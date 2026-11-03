Directorul general Mistral: Europa riscă să cadă într-o „capcană totală” dacă nu dezvoltă modele AI de ultimă generație

Europa riscă să cadă într-o „capcană totală” dacă se concentrează pe inteligența artificială industrială, lăsând în seama Statelor Unite și a Chinei dezvoltarea modelelor AI de ultimă generație, a declarat luni, într-un interviu, Arthur Mensch, directorul general al companiei Mistral, potrivit Politico.

În marja Summitului Digital de la Berlin, Mensch a afirmat că Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate de calcul și propriile modele avansate de inteligență artificială pentru a-și asigura securitatea. El a adăugat că Europa nu poate presupune că va avea întotdeauna acces la cele mai puternice modele străine, atrăgând atenția asupra riscului ca Statele Unite și China să impună restricții la exportul tehnologiilor AI.

„Ideea că putem construi ceva cu adevărat important fără să deținem fundația acestuia, și anume modelele de raționament, creierele capabile să opereze fabricile și să contribuie la proiectarea unor sisteme mai performante […], reprezintă, cred eu, o capcană totală. Și avem noroc că oamenii încep să înțeleagă acest lucru, că nu este o cale viabilă”, a declarat el.

În ultimele săptămâni, Mensch s-a afirmat drept una dintre vocile importante care critică orientarea liderilor europeni către dezvoltarea de aplicații bazate pe modele AI străine, în detrimentul creării propriilor modele de ultimă generație. În septembrie, lideri importanți ai UE au susținut că Europa ar trebui să dezvolte aplicații pe baza modelelor străine pentru a beneficia de avantajele acestora, în loc să încerce să concureze în cursa pentru modelele AI de ultimă generație.

Declarațiile sale vin în contextul în care guvernul german a prezentat luni planuri pentru transformarea Germaniei într-o „națiune suverană în domeniul inteligenței artificiale” până în 2030. Deși AI industrială reprezintă unul dintre pilonii principali ai strategiei, aceasta prevede și contribuția Germaniei la dezvoltarea a cel puțin trei laboratoare europene dedicate modelelor AI de ultimă generație până la aceeași dată.

Mensch a salutat ambițiile Germaniei, dar a avertizat că această provocare nu poate fi abordată exclusiv la nivel național.

„Nu există așa ceva precum o strategie națională în domeniul AI. Este nevoie de o strategie europeană în domeniul inteligenței artificiale”, a spus el.

Potrivit acestuia, problema Europei nu este lipsa talentelor, ci una de „capacitate financiară”: continentul are nevoie de capital și de putere de calcul pentru a antrena modele sofisticate și pentru a construi companii capabile să concureze la scară largă.

Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene vor avea prima discuție dedicată exclusiv inteligenței artificiale săptămâna viitoare, în cadrul unei reuniuni informale organizate la Dublin.

Testul competitivității

Mistral mizează, la rândul său, puternic pe inteligența artificială industrială. Mensch a menționat parteneriatele companiei cu Airbus și ASML și a declarat că industria prelucrătoare reprezintă cea mai mare piață a companiei franceze, aplicațiile variind de la proiectarea aeronavelor până la reducerea timpilor de nefuncționare a echipamentelor industriale.

Totuși, aplicațiile industriale nu pot asigura independența tehnologică a Europei dacă alte state controlează modelele AI și infrastructura de calcul pe care acestea se bazează, a afirmat Mensch.

Dezvoltarea unor alternative europene presupune însă o altă provocare: convingerea clienților să le utilizeze în condițiile în care modelele chinezești, mai ieftine, pot egala sau chiar depăși performanțele concurenților europeni.

Această tensiune s-a făcut deja simțită în cazul Mistral. Motorul de căutare german Ecosia a renunțat să mai utilizeze modelele companiei după ce a concluzionat că acestea nu răspundeau nevoilor sale. Directorul general al Ecosia a declarat că trecerea la modele chinezești a redus costurile la jumătate, îmbunătățind în același timp performanța generală.

Întrebat dacă se poate aștepta ca firmele să accepte compromisuri în ceea ce privește prețul sau performanța de dragul suveranității tehnologice, Mensch a respins această perspectivă.

„Nu există niciun compromis între competitivitate, calitate și suveranitate”, a declarat el.

Mensch nu a comentat în mod direct experiența Ecosia. În schimb, a susținut că Mistral nu trebuie să ocupe primul loc în fiecare clasament al performanțelor, indicând domenii precum securitatea cibernetică și imagistica geospațială, în care, potrivit afirmațiilor sale, noul model Large 4 depășește modelele chinezești cu ponderi deschise (open-weight).

El a precizat că Mistral s-a concentrat în mod deliberat asupra domeniilor în care a identificat o cerere puternică din partea pieței.

„Calitatea tehnologiei noastre își găsește o piață peste tot în afara Europei, inclusiv în Statele Unite. Lansarea Mistral Large 4 era așteptată de mult timp. Aceasta ne readuce pe deplin în competiție”, a declarat el.

***