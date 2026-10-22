Directorul Uzinei Militare Plopeni, înțelegere cu procurorii: și-a recunoscut vinovăția în dosarul de mită

Directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu (foto), inculpat pentru luare de mită în formă continuată, la domiciliul căruia procurorii DNA au găsit jumătate de milion de euro, a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției, în schimbului unei condamnări la trei ani și jumătate de închisoare cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Reamintim că, la perchezițiile efectuate la 23 iulie, la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu au fost identificate sume de bani în numerar, în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro.

De altfel, relatează Agerpres, toți inculpații din dosar și-au recunoscut vinovăția, procedură reglementată de articolele 478 – 488 din Codul de Procedură Penală, prin care inculpatul recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică, negociind cu procurorul felul, cuantumul și forma de executare a pedepsei în schimbul unei reduceri a limitelor de pedeapsă.

Judecătorii nu sunt obligați să valideze sau să modifice în sens defavorabil acordul, astfel încât au doar două posibilități: de a respinge acordul sau de a-l accepta așa cum a fost încheiat sau într-o formă mai blândă.

Acordul încheiat de inculpata Liliana Sorescu, director comercial la Uzina Mecanică Plopeni, a fost înregistrat la Tribunalul Prahova în data de 6 octombrie, arată datele de pe portalul instanțelor de judecată.

Acuzațiile din dosar și inculpații

În luna iulie, trei directori din industria de apărare acuzați de corupție au fost plasați de Tribunalul București în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile:

Mihai Rafiu – directorul general al Uzinei Mecanice București

Tiberiu Alexandru Pîrvu – director general al Uzinei Mecanice Plopeni

Liliana Sorescu – director comercial la Uzina Mecanică Plopeni

Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui administrator de firme, urmărit penal pentru coruperea directorilor.

Procurorii DNA solicitaseră ca cei patru inculpați să fie arestați preventiv, cerere respinsă însă de un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București.

Faptele

În perioada 18 decembrie 2025 – 16 iulie 2026, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, Mihai Rafiu, în calitate de director general al Societății Comerciale ‘Uzina Mecanică București’ – SA, ar fi primit de la inculpatul V.M., atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 de lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 de lei.

Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M., precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

În perioada mai – iulie 2026, în calitate de director general al Societății Comerciale ‘Uzina Mecanică Plopeni’ – SA, Tiberiu Alexandru Pîrvu ar fi primit direct de la inculpatul V.M. suma totală de 25.900 de lei, remisă în trei tranșe, în schimbul aprobării unor comenzi și efectuarea de plăți aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale pe care le administra în fapt.

În cursul anului 2026, în calitate de director comercial al Societății Comerciale ‘Uzina Mecanică Plopeni’ – SA, Liliana Sorescu ar fi pretins și primit de la inculpatul V.M., în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 de lei, în legătură lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de V.M. și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Într-o împrejurare distinctă, în luna februarie 2026, Liliana Sorescu ar fi primit de la reprezentantul altor societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Uzina Mecanică Plopeni suma de 3.800 USD, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate de societățile respective.

În perioada 15 mai – 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, Liliana Sorescu ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul inculpatului V.M., echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 de lei.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale menționate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziția de materiale și prestări de servicii.

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