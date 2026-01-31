cursdeguvernare

sâmbătă

31 ianuarie, 2026

Europa & Lumea

Discuție Nicușor Dan – Volodimir Zelenski despre securitatea energetică. Liderul de la Kiev: „Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat”

De Vladimir Ionescu

31 ianuarie, 2026

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri seară, pe rețeaua X, că a avut o discuție cu omologul său român, Nicușor Dan, „despre proiecte energetice comune”.

„Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este esențial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial. Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat”, a scris Zelenski pe X.

România se numără printre cele 12 state care au avertizat asupra riscului atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.


Atacurile rusești zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu doar au expus milioane de ucraineni frigului iernii, dar „afectează de asemenea siguranța nucleară în Ucraina, aducând riscul unui accident nuclear foarte aproape de a deveni realitate”, se arată în declarația comună a celor 12 țări, potrivit Agerpres.

Declarația a fost emisă după convocarea consiliului guvernatorilor AIEA, cerută de grupul țărilor semnatare ale textului, respectiv Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Luxemburg, Olanda (Țările de Jos), Portugalia, Regatul Unit și România. Statele Unite nu s-au alăturat inițiativei.

Acuzațiile privind atacurile asupra infrastructurilor energetice nucleare au fost reciproce între Rusia și Ucraina și nu s-au limitat la centrala ucraineană Zaporojie, aflată sub control rusesc și unde atacuri cu drone și obuze în perimetrul centralei au scos în mod repetat din funcțiune alimentarea externă cu energie electrică necesară răcirii celor șase reactoare oprite.

(Citește și: Vladimir Putin a încălcat înțelegerea cu Donald Trump și a atacat Ucraina cu peste 100 de drone)

***


