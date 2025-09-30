Directorul Executiv al FMI – primit de premierul Ilie Bolojan – Deficitul bugetar, principalul subiect al discuțiilor

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuțiile s-au concentrat asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru reducerea deficitului bugetar. Premierul a transmis FMI că Guvernul ca întări disciplina fiscală, va fi mai responsabil în cheltuirea banilor publici și va eficientiza veniturile bugetare.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuţiile s-au concentrat asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente şi a arătat că direcţiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi orientarea resurselor către domenii cu potenţial de dezvoltare, precum energie şi agricultură”, arată Executivul într-un comunicat.

Şeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilităţii fiscale şi pentru reducerea unor dezechilibre şi inechităţi sociale. Totodată, a accentuat importanţa unei alocări mai eficiente a banului public, prin susţinerea proiectelor care aduc randament economic şi plus-valoare comunităţilor, mai transmite Guvernul.

„Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală şi a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidenţiat necesitatea stabilităţii politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern”, se afirmă în comunicat.

FMI a anunțat în raportul său de toamnă că a redus prognozele de creștere economică pentru România la 1% în 2025 și 1,6% în 2026.

Cifrele au fost semnificativ reduse față de prognozele anterioare, din iunie 2025, de la 1,6% în 2025, respectiv 2,8% în 2026. Cu alte cuvinte, FMI a redus prognoza cu aproape 40% în 2025 și la jumătate pentru 2026. Prognoza pentru 2025 fusese oricum redusă semnificativ și în aprilie, de la 3,3% la 1,6%.