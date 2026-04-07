Directorul general de la JPMorgan Chase crede că AI va transforma societatea mai repede decât a făcut-o internetul

Directorul general de la JPMorgan Chase, Jamie Dimon (Foto), a descris luni inteligența artificială drept o tehnologie cu un potențial comparabil cu cel al electricității sau al internetului, afirmând că adoptarea AI va fi „mult mai rapidă” decât orice altă revoluție tehnologică anterioară, transmite EFE, preluată de Agerpres.

În scrisoarea sa anuală către acționarii băncii americane, Dimon a subliniat că investițiile în AI nu reprezintă o „bulă speculative”, ci mai degrabă un instrument care va oferi beneficii semnificative.

„Nu cred că este o exagerare să spunem că AI va vindeca unele tipuri de cancer, va crea noi materiale compozite și va reduce decesele accidentale, printre alte rezultate pozitive. În timp, va scurta săptămâna de lucru în lumea dezvoltată”, a menționat directorul celei mai mari bănci din SUA în scrisoarea sa.

Dimon a precizat că JPMorgan va implementa Inteligența Artificială în „practic fiecare funcție, aplicație și proces” al companiei pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților și angajaților. Cu toate acestea, CEO-ul de la JPMorgan a avertizat că viteza acestei transformări ar putea depăși capacitatea de adaptare a forței de muncă, așa că banca are deja planuri pentru a sprijini și reloca angajații afectați.



În ciuda optimismului tehnologic, Dimon a lansat un avertisment cu privire la un „peisaj tulburător” marcat de războiul din Ucraina, conflictul în curs din Iran și tensiunile cu China. Potrivit lui Dimon, conflictele armate din Ucraina și Orientul Mijlociu au aruncat lumea într-o stare de incertitudine, care ar putea declanșa o inflație mai persistentă și ar putea obliga băncile să mențină dobânzile peste așteptările pieței.



„Provocările cu care ne confruntăm cu toții sunt considerabile. Lista este una lungă, dar în frunte se află războiul și violența teribilă care persistă în Ucraina, conflictul continuu din Iran și ostilitățile mai ample din Orientul Mijlociu, precum și activitatea teroristă și escaladarea tensiunilor geopolitice, în special cu China”, subliniază șeful celei mai mari bănci americane.



Potrivit lui Dimon, acești factori, împreună cu reconfigurarea lanțurilor globale de aprovizionare, ar putea modifica așteptările de pe piețele financiare. „Ne confruntăm cu posibilitatea unei inflații mai persistente și, în cele din urmă, a unor dobânzi mai mari decât se așteaptă în prezent piețele”, a subliniat directorul de la JP Morgan, adăugând că conflictele internaționale „ar trebui să risipească definitiv iluzia că lumea este în siguranță”.

În legătură cu aceste provocări, Dimon a declarat: „Noi, cei de la JPMorganChase, simțim o responsabilitate enormă față de națiunea noastră și față de mulți alții – și ne reamintim că multe companii vor prospera doar dacă țările lor prosperă. Cu politicile corecte și acțiunile dedicate, Statele Unite își vor menține cea mai puternică armată și cea mai puternică economie și vor rămâne bastionul libertății și arsenalul democrației.”

Dimon, care a împlinit 70 de ani la începutul lunii martie, a transformat JPMorgan în cea mai mare și mai profitabilă bancă din SUA, devenind unul dintre pilonii principali ai sistemului financiar american. Scrisoarea anuală din acest an conține un avertisment că lumea devine din ce în ce mai fracturată și, în cel puțin o regiune cheie, cuprinsă de război. Mesajul mai larg este inconfundabil: puterea americană este supremă, iar JPMorgan intenționează să ajute la păstrarea supremației pentru deceniile următoare.

În 2025, JPMorgan Chase a înregistrat venituri record pentru al optulea an consecutiv, ajungând la 185,6 miliarde de dolari, cu un profit net de 57 de miliarde de dolari.

***