” şi reafirmă că a acţionat şi acţionează „în conformitate cu normele legale şi cu obligaţiile de siguranţă” care îi reglementează activitatea.

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti prin care s-a adus la cunoştinţa Distrigaz Sud Reţele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziţia. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate faţă de familiile victimelor, apropiaţii acestora şi toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieţi au fost pierdute, alţi oameni au fost răniţi, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparenţă şi de un simţ profund al responsabilităţii”.

Experţii desemnaţi în cadrul anchetei „analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, aşa cum a fost arătat în spaţiul public”. „În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”.

Compania menționează că a acţionat şi acţionează „în conformitate cu normele legale şi cu obligaţiile de siguranţă” care îi reglementează activitatea.

„Avem încredere în statul de drept şi în capacitatea justiţiei de a desfăşura o anchetă riguroasă, imparţială şi aprofundată, care să stabilească responsabilităţile pe baza faptelor şi a legislaţiei aplicabile. În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre. Dacă vor fi identificate şi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate”.

Compania îşi exprimă „deplina solidaritate” cu toţi angajaţii Distrigaz Sud Reţele implicaţi în anchetă.

„Angajamentul nostru faţă de siguranţa persoanelor şi a bunurilor rămâne absolut”.

