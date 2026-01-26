cursdeguvernare

luni

26 ianuarie, 2026

Stiri

Discuții, la Cotroceni, între premierul Bolojan și președintele Dan, înaintea ședinței coaliției

De Vladimir Ionescu

26 ianuarie, 2026

Premierul Ilie Bolojan a avut luni dimineaţă, la Palatul Cotroceni, o întâlnire de lucru cu preşedintele Nicuşor Dan. Discuţiile au fost axate în principal pe Legea bugetului de stat, conform Agerpres.

Întâlnirea a avut loc înaintea ședinței coaliției, programată pentru ora 13.00, în care trebuie să se ajungă la un acord pe un pachet de măsuri și legi puternic disputate între PSD și PNL.

Astfel, social-democrații amenință că nu vor aproba reforma administrației decât dacă pachetul pe care Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament va cuprinde și o reglementare cu măsuri de „relansare economică”.


De adoptarea pachetului privind reformarea administrației depinde legea bugetului de stat, proiect pe care Execitivul la amânat până la începerea lunii februarie.

Discuțiile de la Palatul Victor ar putea fi foarte tensionate, întrucât au loc pe fondul unor noi atacuri ale unor lideri PSD împotriva lui Ilie Bolojan, despre care spun că ar trebui să înlocuit din funcția de premier, după austeritatea dură pe care a impus-o în 2025.

(Citește și: Vicepremierul Tanczos Barna, despre impozitul progresiv: Nu e momentul să schimbăm sistemul de impozitare. Nu avem consens în coaliţie pe această temă)

****


Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

