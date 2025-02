Discuțiile de la Riad / Tatonările, mesajele și pașii următori. Rusia apreciază întâlnirea ca ”pozitivă”, SUA afirmă că părțile sunt de acord să ”abordeze iritanții” relațiilor bilaterale

Discuțiile SUA – Rusia organizate marți de Arabia Saudită s-au încheiat după patru ore, participanții oferind scurte declarații presei.

Din mesajele transmise de cei care au negociat sau de Washington și de Moscova reiese că, în chestiunea păcii din Ucraina, SUA și Rusia ”vor constitui echipe la nivel înalt” care să pună la punct detaliile unui ”acord de pace durabil, sustenabil și acceptabil pentru toate părțile”.

În plan bilateral, SUA și Rusia au stabilit obiectivul comun de normalizare a relațiilor la nivel diplomatic, urmând să analizeze ”cooperarea viitoare în chestiuni de interes geopolitic și economic reciproc”.

Din declarațiile oficiale reiese că este puțin probabil ca o întâlnire Trump – Putin să fie organizată în următoarele 10 zile, așa cum sugera că se va întâmpla președintele Donald Trump.

Serghei Lavrov: Rusia nu acceptă trupe străine în Ucraina

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov spune că discuțiile au fost „foarte utile”, deoarece părțile „nu doar s-au ascultat, ci s-au auzit reciproc”. „Am toate motivele să cred că partea americană înțelege poziția noastră”, spune el.

Una dintre principalele probleme ale Rusiei este aceea a eventualei prezențe în Ucraina a trupelor străine.

Rusia se opune desfășurării în Ucraina a unor trupe din țările NATO, chiar și sub steaguri naționale sau ale Uniunii Europene, a anunțat Serghei Lavrov, marți, la finalul discuțiilor de la Riad.

„Am explicat astăzi că desfășurarea în Ucraina de trupe din forțele armate ale țărilor membre NATO, dar sub un alt drapel, sub drapelul Uniunii Europene sau sub drapelele naționale, nu schimbă nimic. Acest lucru este, bineînțeles, complet inacceptabil”, a spus Lavrov.

El a mai declarat că cele două părți au convenit să asigure „cea mai rapidă numire posibilă” a ambasadorilor în ambele țări și eliminarea barierelor pe care „mulți ani, și în primul rând administrația Biden în ultimii patru ani, le-au ridicat între misiunile noastre diplomatice”.

Lavrov mai spune că cele două părți au convenit să înceapă „cât mai curând posibil” procesul pentru negocierile de pace cu Ucraina, iar Rusia va aștepta ca SUA să-și confirme reprezentanții pentru discuții și apoi să-i numească pe ai lor.

Repetând puncte susținute de oficialii americani, Lavrov vorbește apoi despre „crearea condițiilor” pentru o cooperare mai largă dintre SUA și Rusia, inclusiv despre „reluarea consultărilor pe probleme geopolitice” și „înlăturarea barierelor artificiale în calea cooperării economice reciproc avantajoase”.

Mărinimie la Moscova: Ucraina are dreptul să adere la UE

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut declarații de presă la Moscova în timp ce echipele negociau la Riad, spunând că Rusia nu este împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, deoarece nu vede acest lucru drept o amenințare la adresa securității sale.

„Acesta este dreptul suveran al oricărei țări. Vorbim despre integrare și procese economice și aici, desigur, nimeni nu poate dicta nimic nici unei țări. Nu vom face asta”, spune Peskov.

„Dar poziția noastră cu privire la problemele legate de securitate, apărare sau alianțe militare este complet diferită. Există o altă problemă acolo și este bine cunoscută de toată lumea”, adaugă el.

Interpretarea americană a discuțiilor

Delegațiile SUA și Rusia au convenit să „abordeze iritanții relației noastre bilaterale cu obiectivul de a lua măsurile necesare pentru a normaliza funcționarea misiunilor noastre diplomatice respective”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Tammy Bruce, după discuțiile de astăzi la Riad.

Statele Unite și Rusia au căzut de acord asupra a patru principii, în urma discuțiilor din Arabia Saudită, a precizat secretarul de stat american Marco Rubio.

Potrivit CNN, aceste principii sunt:

„Să restabilim funcționalitatea misiunilor noastre respective din Washington și Moscova. Pentru a putea continua să mergem pe această cale, trebuie să avem facilități diplomatice care să funcționeze în mod normal.”

Vom numi o echipă la nivel înalt din partea noastră pentru a ajuta la negocierea și rezolvarea încheierii conflictului din Ucraina într-un mod durabil și acceptabil pentru toate părțile implicate.”

„Să începem să discutăm, să ne gândim și să examinăm cooperarea geopolitică și economică care ar putea rezulta din încheierea conflictului din Ucraina.”

„Cei cinci dintre noi care am fost astăzi aici (negociatorii- n. red.)… vom rămâne implicați în acest proces, pentru a ne asigura că se desfășoară într-un mod productiv”.

Marco Rubio despre implicarea Europei în discuții

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a precizat: ”Pentru ca un conflict să se termine, toți cei implicați în acel conflict trebuie să fie de acord, trebuie să fie acceptabil pentru ei.”

El spune că întâlnirea de astăzi a fost „primul pas al unei călătorii lungi și dificile”. „Pentru a pune capăt oricărui conflict, trebuie să existe concesii făcute de toate părțile”, dar ar fi greșit să „le predeterminam”, a mai afirmat Marco Rubio.

El a sugerat un rol nu foarte important pentru UE în aceste discuții, spunând că „există și alte părți care au sancțiuni impuse Rusiei, Uniunea Europeană va trebui să fie la masă la un moment dat, pentru că au și sancțiuni care au fost impuse”.

„Scopul este de a pune capăt acestui conflict într-un mod echitabil, durabil, durabil și acceptabil pentru toate părțile implicate. Cum arată? Ei bine, despre asta va fi implicarea continuă.”

Michael Waltz afirmă că aliații ”sunt consultați aproape zilnic”

Consilierul american pentru securitate națională, Michael Waltz, este întrebat despre faptul că ucrainenii și europenii se simt marginalizați în aceste discuții cu Rusia.

SUA „vor continua să respingă această idee că aliații noștri nu au fost consultați: ei sunt consultați și sunt literalmente aproape zilnic, iar noi vom continua să facem acest lucru”, a răspuns Michael Waltz.

Consilierul american pentru securitate națională a repetat și la Riad, după discuțiile cu delegația rusă, apelurile pentru o „garanție de securitate condusă de europeni” și creșterea cheltuielilor de apărare în Europa.

„Faptul că o treime dintre aliații noștri NATO încă nu contribuie cu minimum 2% din PIB-ul lor la apărare la un deceniu după ce am încheiat cu toții acel acord, nu este acceptabil”, spune el.

Întâlnire de ”gradul zero” la Riad

Arabia Saudită a găzduit marți una dintre cele mai importante reuniuni diplomatice dintre Rusia și Statele Unite din ultimii ani. Secretarul de stat american Marco Rubio se întâlnește, la Riad, omologul său rus, Serghei Lavrov.

Scopul întâlnirii a vizat restabilirea relațiilor tensionate dintre cele două țări, însă accentul, scrie presa internațională, va fi pus pe încetarea războiului din Ucraina.

Reuniunea din 18 februarie de la Riad vine după ce Washingtonul și-a intensificat eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina și a lansat o ofensivă diplomatică care a surprins Kievul și țările europene.

Cine a participat la discuțiile de la Riad

Discuțiile de marți sunt primele la nivel înalt în persoană din ultimii ani între SUA și Rusia și sunt menite să deschidă calea pentru un summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov și Iuri Ușakov, consilier de politică externă al lui Putin, se află la masa de discuții. De cealaltă parte stau secretarul de stat american Marco Rubio, consilierul pentru securitate națională Mike Waltz și trimisul special în Orientul Mijlociu Steve Witkoff.

Semnificativ, delegația americană nu îl include pe generalul în retragere Keith Kellogg, trimisul special numit de Casa Albă pentru a negocia o încheiere a războiului. Kellogg se află în acest moment în Europa, la Bruxelles, urmând să meargă apoi în Polonia.

De partea Rusă, la Riad se află și Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran rusesc, care la începutul discuțiilor nu se afla în sală, ci discuta afară cu presa. El a spus că se așteaptă la un ”dezgheț” al relațiilor comerciale cu SUA într-un interval de 3 luni.

Ce a fost pe ordinea de zi

Marco Rubio a declarat pentru CBS pe 16 februarie că întâlnirea de la Riad va avea ca scop deschiderea unei conversații mai largi care „ar include Ucraina și ar implica sfârșitul războiului”.

Discuțiile dintre Rubio și Lavrov vor aborda și teme mai ample pe lângă medierea păcii, și ar putea atinge aspecte mai largi ale relației dintre Moscova și Washington, cum ar fi sancțiunile internaționale, energia și problemele de securitate.

Rubio a mai spus că, în cazul în care discuțiile vor progresa după întâlnirea cu Lavrov și delegația rusă la Riad, Kievul și guvernele europene vor fi implicate în negocieri.

„Dacă sunt negocieri reale, și nu am ajuns încă acolo, dar dacă acest lucru s-ar întâmpla, Ucraina va trebui să fie implicată, pentru că ei sunt cei care au fost invadați, iar europenii vor trebui să fie implicați pentru că au sancțiuni și împotriva lui Putin și a Rusiei și au contribuit la acest efort”, a spus el.

Înainte de a pleca în Arabia Saudită, Serghei Lavrov a spus, pe 17 februarie, că Rusia nu ia în considerare renunțarea la teritoriul pe care l-a confiscat de la Ucraina.

„Nimic mare nu va fi decis până când nu îi vei avea pe Trump și Putin în aceeași cameră”, afirmă Andrew D’Anieri, membru rezident al Consiliului Atlantic, pentru RFE/RL.

„Asta înseamnă că există încă timp și multe oportunități pentru europeni și ucraineni să modeleze gândirea administrației Trump”.

Negocieri la Riad – semnificația regională

Experții consideră că discuțiile găzduite la Riad sunt un semn că Arabia Saudită încearcă să își asume un rol central în diplomația internațională și să își întărească legăturile slăbite cu un aliat de lungă durată- Statele Unite.

Discuțiile vor fi o oportunitate pentru națiunea arabă – bogată în petrol – să-și afirme influența politică după ce Riad a respins planul președintelui american Donald Trump de relocare a locuitorilor din Gaza, opunându-se în același timp oricărei normalizări a relațiilor cu Israelul.

Și reciproca e valabilă: SUA ar putea să ofere Arabiei Saudite această oportunitate de politică externă în schimbul aducerii acestei țări în tabăra celor care susțin ”planul Trump” pentru Gaza.

***