Răzvan Popescu, directorul general al companiei de stat Romgaz (SNG), care deține 50% din zăcământul offshore de gaze Neptun Deep, a declarat că situația de securitate din Marea Neagră e monitorizată permanent, într-o colaborare tot mai strânsă cu autoritățile române și cu operatorul OMV Petrom, în contextul în care proiectul ar urma să intre în exploatare în prima jumătate a anului 2027.

CEO-ul Romgaz a mai spus că se observă inclusiv ”un sprijin tot mai mare pentru această regiune din partea partenerilor europeni”, care au promis sprijin în ultimele săptămâni având în vedere dronele care au tot apărut în apele teritoriale și în Zona Economică Exclusivă a României (ZEE), unde se află atât platforma de tratare a gazelor Neptun Alpha cât și infrastructura submarină ce aduce gazele la țărm, în sistemul național de transport (SNT).

”Nu vedem riscuri care să decurgă din această situație, cel puțin în acest moment”, a spus Popescu, în cadrul teleconferinței cu analiștii de după publicarea rezultatelor financiare la 9 luni.

Neptun Deep va face din România cel mai mare producător de gaze din Europa

Întrebat dacă situația de securitate din Marea Neagră are vreun impact asupra dezvoltării zăcământului Neptun Deep, Popescu a afirmat: ”Pe parcursul derulării proiectului, ne-am confruntat cu nenumărate interferențe, să spunem, de tip jamming și spoofing, dar, în opinia noastră, acestea nu au fost direcționate împotriva Neptun Deep. Au vizat, mai degrabă, regiunea extinsă a Mării Negre. Am văzut ce se întâmplă. Monitorizăm permanent situația împreună cu autoritățile navale române și cu celelalte autorități române, în ceea ce privește proiectul. Beneficiem de foarte mult sprijin din partea autorităților române și colaborăm tot mai strâns cu acestea și cu operatorul, pentru a asigura desfășurarea și continuarea proiectului în condiții de siguranță”.

În ceea ce privește sprijinul european pentru România și proiectul Neptun Deep, care va face din țara noastră cel mai mare producător de gaze din Europa, Răzvan Popescu a spus că ”președintele României și Guvernul României i-au informat pe partenerii noștri cu privire la ceea ce se întâmplă în regiunea Mării Negre”.

”Observăm un sprijin tot mai mare pentru această regiune din partea partenerilor europeni. Prin urmare, din acest punct de vedere, nu vedem riscuri care să decurgă din această situație, cel puțin în acest moment”, a spus Popescu.

De notat că România a convenit cu Bulgaria și Turcia, dar și cu aliații din NATO, ca situația de securitate din Marea Neagră și riscurile la adresa infrastructurii energetice critice să fie atent monitorizate.

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