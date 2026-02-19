Discuții la Guvern cu reprezentanții Moody’s, în contextul evaluării periodice. Costurile de împrumut depind de concluziile agenției de rating

Guvernul își propune reducerea deficitului bugetar la 6,2% din PIB în 2026, în paralel cu menținerea unui nivel ridicat al investițiilor, a dat asigurări premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții agenției de rating Moody’s, desfășurată la Palatul Victoria.

Discuțiile au avut loc în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

„Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Evaluarea Moody’s are un impact direct asupra costurilor la care se împrumută România

Evaluările agențiilor de rating au un impact ridicat asupra costurilor de finanțare la care se împrumută România, în special pe piețele internaționale (de rating depinde, de altfel, și abilitatea guvernelor de a împrumuta pe piețele financiare externe). Creditarea externă a devenit indispensabilă în ultimii ani, pe fondul creșterii accelerate a deficitului bugetar, care au făcut ca necesarul de finanțare să nu poată fi mobilizat exclusiv pe piața internă.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat miercuri, cu ocazia prezentării celui mai recent raport asupra inflației, că România trebuie să continue procesul de consolidare fiscal-bugetară, pentru a-și menține credibilitatea.

„Eu sper că citim cu atenție ce ne spun creditorii externi. Avem dependență majoră de creditarea externă și creditorii externi ne spun clar, continuați. În vară toamnă aveți o îmbunătățire de rating, reduceți în continuare a primei de risc și deci a costurilor de finanțare. Vă răzgândiți? Suportați consecințele”, a comentat Mugur Isărescu.

Premierul a discutat despre perspectivele de creștere a competitivității economiei României

În ceea ce privește perspectivele economice, premierul Bolojan a afirmat în timpul discuțiilor cu reprezentanții Moody’s că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică, transmite executivul.

„Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare. De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea prețului acestei resurse, cât și pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor. Un alt obiectiv este legat de atragerea investițiilor străine, îndeosebi în sectoare în care România înregistrează deficit comercial”, potrivit comunicatului transmis de Guvern.

În ceea ce privește piața muncii, executivul are în vedere „măsuri pentru creșterea gradului de ocupare a populației active și pentru adaptarea învățământului superior la realitățile economice.”

De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a menționat progresele făcute pentru digitalizarea administrației fiscale, fapt ce va conduce la îmbunătățirea colectării, precum și măsurile de stimulare economică pe care Guvernul le va promova.

