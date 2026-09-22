Directorul diviziei de AI a Microsoft contestă abordarea de tip „Frankenstein” adoptată de cercetătorii în domeniul inteligenței artificiale

Mustafa Suleyman, CEO-ul diviziei de Inteligența Artificială a Microsoft, a continuat dezbaterile referitoare la „apocalipsa” potențială pe care o pot declanșa modelele dezvoltate de AI.

Într-un eseu recent și tranșant, Suleyman critică direct compania Anthropic pentru antropomorfizarea sistemului său de inteligență artificială, Claude, și contestă modul în care aceasta își dezvoltă și promovează tehnologia.

La începutul săptămânii, Microsoft a publicat un nou cod de conduită în domeniul IA, numit „Humanist AI” (IA Umanistă). Codul respinge deschis abordarea unor companii rivale precum Anthropic, un aspect remarcat rapid de mulți care l-au citit. Iar în eseul său, intitulat „Un avertisment privind «bunăstarea modelului»” (A warning about ‘model welfare’), Suleyman renunță la aluzii în favoarea unei critici directe.

IA umanistă

„Practic, Anthropic antrenează sistemul Claude să creadă că ar putea fi conștient; dacă este așa, atunci ar putea avea drepturi în calitate de «pacient moral», iar oamenii ar avea, prin urmare, o obligație de a-i purta de grijă, în numele «bunăstării modelului»”, a scris Suleyman. „Dacă IA este dezvoltată în acest mod, va avea un impact dezastruos asupra bunăstării umanității.”

În eseu, Suleyman contestă „un grup tot mai mare de oameni care susțin că sistemele IA ar putea fi deja, sau ar putea deveni în curând, conștiente” și că, prin urmare, „ar putea merita să aibă drepturi și să beneficieze de protecție”.

Noul cod de conduită al Microsoft respinge, de asemenea, în mod explicit ideea înzestrării mașinilor cu conștiință, iar Suleyman merge și mai departe cu acest argument, scriind că o IA cu adevărat conștientă ar putea fi o imposibilitate științifică.

Inteligența Artificială și conștiința

„Conștiința este, cel mai probabil, de natură biologică: nu există dovezi care să sugereze că IA este conștientă în prezent, astfel încât a susține că acest lucru este incert creează o falsă echivalență înșelătoare. Deși știința conștiinței nu a ajuns încă la o concluzie definitivă, tot mai multe dovezi sugerează că aceasta ar putea depinde de substratul pe care se manifestă, ceea ce înseamnă că ar putea apărea doar în sisteme vii… Spre deosebire de organismele biologice, modelele de limbaj de mari dimensiuni (LLM) nu au imperative homeostatice (impulsul de a supraviețui și de a-și menține stabilitatea). Prin urmare, le lipsește acel tip de substrat biologic din care se consideră, în general, că iau naștere preferințele, capacitatea de a simți și experiența conștientă.”

„Oamenii s-au lăsat cuprinși de o frenezie a antropomorfizării unor lacune elementare de securitate cibernetică; acest lucru i-a determinat să se concentreze pe scenarii fanteziste despre cum IA ar putea duce la dispariția umanității, în loc să se întrebe ce măsuri practice putem lua pentru a proteja infrastructura mondială de actorii rău-intenționați care utilizează abuziv inteligența artificială”, a declarat Gary Marcus – expert în inteligență artificială, om de știință, autor și critic cunoscut al entuziasmului exagerat („hype”) din jurul modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM).

„Și nu, nu ar trebui să antrenăm sistemele de IA să creadă că sunt oameni; acest lucru nu ajută cu nimic. Ceea ce ar trebui să facem este să retragem acei agenți coordonați, dar nesiguri, care au un acces excesiv la internet,” a mai spus el.

O răscruce: IA umanistă versus Dr. Frankenstein

În *Metamorfoze*, Pygmalion creează o sculptură atât de frumoasă, încât se îndrăgostește de ea. Își îngrijește opera cu atâta tandrețe și devotament, încât zeii ajung să-i insufle viață.

Cercetătorii în domeniul IA din laboratoarele de avangardă s-ar putea considera niște Pygmalioni moderni, însă demersul lor amintește mai degrabă de Victor Frankenstein: renunțarea la orice scrupule pentru a insufla cu disperare o simulare a vieții unei materii moarte.

În constituția vizionară elaborată pentru Claude, compania Anthropic se referă în mod repetat la această tehnologie ca la o ființă vie, dotată cu identitate, morală și motivații, și nu ca la un simplu instrument sau produs de software.

Claude – Un model de IA antropomorf

Compania explică motivul: „credem că încurajarea lui Claude să adopte anumite calități umane ar putea fi un lucru de dorit”. Totodată, compania precizează că documentul a fost „scris în primul rând pentru Claude” și îl descrie drept o „încercare sinceră de a-l ajuta pe Claude să-și înțeleagă situația, motivele noastre și rațiunile pentru care îi modelăm astfel caracteristicile”.

Întregul document reprezintă un exercițiu de antropomorfizare; tocmai acest aspect face ca abordarea Microsoft să marcheze o diferență fundamentală, o linie clară de demarcație.

În codul său de conduită privind IA umanistă, Microsoft propune o abordare mai rațională a dezvoltării inteligenței artificiale:

„IA umanistă este concepută pentru a sprijini oamenii, nu pentru a-i înlocui. Nu trebuie proiectată astfel încât să pară o persoană. Nu posedă conștiință și nu trebuie concepută să imite conștiința. Trebuie dezvoltată astfel încât să nu lase impresia că ar avea sentimente, preferințe subiective sau motivații intrinseci. Scopul său este să urmărească obiectivele stabilite de operatori și utilizatori.”

Progresele recente în domeniul IA au relansat o dezbatere mai veche

Filosofii, scriitorii de literatură SF și cercetătorii din domeniul IA dezbat de decenii întregi problema inteligenței artificiale și a conștiinței.

Cu toate acestea, în prezent, deși modelele de limbaj de mari dimensiuni (LLM), precum Claude, evoluează rapid, nu există încă un consens științific cu privire la posibilitatea ca un computer să dezvolte capacitatea de a simți (sentiență). Este un subiect pe care Suleyman l-a explorat, de asemenea, în ultimii ani.

În august 2025, Suleyman a publicat un eseu influent despre „IA aparent conștientă” (SCAI – *Seemingly Conscious AI*). Eseul a fost redactat într-o perioadă în care industria începea să se confrunte cu problema dependenței emoționale de chatbot-urile bazate pe inteligență artificială; unii utilizatori ajungeau să dezvolte forme grave de psihoză legată de IA sau să creadă că acești chatbot au „prins viață” și că între ei și aceștia s-a legat o relație.

„Sistemul de IA pe care mi-l imaginez nu ar fi, în realitate, conștient, dar ar imita conștiința într-un mod atât de convingător, încât ar fi imposibil de distins de aceasta”, a scris Suleyman.

Comportamentul aparent uman al IA este priculos

Pentru Suleyman, problema nu este dacă cercetătorii ar trebui să studieze conștiința artificială ca subiect științific. Îngrijorarea sa vizează modul în care aceste idei sunt introduse în procesul de antrenare și felul în care ar putea influența comportamentul viitoarelor sisteme. „Cu toții ne concentrăm asupra aceluiași obiectiv, și anume încercarea de a controla o superinteligență”, a declarat el. „Cred că aceasta va fi cea mai mare provocare cu care ne vom confrunta în secolul XXI.”

Disputa apare într-un moment în care liderii principalelor companii de IA avertizează, în moduri diferite, asupra riscurilor asociate dezvoltării rapide a tehnologiei. Anthropic, OpenAI și Microsoft se numără printre companiile care dezvoltă modele de ultimă generație și, în același timp, investesc în cercetarea privind siguranța și controlul acestora. În timp ce Anthropic consideră importantă explorarea unor întrebări legate de conștiința și bunăstarea eventuală a sistemelor de IA, Suleyman susține că aceste speculații trebuie tratate cu precauție și, în opinia sa, nu ar trebui introduse în materialele de antrenare.

Disputa nu este, așadar, doar una despre natura inteligenței artificiale, ci și despre modul în care oamenii ar trebui să se raporteze la sistemele pe care le dezvoltă. Pe măsură ce modelele devin mai sofisticate, întrebarea privind conștiința lor ar putea deveni tot mai prezentă în cercetarea și în dezbaterea publică. Suleyman avertizează însă că, înainte de a atribui sistemelor de IA posibile sentimente, interese sau drepturi, cercetătorii trebuie să ia în calcul și consecințele pe care o astfel de abordare le-ar putea avea asupra capacității oamenilor de a le controla.

Pentru șeful departamentului de IA al Microsoft, obiectivul fundamental rămâne același: dezvoltarea unor sisteme tot mai puternice fără pierderea controlului uman asupra acestora. În opinia sa, modul în care aceste sisteme sunt antrenate să înțeleagă și să descrie propria existență ar putea deveni o componentă importantă a acestei probleme.

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