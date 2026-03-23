Directorul general al VW: Constructorii germani de automobile ar trebui să se inspire din planificarea chineză

Industria auto din Germania ar putea învăța de la planificarea industrială disciplinată a Chinei, a declarat duminică directorul general al Volkswagen, Oliver Blume (foto), într-un interviu, în condițiile în care constructorul auto se află într-un proces de restructurare profundă pentru a rămâne competitiv, potrivit Reuters.

„Chinezii procedează într-un mod foarte planificat… și au priorități clare – este structurat într-un mod optim”, a declarat Blume pentru Bild am Sonntag.

„Ceea ce experimentăm foarte pozitiv în China este un nivel ridicat de disciplină și disponibilitate de a executa”, a adăugat el. „Merită să ne uităm dincolo de propriul nostru teritoriu… putem învăța foarte multe din modul în care s-a dezvoltat țara.”

Blume a subliniat, de asemenea, competiția puternică pentru Volkswagen pe piața chineză, care include „peste 150 de concurenți și o dinamică puternică a inovației”.

Compania plănuiește să reducă 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, ca parte a unei restructurări în curs, a reiterat Blume în interviu.

