Discursul cancelarului Merz la Conferința de Securitate de la München: „Am început discuții confidențiale cu președintele francez despre descurajarea nucleară europeană”. Mesaj pentru SUA: „Să refacem încrederea transatlantică!”

Cancelarul german Friedrich Merz (foto) a declarat, vineri, că poartă discuții cu președintele francez Emmanuel Macron privind crearea unei capacități europene de descurajare nucleară, transmite Reuters.

Merz a făcut acest anunț în discursul său din prima zi a Conferinței de Securitate de la München.

„Am început discuții confidențiale cu președintele francez despre descurajarea nucleară europeană. Nu facem acest lucru renunțând la NATO. O facem construind un pilon european puternic și autonom în cadrul Alianței”, a precizat cancelarul german.

El a afirmat că Berlinul își va respecta angajamentele legale, referindu-se la acordul internațional din 1990 privind reunificarea Germaniei. Tratatul, cunoscut sub numele de Acordul Doi Plus Patru, a angajat Germania reunificată să renunțe la fabricarea, deținerea și controlul armelor nucleare, biologice și chimice, potrivit dpa.

În conformitate cu acordul existent de partajare nucleară al NATO, armele nucleare americane staționate în Europa pot fi desfășurate de aeronave din țări aliate în caz de urgență. Se crede că bombele nucleare americane B61 sunt depozitate în nordul Italiei, Belgia, Olanda și vestul Germaniei.

Apelurile pentru o umbrelă nucleară europeană au căpătat un nou avânt în urma invaziei ruse din Ucraina și a schimbării politicii externe a SUA sub președintele Donald Trump.

După ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană în urma Brexit-ului, Franța este singurul stat membru al UE dotat cu arme nucleare. Macron a propus inițial să poarte negocieri cu Germania și alte state membre ale UE privind extinderea capacității de descurajare nucleară a Franței în 2020, dar acestea au fost respinse de fostul cancelar Angela Merkel și de succesorul ei, Olaf Scholz.

Cu toate acestea, Merz a părut mai deschis să discute această problemă cu Macron, considerând oferta franceză un supliment la partajarea armelor nucleare ale NATO.

Ordinea mondială bazată pe reguli „nu mai există”

În discursul său de la München, Friedrich Merz a remarcat că liderii europeni caută din ce în ce mai mult să-și croiască o cale independentă după un an de tulburări fără precedent în relațiile transatlantice, încercând în același timp să mențină alianța cu Washingtonul.

Inspirându-se din avertismentele potrivit cărora ordinea internațională bazată pe reguli este pe cale să fie distrusă, Merz a declarat: „Mă tem că trebuie să o spunem și mai direct: această ordine, oricât de imperfectă ar fi fost chiar și în cele mai bune condiții, nu mai există în această formă”.

Trecând la limba engleză la final, Merz a spus: „În era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar un avantaj competitiv al Europei. Este și un avantaj competitiv al Statelor Unite. „Așadar, haideți să refacem și să revitalizăm împreună încrederea transatlantică”, a adăugat el.

În ceea ce privește China, cancelarul a avertizat că aceasta „dorește să fie un lider în modelarea lumii, dar „folosește în mod sistematic dependențele altora şi redefinește ordinea internațională în favoarea sa”.

Replică pentru JD Vance

La München, Friedrich Merz i-a dat o replică vicepreședintelui american JD Vance care, în discursul de anul trecut, îi acuzase pe liderii europeni că ar cenzura libertatea de exprimare și că nu au reușit să controleze imigrația.

„S-a creat o ruptură între Europa și Statele Unite. Vicepreședintele JD Vance a spus acest lucru foarte deschis aici, la München, acum un an. Avea dreptate. Războiul cultural al mișcării MAGA nu este al nostru. Libertatea de exprimare se oprește aici, la noi, atunci când discursul respectiv contravine demnității umane și constituției. Nu credem în tarife și protecționism, ci în comerțul liber”, a spus șeful Guvernului de la Berlin.

