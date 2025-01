Directorul general al Muzeulul Naţional de Istorie a României – demis de ministrul Natalia Intotero. Reacția lui Ernest Oberländer-Târnoveanu

Ministrul Culturii, Natalia Intotero, a anunţat marţi că l-a demis pe directorului general al Muzeulul Naţional de Istorie a României, Ernest Oberländer-Târnoveanu (foto), după ce i-a cerut demisia, în urma scandalului legat de furtul obiectelor din Tezaurul României, de la expoziţia din Olanda, însă acesta a refuzat.

”Eu, personal, l-am simţit depăşit pe această componentă de a gestiona o situaţie de criză şi în special pe parte de comunicare”, a arătat ministrul.

”A fost o perioadă dificilă de a obţine informaţii din partea domnului director al Muzeului Naţional de Istorie. Poate că şi dânsul a fost presat. Poate că… nu poate. Cu siguranţă este o situaţie neplăcută şi pentru dânsul, dar eu personal l-am simţit depăşit pe această componentă de a gestiona o situaţie de criză şi în special pe parte de comunicare. Pe parte de documente, tot ce s-a realizat, instituţiile statului abilitate, care sunt acum în control la noi, ne vor spune dacă a fost bine, dacă a fost rău, dacă ar fi putut să fie totul mai bine. Motiv pentru care, astăzi, i-am solicitat domnului director general al Muzeului Naţional de Istorie să-şi prezinte demisia de onoare. A refuzat. În consecinţă, eu am mers mai departe, conform prevederilor legale în vigoare”, a anunţat ministrul Culturii, într-o conferinţă de presă.

Natalia Intotero a precizat că a procedat la denunţarea contractului de management.

”Conform prevederilor aplicabile, articolul 12, va fi un termen de 15 zile de preaviz. Dacă dânsul nu a dorit să îşi depună demisia de onoare, vom respecta acest termen de 15 zile de preaviz. Am înaintat documentele către Muzeul Naţional de Istorie. Va fi această perioadă în care dânsul, categoric, va trebui să-şi facă şi parte de inventar. După cele 15 zile, vom vedea persoana care va fi să cordoneze activitatea în această perioadă extrem de delicată, pe o perioadă de interimar”, a mai spus ministrul Natalia Intotero.

”Am fost pusă într-o situaţie penibilă. Eu sunt un om al dialogului. Şi în momentul în care eu am preluat acest mandat, am spus şi în cadrul comisiilor de specialitate, dar şi în cadrul dialogului pe care l-am avut ulterior cu dumneavoastră, eu nu am venit aici pentru a da pe cineva afară. Eu îmi doresc să fac echipă cu toţi colegii mei, atâta timp cât şi ei îşi doresc să facă echipă cu mine”, a subliniat Intotero.

Ea a menţionat că ”în situaţii de criză, trebuie să fie 24 din 24 de ore la dispoziţia instituţiilor abilitate pentru a soluţiona acea criză, dar în egală măsură şi la dispoziţia presei. Ministrul Culturii a mai spus că nu a primit informaţii cu privire la oportunitatea acestei expoziţii din Olanda.

”Am avut o întâlnire cu domnul director al Muzeului Naţional de Istorie, în prezenţa colegilor din conducerea Ministerului Culturii, prin care eu mi-am expus nemulţumirea mea personală cu privire la modul de comunicare în această situaţie de criză”, a spus Intotero.

Ernest Oberländer-Târnoveanu: ”Nu mi s-a indicat nicio încălcare a legii, găsindu-se false pretexte pentru a demisiona”

Ernest Oberländer-Târnoveanu acuză că ministrul Culturii i-a cerut demisia prin invocarea mai multor pretexte, fără a preciza unde a încălcat legea sau normele, ba mai mult a încercat să-l intimideze, potrivit unui comunicar remis presei.

„Având în vedere că astăzi, 28 ianuarie, mi s-a solicitat demisia de onoare de către doamna Natalia Intotero, Ministrul Culturii, țin să fac precizarea că nu mi s-a indicat nicio încălcare a legii sau a normelor aplicabile, găsindu-se false pretexte pentru a demisiona, încercându-se intimidarea mea prin diverse mijloace”, a transmis el presei.

Directorul a spus că a refuzat să își dea demisia pentru că este de părere că „nimic nu poate afecta mai grav procesul de recuperare a celor patru bunuri de patrimoniu furate, ca lăsarea fără conducere a MNIR în aceste zile cruciale”.

