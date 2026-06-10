Discuții la NATO despre securitatea României la Marea Neagră: Bucureștiul cere radare pentru drone, sisteme anti-dronă și aeronave suplimentare pentru poliție aeriană, după incidentele de la Constanța și Galați

Angajamentul NATO de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat impune adaptarea constantă la un mediu de securitate aflat în continuă schimbare, a transmis, miercuri, purtătoarea de cuvânt a NATO, referindu-se la ”mai multe incidente care implică drone” de-a lungul flancului estic al Alianței.

Declarația acesteia vine în contextul în care securitatea României la Marea Neagră este analizată, miercuri, de aliații NATO, în cadrul unei Reuniuni a Consiliului Nord Atlantic convocată la solicitarea autorităților de la București. România este reprezentată la aceste consultări de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu.

„Angajamentul NATO de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat impune să ne adaptăm constant la un mediu de securitate aflat în continuă schimbare. Ca rezultat direct al războiului continuu purtat de Rusia împotriva Ucrainei, am observat mai multe incidente care implică drone de-a lungul flancului nostru estic – atât în spațiul aerian, cât și pe mare. NATO colaborează îndeaproape cu aliații săi pentru a se asigura că vom continua să răspundem acestei provocări în mod eficient și prompt, inclusiv prin discuțiile de astăzi din cadrul Consiliului Nord-Atlantic, axate pe securitatea în regiunea Mării Negre”, a scris pe X purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, înaintea reuniunii Consiliului Nord-Atlantic (NAC) care are loc la solicitarea României.

NATO’s commitment to defend every inch of Allied territory demands that we consistently adapt to an evolving security landscape. As a direct result of Russia’s ongoing war against Ukraine, we’ve seen more incidents with drones along our eastern flank – both in the air and at sea.… — NATO Spokesperson (@NATOpress) June 10, 2026

Reuniune NATO la cartierul general de la Bruxelles, la cererea României. Ce capacități suplimentare vrea România să fie desfășurate în țara noastră

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, 6 iunie, după ce a vizitat locul autodetonării unei drone maritime ucrainene și după ce a discutat cu toți șefii militari și civili care au responsabilități în apărarea națională, că „în săptămâna care începe, în 10 iunie, la solicitarea României, va exista, în cadrul NATO, o sesiune dedicată Mării Negre, în care vom discuta, împreună cu aliații noștri, contextul general al Mării Negre, amenințările acestea noi la nivelul Mării Negre, dar și amenințările care vin din drone aeriene”.

Președintele a declarat, ulterior, că România așteaptă de la NATO o „suplimentare de echipamente”.

La reuniunea aliaților de miercuri se va discuta ce capabilități suplimentare de apărare va desfășura NATO în România.

Concret, conform TVRInfo, România a cerut și aliații analizează:

extinderea rețelei de radare pentru detectarea dronelor care zboară la altitudine joasă;

mai multe aeronave pentru misiunile de poliție aeriană NATO;

sisteme și senzori anti-dronă;

capacități suplimentare de supraveghere și avertizare timpurie;

sprijin temporar din partea aliaților până la finalizarea programelor românești de modernizare.

„Reuniunea de astăzi are o importanță deosebită în actualul context regional de securitate, în cadrul discuțiilor fiind abordate cu prioritate incidentele recente cu drone care au afectat teritoriul României și siguranța cetățenilor săi. România este reprezentată la aceste consultări de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu. În acest context, MAE subliniază importanța menținerii unui dialog constant și a coordonării strânse cu aliații din cadrul NATO, elemente esențiale pentru asigurarea și consolidarea securității pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre”, a transmis MAE, citat de News.ro.

Solicitarea MAE a venit după explozia unei drone ucrainene în Portul Constanța și după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, două persoane fiind rănite. Amintim că, după incidentul de la Galați, MAE a solicitat convocarea Consiliului de Securitate ONU.

***