Explozia din Calea Rahovei / Distrigaz a închis joi alimentarea cu gaze a imobilului – vineri dimineața, cu 30 minute înainte de explozie, a găsit sigiliul rupt

Echipele de intervenție ale Distrigaz Sud au sistat, joi, alimentarea cu gaze a blocului din Rahova unde a avut loc explozia, iar robinetul de branșament a fost sigilat, după ce au primit mai multe sesizări că se simte miros de gaze. Vineri dimineața, după ce au fost informați din nou privind mirosul de gaze, echipa de intervenție găsit sigiliul rupt, informează compania, printr-un comunicat.

Reamintim că trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite grav (au traumatisme și arsuri) și primesc îngrijiri la mai multe spitale din București, după ce o explozie puternică s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei.

De asemenea, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineau a fost evacuat și închis pe termen nedeterminat, întrucât s-a constatat afectarea unui stâlp de rezistență. O decizie definitivă privind funcționarea acestuia se va lua după expertizarea tehnică a clădirii.

Cronologia evenimentelor de dinaintea producerii exploziei, în prezentarea Distrigaz Sud Rețele

În 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distribuţie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acţionând de la distanţă electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă şi a sigilat electrovalva respectivă.

Vineri, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Reţele care s-a deplasat la locaţie a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

”⁠⁠La scurt timp după această constatare (că sigiliul a fost rupt – n.red.) a avut loc explozia”, a transmis ANRE, citând datele de la operatorul de distribuţie.

Control ANRE la Distrigaz

ANRE verifică dacă intervenţia Distrigaz la blocul afectat de explozie a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat în locuințe echipamentele ce funcționează cu gaze naturale, de exemplu centralele de apartament

Alimentarea cu gaze a fost sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt, arată primele informații.

”Preşedintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă modalitatea de acţiune/intervenţie a operatorului de distribuţie a respectat prevederile legale, precum şi asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, a transmis, vineri, ANRE.

