23 martie, 2026

Directorul general al VW: Constructorii germani de automobile ar trebui să se inspire din planificarea chineză

De Vladimir Ionescu

23 martie, 2026

Industria auto din Germania ar putea învăța de la planificarea industrială disciplinată a Chinei, a declarat duminică directorul general al Volkswagen, Oliver Blume (foto), într-un interviu, în condițiile în care constructorul auto se află într-un proces de restructurare profundă pentru a rămâne competitiv, potrivit Reuters.

„Chinezii procedează într-un mod foarte planificat… și au priorități clare – este structurat într-un mod optim”, a declarat Blume pentru Bild am Sonntag.

„Ceea ce experimentăm foarte pozitiv în China este un nivel ridicat de disciplină și disponibilitate de a executa”, a adăugat el. „Merită să ne uităm dincolo de propriul nostru teritoriu… putem învăța foarte multe din modul în care s-a dezvoltat țara.”


Blume a subliniat, de asemenea, competiția puternică pentru Volkswagen pe piața chineză, care include „peste 150 de concurenți și o dinamică puternică a inovației”.

Compania plănuiește să reducă 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, ca parte a unei restructurări în curs, a reiterat Blume în interviu.

(Citește și: ”De ce nu face față industria auto europeană în fața tsunami-ului chinezesc – explicațiile șefului pe inovație de la Dacia. Cum e încetinită dezvoltarea sectorului de ecosistemul rigid al UE”)

(Citește și: ”FT: Sfârșitul euforiei vehiculelor electrice generează pierderi de 65 mld. dolari pentru constructorii auto”)

Articole recomandate:

citește și

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

