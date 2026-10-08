Disperarea energetică europeană – Ce măsuri au adoptat guvernele UE: Reduceri de taxe, ajutoare financiare și multe iluzii – Prea puține instrumente pentru a ține prețurile sub control

Miniștri europeni ai energiei, reuniți pentru o întâlnire informală la Dublin, au avut puține idei noi pentru a oferi protecție propriilor cetățeni în fața unei ierni în care vor trebui să achite facturi uriașe la energie.

Oficialii europeni din domeniul energiei au evidențiat ajutoarele financiare și reducerile de taxe drept câteva dintre puținele soluții viabile pentru a proteja consumatorii de creșterea explozivă a costurilor energetice în această iarnă – sperând, totodată, că președintele american Donald Trump nu va agrava situația prin interzicerea exporturilor de motorină din SUA.

Prețurile la gazele naturale se află la maximele ultimilor patru ani în pragul iernii, gradul de umplere al depozitelor este neobișnuit de scăzut, iar conflictul din Orientul Mijlociu menține închisă sine die Strâmtoarea Ormuz. În plus, creșterea puternică a prețului motorinei a determinat SUA să ia în considerare interzicerea exporturilor acestui combustibil, ceea ce ar fi afectat puternic Europa.

Fără soluții pe termen scurt

Miniștrii și oficialii UE au afirmat că valorificarea potențialului surselor de energie regenerabile, prin extinderea majoră a rețelelor și modernizarea piețelor de electricitate, reprezintă singura modalitate reală de a reduce costurile pe termen lung. Totuși, pe termen scurt, aceștia au subliniat beneficiile schemelor de sprijin financiar menite să accelereze electrificarea și adoptarea energiilor regenerabile – multe dintre acestea fiind deja implementate în urma primei crize energetice din acest an.

„Vedem acum mai multe vehicule electrice vândute în Europa ca niciodată și observăm că pompele de căldură electrice înlocuiesc centralele pe gaz și pe combustibil lichid într-un ritm fără precedent; așadar, da, se întâmplă multe lucruri pozitive”, a declarat jurnaliștilor Dan Jørgensen, responsabilul UE pentru energie, răspunzând unei întrebări adresate de POLITICO. „De multe ori, una dintre cele mai bune măsuri pe care le putem lua în astfel de situații – și care dă rezultate inclusiv pe termen scurt – este electrificarea activă.”

El a adăugat că „nu sugerează în niciun caz că acest lucru este suficient” și că există „multe aspecte structurale majore care trebuie abordate și care nu vor veni în ajutorul consumatorilor mâine sau chiar în cursul acestui an, dar există, într-adevăr, și măsuri pe care statele membre le pot lua.”

Ce măsuri au adoptat guvernele UE

Guvernele europene se confruntă cu dilema, cum să protejezi gospodăriile și firmele de transport fără a susține în schimb consumul de combustibili fosili. Răspunsul a fost fragmentat: unele guverne plafonează prețurile la pompă, în timp ce altele reduc accizele, ca în România. Un al treilea grup de țări direcționează ajutoare către fermieri, transportatori și alți mari consumatori. Și câteva țări lasă prețurile globale să se resimtă direct asupra consumatorilor, fără nicio măsură protecționistă. Rezultatul este că același baril de petrol poate genera prețuri la pompă care diferă semnificativ de la o țară europeană la alta.

Agenția Internațională pentru Energie a descris această reacție ca fiind una globală, nu doar europeană. În decurs de câteva luni, numărul țărilor care acordă subvenții pentru combustibil a crescut de la 16 la 38, iar numărul celor care reduc taxele pe energie a urcat de la 40 la 57. Pew Research Center, bazându-se pe datele IEA de la jumătatea lunii iunie, a identificat 113 țări care au adoptat cel puțin o măsură privind costurile energiei după izbucnirea conflictului din Iran, inclusiv modificări fiscale în 55 de țări și subvenții pentru combustibil în 32.

Iată câteva exemple privind măsurile pe care țările din Europa le iau pentru a menține sub control prețul combustibililor:

Austria aplică o reducere a taxei pe produsele petroliere de 1,9 cenți pe litru, valabilă până la sfârșitul lunii septembrie.

Belgia a implementat un plafon oficial de preț.

Croația a redus acciza la motorină cu 10 cenți sub pragul minim al UE; autoritățile de la Zagreb afirmă că prețul mediu al motorinei este de 1,91 euro pe litru, față de 2,26 euro în absența intervenției.

Ciprul oferă o reducere de 8,33 cenți până la data de 30 noiembrie.

Luxemburgul suportă o parte din prețul la pompă, în valoare de 5 cenți, în perioada iulie-decembrie.

Malta utilizează ajutoare de stat directe pentru a menține prețurile sub media zonei euro.

Portugalia a decis, la 17 septembrie, să direcționeze veniturile suplimentare din TVA (rezultate din prețurile mai mari ale combustibilului) către măsuri de relaxare fiscală în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro, până la sfârșitul anului.

Slovenia a stabilit prețuri maxime oficiale de 1,748 euro pentru benzină și 2,012 euro pentru motorină în săptămâna 22-28 septembrie.

Spania a menținut reducerea accizelor sub nivelul minim al UE până la 30 septembrie.

Italia a redus și a plafonat acciza la motorină până la începutul lunii octombrie.

Muntenegru și Serbia combină plafonarea prețurilor la vânzarea cu amănuntul cu reducerea accizelor.

Germania reduce taxa pe energie cu 14 cenți pe litru în perioada 1 octombrie – 31 decembrie (aproximativ 17 cenți dacă se ia în calcul și reducerea TVA), într-un pachet în valoare de 2,5 miliarde de euro.

În paralel, se acordă ajutoare punctuale:

Grecia a prelungit până în octombrie subvenția de 10 cenți pe litru pentru motorină și pregătește un pachet de măsuri privind combustibilul pentru încălzire.

Franța a direcționat ajutoare către agricultură, lucrătorii care parcurg distanțe mari și sectorul construcțiilor, în loc să aplice o reducere generalizată.

Irlanda acordă rambursări de taxe transportatorilor comerciali și operatorilor de autobuze.

Spania a introdus un program de 402 milioane de euro destinat șoferilor de camioane, suplimentar față de reducerea generală a taxelor.

Italia oferă transportatorilor un credit fiscal pentru a compensa costurile suplimentare suportate anterior.

Guvernele UE au cheltuit aproape 18 mld. euro pentru subvenții

Guvernele Uniunii Europene au cheltuit în acest an 17,9 miliarde de euro pentru a reduce impactul creşterii preţurilor petrolului şi gazelor asupra populaţiei şi companiilor, însă peste două treimi din sprijin nu a fost direcţionat către consumatorii vulnerabili, potrivit Comisiei Europene, transmite Reuters.

Într-o notă pregătită pentru reuniunea miniştrilor de Finanţe din zona euro din 8 octombrie, Comisia a cerut guvernelor să direcţioneze mai eficient măsurile de sprijin, să investească în reţelele electrice şi să taxeze electricitatea mai puţin decât gazele naturale, pentru a încuraja reducerea utilizării combustibililor fosili.

De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, 25 de state membre au adoptat măsuri fiscale pentru a limita efectele preţurilor ridicate la energie asupra gospodăriilor şi companiilor. Costul bugetar al acestora a ajuns la 17,9 miliarde de euro în 2026, echivalentul a 0,1% din PIB-ul celor 27 de state membre.

„Peste două treimi din sprijin constă în măsuri nedirecţionate privind preţurile şi, prin urmare, nu respectă necesitatea ca măsurile pe termen scurt să fie orientate către cei mai vulnerabili, să minimizeze costurile fiscale şi să fie compatibile cu necesitatea decarbonizării sistemului energetic”, a arătat Comisia.

Randamentele obligaţiunilor guvernamentale din zona euro se află aproape de maximele ultimilor ani, iar agravarea şocului energetic susţine aşteptările pieţelor privind cel puţin trei majorări ale dobânzilor de către Banca Centrală Europeană până la sfârşitul anului 2027.

Comisia a recomandat ca eventualele noi măsuri de sprijin pentru populaţie şi companii să fie bine concepute, direcţionate şi temporare, invocând drept principală lecţie experienţa crizei energetice din perioada 2022-2023.

Dependența UE de importurile de combustibili

Ministrul irlandez al energiei, Darragh O’Brien – al cărui guvern deține președinția semestrială prin rotație a UE – a descris, de asemenea, extinderea utilizării surselor regenerabile drept principala modalitate de a contracara creșterea costurilor, subliniind că Dublinul depune eforturi pentru a accelera adoptarea unei noi legislații UE menite să consolideze rețelele electrice ale blocului comunitar.

Totuși, el a precizat că capacitatea UE de a gestiona actuala creștere a costurilor este limitată: „Statele membre dispun de anumite flexibilități în ceea ce privește fiscalitatea, însă cred că cetățenii noștri înțeleg că niciun guvern din Europa nu va putea să-și protejeze populația împotriva oricărei creșteri de preț”, a declarat el în fața jurnaliștilor. „Motivul fundamental” al acestei situații, a adăugat el, este „dependența excesivă a Uniunii Europene de combustibilii fosili din import”.

Discuțiile s-au concentrat în principal pe chestiunea responsabilității privind gestionarea creșterii prețurilor. Statele membre au solicitat Comisiei să introducă o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor din sectorul energetic, în timp ce executivul UE a susținut că decizia aparține fiecărei țări în parte.

Aceeași abordare a fost adoptată și față de apelul lansat săptămâna trecută de Jørgensen, prin care consumatorii erau îndemnați să reducă consumul energetic; guvernele naționale preferă să aștepte directive din partea Comisiei, potrivit unui oficial european din domeniul energiei, familiarizat cu deliberările statelor membre, căruia – la fel ca și altor persoane citate în acest articol – i s-a garantat anonimatul pentru a putea vorbi deschis.

Atât O’Brien, cât și Jørgensen au avertizat, de asemenea, că este important ca astfel de măsuri să fie direcționate și temporare pentru a evita aplicarea neuniformă ceea ce ar putea distorsiona piața unică a UE.

În medie, în UE, taxele reprezintă aproape 40% din prețul la pompă

Prețul mediu al motorinei la pompă în întreaga UE a atins un nivel record de 2,24 euro pe litru, comparativ cu 1,59 euro înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit datelor Comisiei Europene publicate joi.

Douăsprezece state membre ale UE au înregistrat noi maxime istorice, printre care Belgia, Italia, România și Polonia, conform AFP.

Aceste creșteri pun o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor. O analiză Euronews a relevat că un plin de 50 de litri cu motorină costă acum echivalentul a peste 15% din salariul minim brut lunar în Bulgaria

Cele mai recente cifre ale Comisiei arată că prețul motorinei – principalul combustibil utilizat în transportul rutier de mărfuri și pentru utilajele agricole – a depășit 2,50 euro pe litru în Danemarca, Țările de Jos și Finlanda, ajungând la 2,44 euro în Germania.

Taxele aferente motorinei au fost, în medie, de 0,861 euro pe litru la nivelul blocului comunitar, reprezentând 38,6% din prețul la pompă.

În cazul benzinei, valoarea taxelor este de 0,981 euro pe litru, adică cu aproximativ 12 cenți mai mult.

Războiul cu Iranul, început în februarie, a perturbat fluxurile energetice prin Strâmtoarea Ormuz, iar motorina a fost afectată mai puternic. Prețul mediu al acesteia în UE a crescut cu aproximativ 40% de la sfârșitul lunii februarie.

Experții Băncii Centrale Europene estimează că marjele de rafinare au adăugat 0,41 euro pe litru la prețul motorinei în a treia săptămână din septembrie, reprezentând 19% din suma plătită de șoferi.

Pentru ca prețurile să scadă, experții BCE au precizat că „factorul decisiv ar fi încetarea războiului din Orientul Mijlociu, normalizarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz și restabilirea capacității globale de rafinare”.

De ce este motorina taxată mai puțin decât benzina?

Normele UE stabilesc o acciză minimă de 0,33 euro pe litru pentru motorină, comparativ cu 0,359 euro pentru benzină.

Majoritatea guvernelor mențin, de asemenea, o diferență între cotele aplicate, măsură justificată de mult timp ca o formă de sprijin pentru transportatori, fermieri și pentru alte activități care utilizează motorină.

În 2015, organizația de campanie Transport & Environment, cu sediul la Bruxelles, a calculat că europenii plăteau, în medie, cu 14 cenți mai mult sub formă de taxe pentru un litru de benzină decât pentru unul de motorină. Un deceniu mai târziu, această diferență se menține.

Un plan al Comisiei din 2021, care viza taxarea combustibililor în funcție de conținutul energetic și nu de volum, ar fi eliminat avantajul motorinei. Măsura necesită acordul tuturor celor 27 de state membre, însă un text de compromis nu a reușit să obțină sprijinul unanim în noiembrie 2025.

ONU: Subvențiile globale ar putea depăși 1.000 mld. $

Subvențiile oferite de guverne pentru a compensa în parte șocul provocat de scumpirea petrolului ar putea depăși 1.000 mld. $ în acest an, a anunțat vineri ONU, avertizând că multe guverne rămân fără resurse fiscale pentru a susține mai subvențiile, reducerile de taxe pe combustibil sau plafoanele de preț.

Estimările dintr-un raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) sugerează că, la prețurile actuale ale energiei, subvențiile globale pentru combustibilii fosili ar putea depăși cu ușurință pragul de 1.000 de miliarde de dolari în acest an.

„Țările ajung într-un punct critic în eforturile lor de a proteja populațiile vulnerabile de creșterea prețurilor la energie și alimente”, se arată în raportul PNUD.

Potrivit programului ONU, marea majoritate a intervențiilor guvernamentale vizează protejarea populației de creșterea prețurilor prin subvenții, plafoane de preț și/sau raționalizare.

„Cele mai multe solicitări guvernamentale adresate programului ONU pentru dezvoltare vizează mobilizarea unor resurse fiscale și financiare suplimentare pentru a finanța această povară în creștere”, a precizat PNUD.

Economiile în curs de dezvoltare sunt deosebit de vulnerabile și „ajung într-un punct critic în încercarea de a limita efectele socio-economice adverse ale șocurilor provocate de prețurile la combustibil, energie, alimente și transport”.

Implicațiile politice ale crizei energetice

Urgența de a reduce costurile energetice a impulsionat discuțiile în spatele ușilor închise. Oficialii europeni au luat în calcul reducerea taxelor la energia electrică, reintroducerea surplusului de energie din bateriile mașinilor electrice înapoi în rețelele de electricitate. Prezent la reuniune, ministrul energiei din Ucraina a propus utilizarea depozitelor proprii pentru înmagazinarea gazelor europene.

Politico spune că lipsa de alternative a UE a fost evidentă când oficialii au fost întrebați dacă UE este pregătită pentru o posibilă interdicție de către SUA a exporturilor de carburanți. Miniștrii nu au putut decât să-și exprime speranța că o astfel de interdicție nu va fi impusă.

Un al treilea oficial european în domeniul energiei a spus că „nu putem face mare lucru… pe termen scurt în ceea ce privește prețul petrolului”, dar că speră că interdicția nu se va concretiza. „Americanii sunt oameni pragmatici”, a spus oficialul. „Totul ține de bani – dacă ar interzice exporturile de motorină, ar putea funcționa pentru Texas, dar nu ar funcționa pentru alte părți ale SUA”.

Criza energetică a cuprins întreaga lume

Criza din Orientul Mijlociu se extinde mult dincolo de regiune, întrucât efectele propagării conflictului din Iran sunt amplificate de fenomenul El Niño, de volatilitatea sporită a piețelor de obligațiuni și de restricțiile simultane pe patru coridoare maritime: Strâmtoarea Ormuz, Marea Roșie și Bab el-Mandeb, Marea Neagră și Canalul Panama, a menționat PNUD.

„Aceste efecte se propagă mult dincolo de Orientul Mijlociu prin intermediul energiei, alimentelor, îngrășămintelor, transportului, comerțului și volatilității piețelor financiare, generând o provocare majoră de gestionare a șocurilor pentru țările în curs de dezvoltare, care se confruntă deja cu un spațiu fiscal limitat, datorii ridicate, presiuni inflaționiste și dependență de importuri”, se arată în raportul PNUD.

„Pe măsură ce prețul petrolului urcă peste 100 de dolari pe baril, guvernele se confruntă cu o alegere dificilă: dacă optează pentru limitarea prețurilor, au nevoie de resurse fiscale suplimentare; dacă permit transferul costurilor în prețul final, au nevoie totuși de resurse suplimentare pentru a proteja categoriile vulnerabile prin transferuri monetare temporare și direcționate.

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