Discurs Marco Rubio la Acropole – Pledoarie pentru o „impunere neînfricată a puterii naționale”, invocând valorile Greciei antice pentru ”redobândirea identității occidentale comune”

Într-un moment în care Statele Unite poartă un război costisitor cu Iranul, iar Europa se confruntă cu conflictul istovitor din Ucraina, secretarul de stat Marco Rubio a vorbit miercuri, în Atena, din fața Acropolei, făcând referire la o perioadă de acum mai bine de două milenii pentru a susține că răspunsul la problemele actuale ale Occidentului poate fi găsit, cel puțin parțial, în valorile Greciei antice.

Într-un discurs susținut la apusul soarelui de pe colina Pnyx – locul unde atenienii se reuneau în vechime pentru adunarea lor democratică –, Rubio a prezentat Grecia antică nu doar ca sursă a democrației și filozofiei occidentale, ci și ca origine a ceea ce el a descris drept caracterul care a alimentat ascensiunea Occidentului.

Societățile occidentale moderne au abandonat valorile Greciei antice

„Aici, la Atena, am asistat la prima materializare deplină a tuturor trăsăturilor esențiale care aveau să definească Occidentul”, a spus Rubio, menționând „individualitatea puternică și ambiția neîncetată”, precum și „setea de descoperire, de aventură, de risc și de glorie”.

El a susținut că societățile occidentale moderne au permis din păcate erodarea acestor calități.

„Idealul multor ideologii din vremea noastră a devenit, sincer vorbind, o lume a siguranței absolute, o lume lipsită de riscuri sau eșecuri, în care nu există nici gloria victoriei, nici rușinea înfrângerii”, a afirmat Rubio. „Transformăm cele mai remarcabile aspecte ale societăților noastre în exemple ale mediocrității, ai banalului și ai obișnuitului.”

Discursul său a fost rostit în fața a aproximativ 250 de invitați, printre care s-au numărat oficiali guvernamentali greci de rang înalt, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai mediului de afaceri, ai celui academic și cultural, potrivit unui înalt oficial al Departamentului de Stat.

”Redobândirea identității occidentale comune”

Discursul a dezvoltat teme pe care Rubio le abordase anterior la Conferința de Securitate de la München, în luna februarie; atunci, el avertizase că Europa riscă o „ștergere a identității civilizaționale” și susținuse necesitatea ca SUA și Europa să-și redobândească o identitate occidentală comună. Totuși, tonul său conciliant de la München a fost primit cu ușurare de oficialii europeni, după ce, cu un an în urmă, vicepreședintele JD Vance folosise aceeași tribună pentru a-i critica aspru pe liderii continentului.

În fața Acropolei, Rubio a evocat evoluția Occidentului, pornind din Grecia antică și trecând prin Roma, creștinismul european și, în cele din urmă, Statele Unite, menționându-i pe parcurs pe Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare și Columb. El a prezentat expansiunea teritorială a Americii, dezvoltarea sa industrială și programul spațial drept manifestări aparținând aceluiași impuls.

”Societatea occidentală se află la o răscuce”

Rubio a afirmat că Occidentul se află acum la o răscruce, „deoarece următorul deceniu și deciziile pe care le vom lua vor scrie povestea secolului viitor”.

„Direcția pe care o vom urma va decide dacă Occidentul își va păstra locul în fruntea lumii sau se va resemna cu un viitor marcat de atrofie, servitute și declin. Fie alegem să acționăm acum, fie pierdem însăși posibilitatea de a mai acționa”, a spus el.

„Sub președintele Trump, Statele Unite au făcut o alegere”, a continuat Rubio. „Alegem să urmărim cu hotărâre și fără rețineri consolidarea puterii naționale, să recăpătăm controlul asupra lanțurilor noastre critice de aprovizionare, să ne reindustrializăm economia, să ne reconstruim capacitatea de apărare și să luptăm pentru supremația în domeniul tehnologiilor și industriilor viitorului.”

Rubio a pus în centrul discursului competiția, națiunea și asumarea riscurilor

Perspectiva istorică prezentată de Rubio a fost, într-o anumită măsură, selectivă. El a vorbit relativ puțin despre democrație sau egalitate politică – concepte strâns legate de locul în care se afla –, concentrându-se în schimb pe competiție, loialitate față de națiune și capacitatea de a-și asuma riscuri. El a susținut că societățile moderne caută prea des „siguranța absolută” și se preocupă mai mult de „confortul celor mai slabi decât de potențialul celor mai capabili”.

„Oamenii care au ridicat Partenonul au construit înălțându-se spre cer. Ei considerau că cea mai înaltă și mai nobilă aspirație în viață este să-i depășești pe toți ceilalți, să tinzi să fii cel mai bun în toate”, a spus el.

Discursul, pregătit cu mare atenție la detalii, a avut loc în cadrul unei vizite axate în principal pe chestiuni mai urgente legate de influența americană: zonele în care pot opera forțele SUA, modul în care aliații din NATO pot contribui la contracararea Rusiei și a Iranului și felul în care resursele energetice americane pot înlocui livrările rusești în Europa.

Turneu în trei țări: Islanda, Grecia și Portugalia

Grecia a fost a doua etapă a unui turneu în trei țări, început în Islanda și care se încheie joi în Portugalia. În Islanda, pe fondul interesului tot mai mare al SUA față de securitatea în zona arctică, Rubio a lăsat deschisă posibilitatea unei prezențe militare americane sporite, afirmând: „Nu am face niciodată nimic fără a coopera cu oficialii de aici în privința resurselor disponibile. Cred că există disponibilitatea de a face mai multe lucruri împreună”.

La Atena, Rubio s-a întâlnit cu ministrul grec de Externe, George Gerapetritis, în cadrul celei de-a șasea ediții a Dialogului Strategic SUA-Grecia, axat pe apărare, energie și securitate regională. Într-o conferință de presă susținută miercuri, Rubio a descris Grecia drept un „aliat NATO puternic și un exemplu”, în timp ce Gerapetritis a declarat că Grecia ar putea oferi asistență maritimă în Strâmtoarea Ormuz, dacă se stabilește un proces de pace viabil.

De asemenea, Rubio a fost întrebat de CBS News dacă este convins că mandatul ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, a respectat normele de etică ale Departamentului de Stat, pe fondul verificărilor din Congres privind acuzațiile conform cărora Guilfoyle și-ar fi folosit funcția diplomatică pentru a favoriza interese comerciale private în Grecia.

„Nu acesta este cadrul în care vom aborda acest subiect”, a spus Rubio. „Este suficient să spunem că ambasada noastră a făcut o treabă excelentă. Ambasadoarea noastră a fost un ambasador puternic”. Guilfoyle a negat orice abatere de la normele diplomatice.

Administrația Trump se pregătește pentru alegerile de la mijlocul mandatului

Vizita lui Rubio și discursul său de la Acropole au loc într-un moment complicat pentru administrația Trump.

SUA se află în a șaptea lună a conflictului cu Iranul și nu au reușit încă să obțină un acord pentru a-l încheia. Vicepreședintele JD Vance a declarat săptămâna aceasta că Iranul ar trebui să opereze o reducere „semnificativă” a capacității sale de îmbogățire a uraniului, ridicând semne de întrebare cu privire la o eventuală renunțare a administrației la insistența anterioară asupra unei politici de „îmbogățire zero”.

Întrebat miercuri de CBS News să clarifice poziția SUA, Rubio a refuzat să precizeze ce nivel de îmbogățire – dacă există vreunul – ar putea accepta Washingtonul.

„Nu înțeleg care este confuzia legată de programul nuclear. Iranul nu poate deține o armă nucleară. Simplu, punct și gata”, a spus el. „Nu voi intra, știți, în detalii despre ce ar fi acceptabil sau nu”. Războiul a contribuit, de asemenea, la creșterea bruscă a prețurilor la petrol și benzină, generând costuri economice și politice pe plan intern pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului.

”Iranul practică un cult al morții”

În discursul său susținut în fața Acropolei, Rubio a abordat direct subiectul Iranului. După ce a evocat exemplul spartanilor de la Termopile și căutarea gloriei de către Ahile la Troia, el a pus față în față conceptele occidentale despre sacrificiu cu ceea ce a numit el un „cult al morții” practicat de „mullahi radicali” din Iran.

„Eroii noștri pot fi dispuși să moară pentru victoria cauzei lor, dar nu venerează moartea”, a spus el.

Discursul vine într-un moment în care viitorul politic al lui Rubio atrage tot mai multă atenție. Președintele Trump i-a menționat public atât pe Rubio, cât și pe vicepreședintele Vance drept posibili viitori lideri ai partidului republican.

Deși nu și-a menționat explicit propriile ambiții politice în cursul zilei de miercuri, Rubio a evidențiat realizările recente ale administrației, inclusiv acordul privind Groenlanda, la a cărui negociere a contribuit luna trecută.

„Este o viziune pe care am văzut-o pusă în practică”, a afirmat Rubio, susținând că acordul va „reconfigura regiunea arctică și va consolida securitatea întregii alianțe NATO”.

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