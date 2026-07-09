Discuții între premierul Ilie Bolojan și subsecretarul SUA Allison Hooker – Securitatea regională, investițiile americane și aderarea la OCDE, pe agendă

Premierul Ilie Bolojan și subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Allison Hooker, au discutat joi despre evoluțiile de securitate din regiune, consolidarea Parteneriatului Strategic româno-american, investițiile americane în România și sprijinul Washingtonului pentru aderarea țării noastre la OCDE.

Potrivit Guvernului, premierul a subliniat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămâne un pilon al securității și dezvoltării României.

„Sprijinul constant al SUA a avut un rol esențial în istoria României, de la aderarea României la NATO, la consolidarea poziției țării noastre în cadrul comunității euroatlantice, contribuind la securitatea României și la întărirea capacității noastre de apărare. Suntem recunoscători pentru prezența trupelor americane și a celorlalți aliați pe teritoriul României, care participă în mod direct la asigurarea securității Flancului Estic al NATO”, a declarat Ilie Bolojan.

Oficialul american a apreciat, la rândul său, rolul României în menținerea securității regionale și sprijinul acordat Ucrainei.

„Vă mulțumim pentru sprijinul constant pe care România îl oferă SUA în efortul de menținere a securității în regiune și pentru susținerea Ucrainei. Apreciem rolul important pe care îl aveți în regiune și ne dorim să continuăm această cooperare strânsă”, a afirmat Allison Hooker.

Cei doi oficiali au salutat rezultatele recentei reuniuni la nivel înalt a NATO, evidențiind importanța consolidării parteneriatului transatlantic, a asumării de către aliații europeni a unui rol mai important în întărirea securității euroatlantice și a dezvoltării capacităților industriei de apărare, precum și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

În plan economic, discuțiile au vizat oportunitățile de investiții pentru companiile americane în industria de apărare, energia nucleară, proiectele de conectivitate energetică (Coridorul Vertical), exploatarea materiilor critice și infrastructura de transport, cu accent pe dezvoltarea Portului Constanța.

Pe agenda întrevederii s-a aflat și procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Premierul a prezentat progresele înregistrate și a subliniat importanța sprijinului Statelor Unite pentru finalizarea acestui proces, apreciind că aderarea va contribui la atragerea investițiilor și la consolidarea credibilității României pe plan internațional.

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