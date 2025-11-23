Negocieri de pace la Geneva pentru încheierea războiului din Ucraina / Cele mai productive de până acum, conform secretarului de stat american / Rezerve din partea puterilor europene

Discuțiile purtate duminică de oficialii americani și ucraineni la Geneva pe marginea Planului de pace în 28 de puncte propus de Donald Trump au fost „cele mai productive și semnificative întâlniri de până acum”, a declarat duminică seara secretarul de stat american, Marco Rubio.

Discuțiile continuă peste noapte.

„Avem un produs foarte bun, care a fost deja construit pe baza contribuțiilor tuturor părților implicate, și am reușit să parcurgem unele dintre aceste puncte, unul câte unul. Cred că am făcut progrese semnificative. Echipele noastre s-au retras în camerele lor, iar noi lucrăm la unele dintre sugestiile care ne-au fost prezentate. Așadar, lucrăm la unele modificări, în speranța de a reduce și mai mult diferențele și de a ne apropia de un rezultat cu care atât Ucraina, cât și, evident, Statele Unite să fie foarte mulțumite”, a mai spus Marco Rubio.

Din delegația americană fac parte secretarul de stat -Marco Rubio, ginerele lui Trump – Jared Kushner, trimisul special Steve Witkoff, și secretarul Armatei SUA – Dan Driscoll.

Șeful delegației ucrainene este șeful de cabinet al președintelui, Andrii Yermak.

„Avem progrese foarte bune și ne îndreptăm spre o pace justă și durabilă. Poporul ucrainean merită și dorește această pace mai mult decât oricine altcineva de pe această planetă”, a declarat Yermak alături de secretarul de stat american Marco Rubio.

De asemenea, el și-a exprimat recunoștința față de SUA, adresând mulțumiri personale președintelui Trump.

Nici Marco Rubio, nici Andriy Yermak nu au răspuns la întrebări după scurtele lor declarații.

Rubio a spus că discuțiile sunt un „proces continuu” și că vor reveni „mai târziu în această seară” și că atunci vor putea răspunde la întrebări, adăugând: „Să ne întoarcem la treabă”.

Președintele Zelenski: Ucraina este recunoascătoare SUA, fiecărui american și președintelui Trump

Zelensky a postat imediat dup[ declara’ii pe rețelele sociale, afirmând într-o postare lungă că Rusia a început războiul, refuză să-l încheie și încearcă să-și păstreze capacitatea de a continua luptele „și nu numai împotriva Ucrainei”.

Liderul ucrainean spune că apreciază „profund” faptul că atât de multe țări lucrează pentru pace și că Ucraina este „recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american și personal președintelui Trump pentru ajutorul acordat”.

De asemenea, el mulțumește celor din Europa și din G20 care oferă asistență, adăugând: „Este important să păstrăm sprijinul”.

Dar adaugă: „Este important să nu uităm obiectivul principal – să oprim războiul Rusiei și să împiedicăm reaprinderea lui. Și pentru a realiza acest lucru, pacea trebuie să fie demnă”.

El spune că pentru Rusia nu este vorba doar de o luptă pentru teritoriu, ci de „dreptul de a purta război” și de „subjugare”.

„De aceea lucrăm cu atâta atenție la fiecare punct, la fiecare pas către pace. Totul trebuie să funcționeze corect – astfel încât acest război să se încheie cu adevărat și să nu se mai repete”, spune el, înainte de a-și repeta mulțumirile față de SUA și de ceilalți.

Cancelarul german, sceptic

Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat „sceptic” duminică seara în privința șanselor de a se ajunge la un acord până joi.

„Nu sunt convins că soluțiile dorite de președintele Trump vor fi găsite în zilele următoare”, a declarat Merz în marja summitului G20 de la Johannesburg (Africa de Sud), adăugând că el este „sceptic cu privire la posibilitatea unui astfel de rezultat, ținând cont de divergențele actuale”.

„Trebuie să ajungem la o concluzie până joi, dar suntem încă departe de aceasta”, a adăugat cancelarul german.

După ce prim-ministrul polonez Donald Tusk a afirmat pe platforma X, cu ironie, că înainte de a începe să se lucreze la plan, ar fi bine „să știm cu certitudine cine este autorul planului și unde a fost elaborat”, având în vedere că acesta susține mai mult pretențiile Rusiei, Merz a subliniat că „nu știm exact cine l-a scris”, dar că acum trebuie să luăm documentul așa cum a fost prezentat pentru a lucra la el.

Planul este ecoul mai multor cerințe ale Moscovei și a suscitat opoziția Kievului și a aliaților săi europeni.

„Sarcina constă acum de a face din plan un document viabil”, a mai declarat Merz. El a indicat că a făcut o propunere, aflată în prezent în discuție la Geneva, care ar putea permite „să se facă cel puțin un prim pas joi”.

„Dacă cele 28 de puncte enumerate sunt prea multe, mi-ar plăcea să găsim cel puțin un punct asupra căruia să se ajungă la un acord”, a spus el, fără a oferi mai multe detalii.

Merz a explicat din nou că una dintre cele mai importante probleme pentru europeni este existența unor garanții de securitate fiabile, lucru pe care i l-a transmis vineri lui Trump, amintindu-i că Ucraina a avut la un moment dat al treilea arsenal nuclear ca importanță din lume, la care a renunțat în decembrie 1994 în schimbul promisiunii Rusiei că îi va respecta pe deplin integritatea teritorială.

„Rusia nu a respectat acest acord. De aceea, acum se pune întrebarea ce garanții de securitate pot fi oferite pentru a asigura cu adevărat un nou acord cu Rusia. Și acestea trebuie să fie mai bune decât cele din Memorandumul de la Budapesta”, a subliniat el, deoarece „dacă în 1994 s-a avut încredere în Rusia, nu se poate avea încredere în Rusia în 2025”.

De asemenea, el a respins punctul din plan care prevede revenirea Rusiei în G8.

„Dacă o schimbare trebuie să intervină, ea va fi decisă de ansamblul membrilor actuali ai G7 și, pentru moment, nu văd voința de a readmite Rusia în acest cerc”, a afirmat el.

Președintele Macron: Părți ale Planului nu pot fi aplicate fără aprobarea aliaților Ucrainei

Multe părți ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al președintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaților europeni ai Kievului, a declarat duminică președintele francez Emmanuel Macron în marja summitului G20 din Africa de Sud.

De exemplu, propuneri precum utilizarea activelor rusești înghețate și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană pot fi stabilite numai de către UE, a explicat Macron.

„Activele înghețate sunt deținute de europeni. Integrarea europeană a Ucrainei se află în mâinile europenilor. Ceea ce face NATO este în mâinile statelor membre NATO”, a insistat președintele francez, adăugând că planul SUA conține multe aspecte care necesită un consens mai larg.

El a subliniat că aliații europeni doresc pace, dar o pace care să țină seama de interesele de securitate ale Ucrainei și ale restului Europei.

Ursula von der Leyen: Granițele Ucrainei nu pot fi modificate cu forța – planul trebuie să reflecte rolul central al UE în asigurarea păcii

Granițele Ucrainei nu pot fi modificate cu forța, armata acesteia sa nu poate fi redusă, lăsând-o vulnerabilă la un atac, iar UE trebuie să aibă un rol central în acordul de pace pentru Ucraina, a declarat duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat al executivului european.

De asemenea, orice plan de pace trebuie să reflecte pe deplin rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina, a mai spus aceasta.

O delegație a UE, condusă de adjunctul președintei Von der Leyen, Bjoern Seibert, a discutat cu delegația ucraineană, înainte de negocierile cu echipa condusă de Marco Rubio.

Franța, Germania și Marea Britanie sunt hotărâte să determine SUA să revizuiască planul în 28 de puncte la o întâlnire care va avea loc duminică la Geneva, după ce propunerea, divulgată pe scară largă săptămâna aceasta, a stârnit îngrijorare la Kiev și în capitalele europene, întrucât ar oferi Rusiei concesii teritoriale și militare importante.

Conform planului, teritoriul regiunii estice Donbas (Donețk și Lugansk), inclusiv zone aflate în prezent sub controlul Ucrainei, ar urma să fie cedat Rusiei, iar armata ucraineană ar urma să fie redusă drastic la 600.000 de soldați.

NATO ar fi invitată să declare că alianța nu se va mai extinde în viitor, excluzând practic orice aderare a Ucrainei.

Rusia, în schimb, ar trebui să facă doar concesii relativ minore, inclusiv la renunțarea la activele înghețate în UE, care ar urma să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei, notează dpa.

În schimbul acceptării acestor concesii, Ucrainei i s-au promis garanții de securitate nespecificate din partea Washingtonului. De asemenea, Ucrainei i s-ar permite să adere la Uniunea Europeană.

Ucraina și aliații săi au exclus concesii teritoriale

Europa are pregătită contrapropunerea la planul de pace al președintelui Donald Trump, unul dintre puncte propunând folosirea activelor înghețate ale Rusiei la reconstrucția Ucrainei și compensarea daunelor suferite de Kiev, conform Bloomberg.

De asemenea, Europa și aliații Ucrainei cer o garanție de securitate din partea americanilor care să reflecte clauza de apărare reciprocă din articolul 5 al NATO, și resping solicitările Moscovei privind transferul teritoriului neocupat din estul Ucrainei.

Planul în 28 de puncte elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani a stârnit îngrijorare la Kiev și în capitalele europene. Zelenskyy a declarat că țara sa ar putea fi nevoită să aleagă între apărarea drepturilor sale suverane și păstrarea sprijinului american de care are nevoie.

Planul acceptă multe dintre cererile Rusiei pe care Zelenskyy le-a respins categoric în zeci de ocazii, inclusiv cedarea unor teritorii întinse. Liderul ucrainean a promis că poporul său „își va apăra întotdeauna” patria.

Înaintea discuțiilor de duminică, Alice Rufo, ministrul delegat al Franței la Ministerul Apărării, a declarat pentru postul de televiziune France Info că printre punctele cheie ale discuțiilor se vor număra restricțiile impuse armatei ucrainene de planul respectiv, pe care le-a descris ca „o limitare a suveranității sale”, scrie The Washington Post.

„Ucraina trebuie să fie capabilă să se apere”, a spus ea. „Rusia dorește războiul și, de fapt, a purtat război de multe ori în ultimii ani.”

Sâmbătă, în fața reporterilor aflați în fața Casei Albe, Trump a declarat că propunerea SUA nu este „oferta sa finală”.

„Aș dori să ajungem la pace. Ar fi trebuit să se întâmple cu mult timp în urmă. Războiul dintre Ucraina și Rusia nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”, a spus Trump. „Într-un fel sau altul, trebuie să-l încheiem.”

El nu a explicat ce a vrut să spună prin faptul că planul nu este oferta sa finală, iar Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de clarificare, mai scrie The Washington Post.

