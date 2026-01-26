Discuții, la Cotroceni, între premierul Bolojan și președintele Dan, înaintea ședinței coaliției

Premierul Ilie Bolojan a avut luni dimineaţă, la Palatul Cotroceni, o întâlnire de lucru cu preşedintele Nicuşor Dan. Discuţiile au fost axate în principal pe Legea bugetului de stat, conform Agerpres.

Întâlnirea a avut loc înaintea ședinței coaliției, programată pentru ora 13.00, în care trebuie să se ajungă la un acord pe un pachet de măsuri și legi puternic disputate între PSD și PNL.

Astfel, social-democrații amenință că nu vor aproba reforma administrației decât dacă pachetul pe care Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament va cuprinde și o reglementare cu măsuri de „relansare economică”.

De adoptarea pachetului privind reformarea administrației depinde legea bugetului de stat, proiect pe care Execitivul la amânat până la începerea lunii februarie.

Discuțiile de la Palatul Victor ar putea fi foarte tensionate, întrucât au loc pe fondul unor noi atacuri ale unor lideri PSD împotriva lui Ilie Bolojan, despre care spun că ar trebui să înlocuit din funcția de premier, după austeritatea dură pe care a impus-o în 2025.

