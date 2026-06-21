Discursul cu care Ilie Bolojan a fost reales la șefia PNL – „PSD să-și asume o guvernare minoritară sau ne asumăm guvernarea cu aliații noștri” – Ciucu, discurs dur la adresa „Sistemului”: „Nu toți politicienii, miniștrii și prim-miniștrii își aparțin”

Ilie Bolojan, proaspăt reales în funcția de președinte al PNL de către Congresul Extraordinar al formațiunii politice, a declarat duminică că acest congres a fost convocat într-o situație de criză, congres pe care nu liberalii nu l-au dorit, dar pe care situația pe care PNL o traversează a impus-o.

Printre altele, liderul PNL a afirmat că PNL este dispus să facă un pact politic pentru România, pentru următoarele 6 luni, pact sub care să se stabilească că țintele de deficite bugetare nu trebuie depășite, sub care să fie adoptată legislația pentru atragerea banilor din PNRR și care să prevadă și alte idei de bază pe care toate partidele le pot susține.

În același timp, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și favoritul pentru postul de unic prim-vicepreședinte al PNL până la ancheta DNA anunțată săptămâna aceasta, a avut un discurs dur împotriva a ceea ce el a denumit drept ”sistemul” de care ”aparțin” politicieni, partide, miniștri și prim-miniștrii.

Bolojan spune că PNL e dispus să susțină un guvern minoritar PSD, cu condiția unui pact politic – ”Dacă nu, noi ne asumăm guvernarea împreună cu aliații noștri”, USR și UDMR

”Nu are decât PSD să-și asume o guvernare minoritară sau, dacă nu, noi ne asumăm guvernarea împreună cu aliații noștri”, a spus Bolojan, făcând trimitere la un guvern minoritar cu USR și UDMR.

De notat că Bolojan i-a invitat pe scenă, înaintea prezentării moțiunii sale, pe cei care au candidat la funcțiile de conducere în echipa sa, precum și pe liderii organizațiilor județene ale partidului, care sunt membrii ai Biroului Politic Național care se desființează și care vor deveni membri ai Biroului Permanent Național, noua structură de conducere a PNL.

”Aceasta este conducerea PNL, 49 de colegi, cei mai importanți oameni pe care îi avem: în administrație, în Parlament, în organizațiile județene, care sunt președinții noștri de organizații, dintre care 8 vor fi vicepreședinți regionali și sigur cei 11 care urmează să ne alăturăm acestei structuri pentru a avea o reprezentativitate cât mai mare în conducerea partidului”, a spus Bolojan.

Discursul lui Ilie Bolojan:

Le mulțumesc colegilor pentru susținere. De ce ne-am adunat la acest Congres Extraordinar? Ne-am adunat pentru că partidul nostru trebuie să decidă astăzi cine este și ce vrea să fie. Trebuie să ne clarificăm direcția pe care vrem să o urmăm în anii următori și să decidem care este viziunea noastră pentru România. Dar pentru asta trebuie să facem o scurtă trecere prin evenimentele care ne-au adus aici.

Suntem după o guvernare dificilă în care noi, PNL, avem toate motivele să nu ne fie rușine de ce am făcut în această guvernare. Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic. Cei care știu cum se rezolvă deficitele mari știu că nicăieri în lume, unde au mai fost astfel de situații, redresarea economică nu se face fără costuri sociale – sunt inevitabile, iar asta implică costuri politice pentru cei care sunt în față și care pun măsurile în practică. Noi ne-am asumat aceatsă răspundere, n-am fugit de ea. Aveam și o obligație morală pentru că și noi aveam o mică parte din vină pentru situația în care a ajuns România – nu trebuie să fugim de acest lucru.

În vara anului trecut am luat un buget în comă și am lăsat un pacient în stare de recuperare. Tratamentul nu a fost ușor, a fost dureros uneori. Înțeleg supărarea oamenilor și le sunt recunoscător pentru răbdare, dar dacă nu luam acele măsuri nu am fi putut să redresăm situația.

Nu a fost totul perfect, cu siguranță. Mai sunt etape de parcurs, dar am ales direcția corectă și asta se vede din datele pe care le avem. Se putea mai bine, mai repede și mai mult dacă PSD nu trăgea frâna de mână. Am dat o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că putem face un parteneriat bazat pe restect, dar am descoperit că cu PSD nu se poate.

Nu poți să fii partener cu disprețul și minciuna, cu fuga de răspundere. Pentru că să faci o moțiune, într-o situație limită, să nu ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere înseamnă că nu ai respect pentru interesul acestei țări. În prima fază PSD a fost de acord cu măsurile care nu erau populare, pe care trebuia să le deconteze PNL. Dar PSD a văzut că Guvernul a ajuns la interesele lor, când am stabilit reguli cât se poate de clare, când le-am afectat rețelele clientelare, PSD a doborât Guvernul.

După această guvernare, cel mai important lucru pe care l-a demonstrat PNL e că se poate guverna și altfel în România: cu respect pentru banul public, fără aroganțe, spunând oamenilor adevărul, cu reguli valabile pentru toată lumea, iar banul public să nu fie rispit. Acest model de guvernare a stabilit un standard care nu mai poate fi negat.

În aceste zile se caută tot felul de explicații conspiraționiste pentru creșterea cotei de încredere a PNL împotriva măsurilor nepopulare. Se fac că nu înțeleg ce au înțeles mulți români: nu am fost perfecți, dar am fost corecți, nu i-am mințit, am spus adevărul, ne-a păsat de țară, am muncit din greu și am scos România din mlaștina în care o lăsase guvernarea Ciolacu.

Unde suntem acum? Pentru că am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii. Suntem într-un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Nu știu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. Dacă analizăm cum s-a gândit moțiunea de cenzură, strategia s-a bazat că dumneavoastră veți trăda, veți accepta momeala unor posturi, a unor avantaje personale, să fiți brelocul PSD.

Sunt mândru de partidul nostru care nu și-a trădat valorile și a rezistat atacului furibund. Așa trebuie să arate un partid.

Putem să facem un pact pentru România în următoarele 6 luni în care să stabilim că deficitele nu trebuie depășite, că trebuie adoptată legislația pentru banii din PNRR și alte idei de bază pe care le putem susține toate partidele și nu are decât PSD să-și asume o guvernare minoritară sau dacă nu, noi ne asumăm guvernarea împreună cu aliații noștri (USR și UDMR).

Bătălia teribilă din aceste zile este între adevăr și minciună. Când ești de partea bună a istoriei, nimic nu te poate intimida. Așa trebuie să rămânem și în perioada următoare, pentru că e o bătălie pentru viitorul României.

Congresul nu e despre nume, reglări de conturi.

Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, până în 2024 și la ultimele alegeri am plătit prețul pentru aceste compromisuri. Eu vă propun reconstrucția unui partid curajos, principial și să fie o forță de reconstrucție a României.

Am devenit un partid mediu spre mic, eu vă chem să redevenim un partid mare. Asta o dă încrederea oamenilor.

Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromis, ci ca un partid mare care pun în aplicare proiectul său pentru România modernă, puternică.

Cei care vin noi nu sunt un pericol pentru cei aflați acolo. PNL trebuie să aibă uși batante, deschise în ambele sensuri. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine complotează pe sub masă nu mai poate rămâne cu noi, nu mai e loc de întors. Azi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere: fiecare alege dacă respectă deciziile partidului sau dacă e o demisie de onoare, dacă e onoare, dar n-am văzut-o.

Am deplină încredere în Ciprian Ciucu, îi respect alegerea pe care a luat-o și cred că merită solidaritatea și susținerea noastră. Respect, Ciprian!

Să știm că ne vom întâlni cu electoratul și mai devreme sau mai târziu vom plăti.

Avem de dat răspuns la crizele multiple pe care le traversează țara.

Dumnezeu să aibă în pază România!

Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al PNL, de către Congresul Extraordinar de duminică al formațiunii, cu 1769 voturi pentru și 73 de voturi anulate.

Ciprian Ciucu, discurs puternic împotriva ”sistemului” de care ”aparțin” politicieni, partide, miniștri și prim-miniștrii – ”De noi depinde dacă România va deveni mai liberală sau un stat securistic”

Ciprian Ciucu a fost aplaudat la scenă deschisă de delegații PNL și și-a început discursul spunând că și-ar fi dorit să țină „un alt discurs”. El a afirmat că, după semnalul primit de la electorat în 2024, PNL l-a adus în conducere pe unul dintre cei mai buni lideri ai săi, Ilie Bolojan, despre care a spus că a reușit să crească partidul și să își asume guvernarea într-un moment în care alții „au fugit de răspundere”. Ciucu a susținut că Bolojan și PNL au spus oamenilor adevărul despre situația țării, iar electoratul a apreciat sinceritatea și faptul că „nu a mai fost mințit”. El a spus că, deși Bolojan era atacat zilnic la televiziuni, acesta a continuat să guverneze și să ceară partidului să rămână concentrat pe proiectele importante, reușind, în opinia sa, să echilibreze bugetar țara.



Declarațiile lui Ciucu:

PNL, în 2024, după ce a primit un semnal foarte clar de la oameni, și-a adus în conducere unul dintre cei mai buni lideri, care a crescut partidul. Când alții au fugit de răspunderea guvernării, tot noi, prin președintele Bolojan, ne-am asumat guvernarea, spunându-le oamenilor adevărul, spunându-le exact cum stau lucrurile. Am guvernat așa cum ne-am priceput, dar oamenii au apreciat sinceritatea, au apreciat că nu au mai fost mințiți. Chiar dacă zilnic era tocat la televizor, Bolojan s-a ținut de guvernare și ne spunea: „Lăsați-i în pace, că avem nevoie de ei să trecem și acest proiect”. Și a reușit să echilibreze bugetar țara. Dar, în acest timp, ceilalți complotau.

Cum am ajuns noi aici? Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul, independența, iar acest lucru pentru ei nu era acceptabil și trebuia să fie adus din nou la ordin. PSD este deja la ordin, așa cum poate a fost și partidul nostru până în urmă cu nu foarte mult timp. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. De șase luni, partidul nostru este sub asalt, și mai mult în ultimele două luni.

Din păcate, în țara noastră, nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. Nu toți miniștrii și prim-miniștrii își aparțin. Și nu toate partidele își aparțin. Ce este sistemul? Greu de definit, dar dacă ești un om liber ai șansa să o afli pe pielea ta în cel mai brutal mod cu putință. Sistemul nu candidează în alegeri, că de participat participă. Nu contează dacă ia decizii, pentru că niciodată nu va plăti. Politicienii plecăm mai devreme sau mai târziu, dar sistemul este etern în gradele și funcțiile lui. Sunt oameni foarte bogați, cu multe resurse în mass-media, în companiile de stat, în instituții, și nu dau seamă de nimic, iar dacă ajung în justiție au pârghiile să scape.

Și eu m-am întrebat: ce a fost mai întâi: oul sau găina? Sistemul se infiltrează în partide sau politicienii apelăm la sistem? Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. Am fost puțini, foarte puțini, împotriva tuturor. Ne-am bătut cu PSD, cu USR — tare mă bucur că prietenul meu Radu Mihaiu este astăzi aici pentru că nu pun USR în sistem. M-am bătut cu AUR și televiziunea lor. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun liber: ne-au trădat, au băgat bani mulți în contracampania mea și până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Ăsta este adevărul.

Și mai spun ceva: aceiași oameni care îl împing azi pe Veștea să formeze un guvern sunt aceiași care au pregătit operațiunea specială căreia azi trebuie să îi fac față. Cred că Adrian Veștea nu își aparține. Dacă România va deveni tot mai liberală sau va deveni un stat securistic, de noi depinde. Dragii mei, fiți deschiși cu noii noștri colegi, că toți am fost noi la un moment dat. Să fim deschiși către oameni care au suflet liber. Cred că azi cu adevărat PNL și-a regăsit sufletul

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