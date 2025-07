Reorganizarea ANAF, pe masa discuțiilor Finanțe – Sindicate. Ce modificări se vor face în ANAF

Sindicaliștii din ANAF au discutat joi cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și elaborarea unui statut al profesiei, a declarat, joi, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure.

Amintim că sute de sindicaliști din Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), afiliați la Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, au protestat între orele 10-12 în fața ministerului față de întâiul pachet fiscal angajat de Guvernul Bolojan în Parlament.

„O să vă spun foarte pe scurt, așa mai plastic, dar este expresia folosită de domnul ministru, mi-a spus că dânsul a găsit nota de plată pe masă. Noi am explicat că suntem de acord, dar nu noi am făcut consumația. Deci cei care au făcut consumația n-au decât să plătească. Noi nu suntem de acord să plătim toți, milioane de salariați, o notă de plată care a fost lăsată de altcineva. Am discutat și punctual cu domnul ministru pe reorganizarea ANAF. Știți foarte bine că ANAF are acum are o imagine extrem de proastă, total de nedrept”, a afirmat Dorin Modure, la ieșirea de la discuțiile cu ministrul Finanțelor, conform Agerpres.

Angajații ANAF au transmis ministrului că au nevoie de schimbarea legii insolvenței și a legii evaziunii fiscale

„Noi avem nevoie de niște legi mult mai bune pentru a ne putea face meseria, avem nevoie de schimbarea legii insolvenței, avem nevoie de schimbarea legii evaziunii fiscale, de mai multe legi. Avem nevoia și de o reorganizare ANAF, într-adevăr, dar această reorganizare trebuie să se facă corect, nu ca și precedentele reorganizări, când oamenii buni, corecți, au plecat din sistem, iar ceilalți au rămas sau au fost aduși după aceea prin transferuri. Am mai vorbit totodată de un lucru pe care noi îl cerem de zeci de ani, cerem elaborarea unui statut al profesiei. Ni s-a promis de către domnul ministru că se va discuta acest lucru în niște întâlniri viitoare, sperăm, nu putem acum decât să-l credem că acele întâlniri vor avea loc”, a mai spus Modure.

În același timp, ministrul Finanțelor a transmis printr-o postare pe Facebook că discuțiile au vizat inclusiv o nouă grilă de salarizare pentru angajații ANAF.

„Am vorbit despre nevoia unei noi grile de salarizare – una corectă, echitabilă, care să motiveze performanța, eliminând în același timp absurditǎțile din sistem. Nu putem cere performanță fără să oferim condiții decente de muncă. Și nu putem reconstrui încrederea fără transparență și fără a începe reforma chiar din interiorul statului. Modernizarea ANAF, digitalizarea și reforma instituțională sunt direcții ferme ale perioadei următoare. De aceea, am agreat azi cu reprezentanții sindicatelor că vom lucra împreună pentru a face instituțiile eficiente și demne de încrederea tuturor”, a transmis Alexandru Nazare.

Ce conține programul de guvernare cu privire la ANAF

Amintim că programul de guvernare al Guvernului Bolojan include o serie de măsuri pentru reorganizarea și eficientizarea ANAF: anumite direcții considerate redundante ar urma să fie comasate, între componentele aparatului central și regional se vor clarifica atribuțiile, iar MF va primi rol de structură de tip „policy unit” pentru fundamentarea tehnică a deciziilor.

„ANAF, Antifrauda și Vama vor fi scoase din orice algoritm politic și reorganizate. Vor funcționa pe bază de indicatori clari, digitalizare completă și controale bazate pe analiză de risc realizate pe volume mari de date. (…) Înăsprirea legislației privind evaziunea fiscală și executării silite – criminalizarea evaziunii fiscale”, se arată în programul de guvernare al Guvernului Bolojan.

Conform programului, reorganizarea ANAF din perspectiva structurii și a proceselor:

a. Din perspectiva coordonării trebuie o structură piramidală:

i. in acest moment există 3 domenii (control, colectare și trezorerie) care sunt organizate si coordonate pe vertical pe tip ”silozuri” (local, regional, central) și care nu cooperează între ele.

ii. Centralizarea activitatii structurilor suport la nivel central / regional al ANAF și în coordonarea structurilor Ministerului Finantelor

b. Centralizarea deciziilor pentru:

i. Analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare fiscală

ii. Controlul operativ şi inopinat, precum si controlul fiscal la nivel de regiuni

c. Reducerea numărului posturilor de conducere și a direcțiilor generale;

d. Stabilirea de indicatori de performanță.

***