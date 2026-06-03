Discuții la NATO pentru arme nucleare SUA în mai multe state din UE – Washingtonul încearcă să reasigure Europa, în contextul mutării atenției spre IndoPacific

SUA discută posibilitatea de a desfășura arme nucleare în mai multe state europene membre ale NATO, într-o mișcare menită să îi reasigure pe aliați că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, a scris marți Financial Times (FT),

Potrivit publicației citate, oficialii americani au semnalat deschidere față de desfășurări suplimentare de armament nuclear dincolo de cele șase țări care găzduiesc în acest moment bombardiere cu capacitate nucleară, au declarat pentru FT trei persoane familiarizate cu discuțiile.

Sursele FT au notat totuși că s-ar putea ca discuțiile să nu ducă în final la nicio schimbare a aranjamentelor de partajare a armamentului nuclear american de pe continent. Noile încercări de reasigurare vin pe fondul îngrijorării din rândul liderilor din Europa în privința deciziilor administrației Trump de a regândi nivelul de desfășurare a trupelor americane și a sistemelor critice de armament american de pe continent.

Măsura ar putea permite mai multor țări să găzduiască așa-numite aeronave americane cu dublă capacitate, care pot efectua lovituri nucleare. Două dintre persoane au spus că deschiderea față de discutarea unei extinderi este menită să arate angajamentul SUA de a asigura în continuare umbrela nucleară a Europei, chiar dacă aliații europeni din NATO sunt împinși de administrația americană să preia o parte mai mare din povara apărării convenționale.

FT: Polonia și statele baltice, interesate să găzduiască aeronave americane cu armament nuclear

Conform FT, țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, sunt interesate de posibilitatea de a găzdui baze pentru aeronave cu dublă capacitate, convențională și nucleară.

Oficialii polonezi au vorbit public de mai multe ori despre dorința de a găzdui arme nucleare. Fostul președinte Andrzej Duda a cerut SUA să extindă inițiativa privind aeronavele cu dublă capacitate pe teritoriul Poloniei, în timp ce Varșovia s-a alăturat anul acesta unei noi inițiative franceze care explorează posibilitatea mutării temporare a unor componente ale descurajării nucleare franceze în țări europene aliate, pentru prima dată.

Discuțiile continuă pe canalele NATO, a spus pentru FT o persoană familiarizată cu acestea, adăugând că aliații cei mai apropiați de granițele Rusiei au manifestat cel mai mare interes. Invazia Ucrainei de către Rusia și declarațiile repetate ale lui Vladimir Putin despre capacitățile nucleare ale Kremlinului au crescut interesul unor aliați de pe flancul estic al NATO de a găzdui aeronave cu dublă capacitate, a adăugat sursa.

O a doua persoană familiarizată cu discuțiile a spus că un acord pentru extinderea găzduirii armelor nucleare americane nu este iminent.

Programul NATO de partajare nucleară implică mai mulți aliați — în prezent Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie — care găzduiesc aeronave americane cu dublă capacitate și bombe nucleare. Acestea se află sub protecția SUA, Washingtonul păstrând autoritatea exclusivă de autorizare a folosirii lor.

Conceput în timpul Războiului Rece, aranjamentul, potrivit NATO, „oferă o platformă aliaților NATO non-nucleari pentru a modela politica și planificarea nucleară a Alianței ca mijloc de garantare a securității lor fără a dobândi arme nucleare”.

SUA pivotează spre Asia și mută capacități din Europa – Donald Trump va fi prezent la summitul NATO din Turcia, din 7-8 iulie, unde se vor oficializa mai multe decizii importante pentru Europa

Armele nucleare americane desfășurate în state europene sunt depozitate și păzite de trupe americane. Grupurile aeriene desemnate ale națiunilor aliate, care folosesc avioane F-35, F-15 și Tornado, sunt instruite să participe la exerciții și misiuni pentru a demonstra postura de forță și, în ultimă instanță, să desfășoare bombele atunci când acest lucru este autorizat de SUA.

Măsurile recente ale administrației Trump – anularea unor planuri de desfălurare de sisteme de armament în Europa și anunțarea unor retrageri de trupe, ca parte a unei mutări de active militare către Asia și alte regiuni – au alarmat aliații europeni din NATO. Aceștia se tem că vor apărea goluri în apărarea continentului și în capacitatea sa de a descuraja sau respinge un eventual atac din partea Rusiei.

Deși aliații europeni s-au angajat să își majoreze cheltuielile de apărare și investițiile în capabilități militare convenționale, furnizate în prezent de SUA, umbrela nucleară este considerată de neînlocuit.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat după o reuniune a miniștrilor de Externe ai Alianței, luna trecută, că există o „înțelegere comună că, deși SUA se vor orienta mai mult către alte teatre (…) descurajarea și apărarea generală în Europa trebuie să rămână la fel”.

„Vreau să fiu cât se poate de clar (…) Dacă cineva ar fi atât de nesăbuit încât să ne atace, răspunsul ar fi devastator”, a spus Rutte.

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