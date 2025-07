Șeful Trezoreriei, liantul României cu investitorii: ”Încrederea este mult îmbunătățită în toate mediile”. Ultimele date arată că populația a asigurat un procent uriaș din necesarul de finanțare al statului

Există un sentiment foarte bun vis-à-vis de România și o încredere mult îmbunătățită în toate mediile investiționale, a declarat, joi, șeful Trezoreriei din Ministerul Finanțelor, Ștefan Nanu (foto), în cadrul unui eveniment ce a marcat intrarea la tranzacționarea la bursa locală a unei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis.

Nanu este principalul liant al Ministerului Finanțelor cu investitorii, piețele financiare și agențiile de rating.

Oficialul ministerului de Finanțe a spus că finanțarea Guvernului a mers foarte bine în ultimele două săptămâni, după instalarea noului guvern, fiind depășită deja suma de împrumuturi dorită a fi atrasă de Trezorerie în cursul lunii iulie.

11 miliarde de lei atrase de la bănci și clienții lor, în luna iulie – ”Întâlnirile cu agențiile de rating au fost foarte bune”

”Îmi aduc aminte de Fidelis-ul din mai, când am fost aici și eram foarte îngrijorat la momentul respectiv. Nu știam exact, din planurile (de finanțare) pe care le aveam, cum o să le realizăm. Din fericire, acum suntem într-un turnaround total. E un sentiment extrem de bun vis-a-vis de România, o încredere (mai bună) în toate mediile investiționale. Am avut, practic, două săptămâni de vis din perspectiva finanțării și aici e foarte importantă cererea. A fost emisiunea de obligațiuni (externe), 15 miliarde (de euro a fost cererea). Au fost pe piața internă, în interbancar, 11 miliarde în câteva licitații de la început de lună, deja ne-am atins suma pe care am anunțat-o luna asta. Fidelis și Tezaur, ca de obicei, au fost bine subscrise și, în general, este un vibe extrem de bun. Agențiile de rating ne-au vizitat, au fost niște întâlniri foarte bune. Deci lucrurile sunt întoarse la 180 de grade și asta e spre binele nostru în Ministerul de Finanțe, spre binele țării”, a spus Nanu.

Acesta a declarat că costurile de împrumut ale Guvernului vor scădea în continuare.

Potrivit lui Nanu, populația a ajuns la o pondere foarte ridicată din perspectiva finanțării necesarului din acest an.

”Cred că vom ajunge la dobânzi și spread-uri mai mici, dacă menținem lucrurile așa. Deja este vizibil, curba de randamente în lei e foarte aproape de șapte, plată. Spread-urile sunt din ce în ce mai apropiate și e foarte bine să vedem asta. (…) Am ajuns la niște cifre din perspectiva emisiunii de titluri de stat pentru populație care sunt extrem de neașteptate, dacă e să privim puțin în urmă. Deja din finanțarea de până astăzi, din acest an, din aproximativ 170 miliarde de lei, 18% reprezintă titlurile de stat pentru populație. Din finanțarea internă, cam 31% reprezintă titluri de stat pentru populație. Este enorm. Înainte nu aveam nici măcar 5%. Anul trecut aveam undeva la 20% din finanțarea internă în titluri de stat pentru populație”, a declarat Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei de stat.

”Banii pe care îi atragem prin Tezaur sprijină intermedierea financiară – Luăm cash și ei intră în bănci”

Acest lucru se datorează faptului că instrumentele cu venit fix cu care tot vine Ministerul Finanțelor la finanțare sunt foarte populare.

”Nu e o competiție. Am tot discutat și s-a tot discutat dacă nu atragem prea mulți bani din sectorul bancar. Noi la Finanțe îi cam băgăm înapoi în piață, nu prea îi ținem. Deci nu avem un cash buffer în lei, bufferul nostru este în valută, deci mai degrabă reținem sumele pe care le atragem de la extern. Mai mult, sunt foarte mulți bani care sunt introduși din cash în sistem bancar (prin achiziția de titluri de stat la sediile Poștei, ale Trezoreriei – n.r.), deci sprijină intermedierea financiară. Deci toate lucrurile astea sunt pozitive și aș vrea să le subliniez din nou ca beneficii din perspectiva programelor de titluri de stat pentru populație”, a mai afirmat oficialul guvernamental.

