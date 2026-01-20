Discursul Ursulei von der Leyen la Davos: Principalele mesaje privind Groenlanda, relația UE-SUA, economia europeană și situația din Ucraina

Discursul de la Davos al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a concentrat, marți, asupra „șocurilor geopolitice” actuale.

„Schimbarea seismică prin care trecem astăzi este o oportunitate, de fapt o necesitate de a construi o nouă formă de independență europeană”, a spus șefa Executivului UE. Plecând de la problema Groenlandei, ea a vorbit pe larg despre relația cu SUA, dar și despre oportunitățile oferite de acordurile blocului comunitar cu Mercosur și India.

Despre Groenlanda, tarife și parteneriatul transatlantic

Ursula von der Leyen și-a pregătit mesajul despre Groenlanda, lăsat spre finalul discursului, cu o serie de referiri la independența europeană și importanța parteneriatelor, prosperității și securității în actualul context geopolitic. După care a atacat frontal tema zilei, cu o zi înainte ca președintele american, Donald Trump, să urce pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos.

„Europa este pe deplin angajată în ceea ce privește securitatea regiunii arctice. Și împărtășim obiectivele Statelor Unite în această privință. De exemplu, Finlanda – unul dintre cei mai noi membri NATO – vinde primele sale spărgătoare de gheață către SUA. Acest lucru demonstrează că avem capacitatea necesară chiar aici, în gheață, ca să spunem așa. Că membrii NATO din nordul continentului dispun în prezent de forțe pregătite pentru Arctica. Și, mai presus de toate, că securitatea Arcticii poate fi asigurată numai împreună. De aceea, tarifele suplimentare propuse sunt o greșeală, în special între aliați de lungă durată. UE și SUA au convenit asupra unui acord comercial în luna iulie a anului trecut. Și în politică, la fel ca în afaceri, un acord este un acord. Iar când prietenii își strâng mâinile, acest gest trebuie să însemne ceva”, a spus șefa Executivului UE.

„Noi considerăm poporul Statelor Unite nu doar aliații noștri, ci și prietenii noștri. Iar aruncarea noastră într-o spirală descendentă periculoasă nu ar face decât să ajute tocmai adversarii pe care suntem atât de hotărâți să-i ținem departe de peisajul nostru strategic. Prin urmare, răspunsul nostru va fi ferm, unit și proporțional. Dar, dincolo de aceasta, trebuie să fim strategici în abordarea acestei chestiuni”, a adăugat Von der Leyen.

Ea a anunțat că UE lucrează la un pachet de măsuri pentru consolidării securității zonei arctice, axat pe 4 direcții:

solidaritate deplină cu Groenlanda și Regatul Danemarcei. Suveranitatea și integritatea teritoriului lor nu sunt negociabile

o creștere masivă a investițiilor europene în Groenlanda

colaborarea cu SUA și cu toți partenerii UE pentru o securitate mai amplă a Arcticii

colaborarea cu toți regionali ai UE – Regatul Unit al Marii Britanii, Canada, Norvegia, Islanda – pentru a consolida securitatea comună

„Europa își pregătește propria strategie de securitate, pe care intenționăm să o publicăm în cursul acestui an. În acest context, ne actualizăm strategia pentru Arctica. La baza acesteia se va afla principiul fundamental: popoarele suverane sunt cele care decid asupra propriului viitor”, a insistat președinta Comsiei Europene.

Despre parteneriatul economicc cu India, EU Inc. și energie

Partea din discurs despe economie a început cu sublinierea importanței acordului UE-Mercosur, semnat la sfârșitul săptămânii trecute, în Paraguay.

„Prin acest acord, UE și America Latină au creat cea mai mare zonă de liber schimb din lume. O piață cu o valoare de peste 20 % din PIB-ul mondial. 31 de țări cu peste 700 de milioane de consumatori. Aliniată la Acordul de la Paris. Acest acord transmite un mesaj puternic lumii. Că alegem comerțul echitabil în locul tarifelor. Parteneriatul în locul izolării. Sustenabilitatea în locul exploatării. Și că suntem hotărâți să reducem riscurile pentru economiile noastre și să ne diversificăm lanțurile de aprovizionare”, a spus Von der Leyen.

Ea a dat și un semnat important despre ce urmează: „Imediat după Davos, voi călători în India. Mai sunt încă multe de făcut. Dar suntem în pragul unui acord comercial istoric. Unii îl numesc «mama tuturor acordurilor». Un acord care ar crea o piață de 2 miliarde de oameni, reprezentând aproape un sfert din PIB-ul global”.

La capitolul măsuri pentru a stimula creșterea și profitului companiilor europene, Ursula von der Leyen a anunțat crearea unei noi structuri.

„Noi o numim EU Inc. Avem nevoie de un set unic și simplu de norme care să se aplice fără probleme în întreaga Uniune. Astfel, companiile vor putea opera mult mai ușor în toate statele membre. Antreprenorii noștri vor putea înregistra o companie în orice stat membru în termen de 48 de ore, complet online. Ei vor beneficia de același regim de capital în întreaga UE. În cele din urmă, avem nevoie de un sistem în care companiile să poată desfășura activități comerciale și să obțină finanțare fără probleme în întreaga Europă – la fel de ușor ca pe piețele uniforme din SUA sau China. Dacă vom reuși acest lucru – și dacă vom acționa suficient de repede – nu numai că vom ajuta întreprinderile din UE să crească, ci vom atrage investiții din întreaga lume”.

O altă prioritate evocată de președinta Comisiei UE la Davos a fost construirea unei piețe energetice interconectate și accesibile.

„Planul nostru de acțiune pentru energie accesibilă. Investim masiv în securitatea și independența noastră energetică. Pentru a reduce prețurile și dependențele. Pentru a pune capăt volatilității prețurilor, manipulării și șocurilor de aprovizionare. Dar acum trebuie să accelerăm această tranziție. Pentru că energia produsă intern, fiabilă, rezilientă și mai ieftină va stimula creșterea noastră economică, va aduce beneficii europenilor și ne va asigura independența”, a apreciat Ursula von der Leyen.

Despre Rusia și războiul din Ucraina

Ursula von der Leyen a declarat că Rusia „nu dă semne că ar căuta pacea în Ucraina, după aproape 4 ani de la invazia din februarie 2022. „Dimpotrivă. Rusia își intensifică atacurile. Ucide civili în fiecare zi. Acest lucru trebuie să înceteze. Cu toții dorim pace pentru Ucraina”, a adăugat ea.

„Recunoaștem rolul președintelui Trump în promovarea procesului de pace și vom colabora îndeaproape cu Statele Unite. Ucraina trebuie să se afle într-o poziție de forță. De aceea, am decis să acordăm Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027. Cu acest sprijin, ne asigurăm că Ucraina poate: să-și consolideze apărarea pe câmpul de luptă; să-și întărească capacitățile de apărare; să mențină funcționarea serviciilor de bază. Mai presus de toate, acest lucru reafirmă angajamentul ferm al Europei față de securitatea, apărarea și viitorul european al Ucrainei. În paralel, am decis să imobilizăm definitiv activele rusești și ne rezervăm dreptul de a le utiliza. Acest lucru ar trebui să servească drept avertisment clar pentru Rusia. Și un mesaj pentru lume: Europa va fi întotdeauna alături de Ucraina. Până când va exista o pace justă și durabilă”, a conchis Ursula von der Leyen.

