Secretarul de stat Rubio și emisarul special Witkoff încep duminică, la Geneva, discuțiile cu oficiali ucraineni și europeni – Plan european de pace trimis la Washington și Kiev

Înalţi demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania şi Franţa se întâlnesc duminică, la Geneva, pentru a dezbate planul de pace elaborat de Washington pentru încheierea războiului purtat de Rusia în Ucraina, relatează Reuters.

La discuții vor participa și oficiali europeni.

Secretarul american al armatei, Daniel Driscoll, care s-a întâlnit joi la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a sosit de sâmbătă la Geneva, în așteptarea întrunirii de duminică.

O sursă guvernamentală germană a menţionat că proiectul unui plan de pace european, care se bazează pe propunerea SUA, a fost deja trimis Ucrainei şi administraţiei Trump, relatează Reuters.

Emisarul special Steve Witkoff şi secretarul de stat american Marco Rubio avea duminică discuţii cu oficiali ucraineni, cărora li se vor alătura și specialiști din cele mai puternice state europene.

Vineri, preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski are termen până la 27 noiembrie, pentru a aproba planul american în 28 de puncte ce solicită Ucrainei să cedeze o parte a teritoriului ei, să accepte limitări privind forţele sale armate şi să renunţe la obiectivul de a adera la NATO.

Înaintea plecării lui Marco Rubio spre Geneva, Donald Trump a precizat că actuala sa propunere pentru a se pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

În ceea ce priveşte delegaţia ucraineană la discuţiile de la Geneva, aceasta va fi condusă de Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui Zelenski, şi va include oficialităţi de rang înalt din domeniul securităţii.

Europenii participă la discuție – Un plan de pace al Europei a fost trimis la Washington și Kiev

Consilierii de securitate naţională din alianța E3 – Regatul Unit, Germania şi Franţa – se vor alătura discuţiei, la care va fi reprezentată şi Uniunea Europeană. Surse diplomatice au precizat că şi Italia ar putea trimite un reprezentant.

Mai mulţi lideri europeni au declarat sâmbătă că planul de pace american, ce confirmă solicitările Rusiei, este o bază pentru tratativele menite să pună capăt conflictului, dar au precizat că este nevoie de ”muncă adiţională” în această privinţă.

Potrivit presei americane, planul de pace în 28 de puncte anunţat de Washington a fost convenit în urma unor consultări între Steve Witkoff, emisar special al preşedintelui american Donald Trump, şi Kirill Dmitriev, emisar economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi.

Marco Rubio a contrazis însă aceste afirmații și a declarat că documentul a fost elaborat de administrația Trump.

Planul respectiv prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi să-şi reducă forţele armate. În plus, Ucrainei i se va cere să renunţe printr-un decret constituţional la aderarea la NATO şi să-şi limiteze efectivele militare la 600.000 de persoane.

În schimb, Rusia ar urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucrainei să primească garanţii de securitate de la SUA şi i s-ar permite să adere la Uniunea Europeană, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

