Directorul general al Equinor: Europa pierde teren în cursa pentru GNL

Eforturile Uniunii Europene de a-și reumple depozitele de gaze naturale până la venirea iernii s-ar putea să nu fie încununate de succes, a avertizat directorul general al Equinor, Anders Opedal, care a spus că obiectivul de umplere a depozitelor până la minimum 80% este greu de atins, subliniind intensificarea concurenței globale pentru aprovizionarea cu GNL, relatează Reuters.

„Nu credem că Europa va ajunge la o capacitate de stocare de 80% înainte de iarnă”, a spus Opedal, cu ocazia prezentării rezultatelor financiare trimestriale ale Equinor.

Depozitele de gaze naturale din UE sunt în prezent umplute în proporție de circa 54% – mult sub media sezonieră și al doilea cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. Ritmul de reumplere mai lent decât în ​​mod normal lasă regiunea din ce în ce mai expusă pe măsură ce se îndreaptă spre sezonul de vârf al cererii de iarnă.

Europa pierde teren în cursa GNL

Europa a intrat în sezonul de reumplere de vară sperând să-și reconstruiască stocurile după o iarnă dificilă, dar livrările au progresat mai lent decât se aștepta.

În același timp, cererea din Asia de gaze naturale lichefiate (GNL) s-a consolidat, intensificând concurența. Având în vedere că cumpărătorii din Asia sunt din nou dispuși să plătească un preț premium, Europa se confruntă cu o luptă mai grea pentru a asigura aprovizionarea necesară pentru refacerea stocurilor înainte de sosirea vremii mai reci.

Spre deosebire de gazele transportate prin conducte, navele încărcate cu GNL pot fi redirecționate rapid în funcție de prețurile de pe piață. Acest lucru face ca Europa să depindă din ce în ce mai mult de faptul că va rămâne una dintre cele mai atractive destinații din lume pentru furnizorii globali de GNL.

Nivelurile de stocare lasă mai puțin loc de eroare

Stocurile mai mici fac Europa mai vulnerabilă la vreme rece prelungită, întreruperi ale lanțului de aprovizionare, disfuncționalități ale infrastructurii și întârzieri în livrările de GNL.

Chiar și întreruperi relativ scurte ale aprovizionării pot provoca o volatilitate semnificativă a prețurilor atunci când nivelurile din depozite sunt sub normal. Dacă UE își atinge în cele din urmă obiectivul de stocare, este posibil să o facă doar plătind prețuri mai mari pentru a atrage livrări suplimentare de GNL în ultimele luni ale sezonului de refacere a stocurilor.

Norvegia este cel mai mare furnizor de GNL pentru UE

Cel mai recent avertisment consolidează importanța Norvegiei pentru securitatea energetică europeană.

De când exporturile de gaze naturale prin conducte ale Rusiei către Europa s-au oprit în urma invaziei Ucrainei, Norvegia a devenit cel mai mare furnizor extern de gaze naturale de pe continent. Equinor se află în centrul acestui lanț de aprovizionare, furnizând o parte substanțială din cererea zilnică de gaze naturale a Europei extrase din Marea Nordului.

Cu toate acestea, nici măcar o creștere a producției în Norvegia nu poate compensa pe deplin o piață globală de GNL în scădere, dacă cererea din Asia continuă să crească. Europa va rămâne în mare măsură dependentă de atragerea de transporturi flexibile de GNL pentru a echilibra cererea pentru sezonul rece.

Importurile de gaze lichefiate, tot mai importante

Europa își reduce în continuare dependența de gazul rusesc transportat prin conducte, pe fondul războiului din Ucraina. Această strategie a crescut rolul importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) în securitatea energetică a continentului.

Potrivit estimărilor Equinor, GNL-ul reprezintă în prezent aproximativ 30% din importurile europene de gaze naturale. Oferta disponibilă pe piața internațională nu este însă suficient de elastică pentru a acoperi integral necesarul Europei, mai ales atunci când importatorii asiatici își majorează achizițiile.

Asia redirecționează fluxurile de GNL

Schimbarea fluxurilor comerciale este alimentată de creșterea cererii din Asia. Transporturile de GNL care au ajuns în Europa în prima parte a anului în prezent sunt redirecționate către piețele asiatice, unde cumpărătorii sunt dispuși să concureze pentru volumele disponibile.

„Gazul care trebuia să vină din Qatar era destinat Asiei, ceea ce înseamnă că GNL-ul care la începutul anului a ajuns în Europa se îndreaptă acum spre Asia”, a explicat Anders Opedal, directorul general al Equinor.

Competiția dintre Europa și Asia pentru transporturile de GNL reduce opțiunile de aprovizionare ale cumpărătorilor europeni. În cazul în care cererea crește simultan pe cele două piețe, prețurile spot și contractele pentru livrările pe termen scurt ar putea înregistra variații mai ample.

Europa ar putea rămâne fără gaze în toiul iernii

Piața europeană a energiei intră în sezonul rece sub presiunea mai multor factori: nivelul redus al stocurilor, concurența acerbă pentru GNL, incertitudinile privind transporturile maritime și reducerea importurilor de gaze rusești prin conducte.

Evoluția temperaturilor va fi esențială pentru consumul rezidențial și industrial, în timp ce disponibilitatea cargourilor și ritmul de refacere a rezervelor vor determina cât de mult se poate tempera volatilitatea. O iarnă mai rece decât media multianuală sau o nouă perturbare geopolitică ar putea amplifica presiunea asupra prețurilor gazelor naturale și asupra costurilor suportate de companii și gospodării, care oricum sunt printre cele mai mari din lume.

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