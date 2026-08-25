Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă e în grafic – Reactorul se va închide în 2027 și va reveni în exploatare comercială în vara lui 2030

Proiectul retehnologizării Unității 1 de la CNE Cernavodă avansează conform calendarului și bugetului, iar revenirea reactorului în exploatare comercială este programată pentru vara anului 2030, după ieșirea din producție care va avea loc în 2027, conform lui Daniel Adam, directorul financiar al Nuclearelectrica (SNN), compania de stat care exploatează centrala atomo-electrică.

Unitatea 1, care se apropie de finalul primului ciclu de exploatare de 30 de ani, urmează să fie oprită pentru 32 de luni pentru lucrări de retehnologizare. Investiția, estimată la aproximativ 3 miliarde de euro, va permite prelungirea duratei de viață a reactorului cu încă 30 de ani.

Fabricarea componentelor reactorului avansează înaintea programului

Directorul de la Nuclearelectrica a declarat în conferința cu analiștii de după publicarea rezultatelor financiare semestriale că s-au înregistrat progrese importante în fabricarea componentelor reactorului, respectiv a tuburilor calandria.

„În prima jumătate a anului, în ceea ce privește contractul EPC, fabricarea componentelor reactorului avansează înaintea programului, iar fabricarea tuburilor de calandrie a fost deja finalizată. Pe 16 aprilie, Comisia Europeană a deschis, conform procedurii standard aplicabile în special tuturor proiectelor mari, dar mai ales proiectelor nucleare, o anchetă aprofundată privind ajutorul de stat acordat de statul român pentru reabilitarea Unității 1. În luna mai, SNN a anunțat finalizarea primei turnări continue de beton pentru structurile permanente. Aceasta a fost cea mai complexă operațiune de acest gen efectuată la centrală de la începerea construcției Unității 2. Pentru realizarea fundației s-au utilizat 3.470 de metri cubi de beton. Aceasta reprezintă aproximativ 380 de camioane de beton”, a declarat Daniel Adam.

De notat că tuburile de calandrie reprezintă componente esențiale ale unui reactor CANDU, precum cele de la Cernavodă, deoarece ele găzduiesc tuburile de presiune în care sunt introduse fasciculele de combustibil nuclear.

Conform Nuclearelectrica, zona activă (miezul) unui reactor de tip CANDU, se află într-un rezervor cilindric orizontal numit Calandria (vezi poză), prevăzut la capete cu două protecții de capăt formate din plăci de oțel. Vasul Calandria și protecțiile de capăt sunt străbătute de 380 de tuburi Calandria, în care sunt amplasate 380 de tuburi mai mici, denumite tuburi de presiune. În aceste tuburi de presiune sunt introduse fascicule de combustibil, cântărind fiecare 21,5 kg și în care uraniul natural se prezintă sub forma unor pastile compactizate și sinterizate, fascicule ce sunt înlocuite pe măsură ce se consumă cu fascicule de combustibil proaspăt.

Directorul financiar al Nuclearelectrica: „Nu avem niciun semnal de alarmă privind termenele sau bugetul”

Daniel Adam a mai subliniat că, deși anumite componente ale proiectului sunt realizate înaintea programului, termenul general nu a fost modificat, iar revenirea Unității 1 în exploatare comercială rămâne programată pentru vara anului 2030.

„Respectăm programul general atât din punct de vedere al termenelor, cât și al bugetului. Așadar, calendarul proiectului, care prevede punerea în funcțiune comercială în vara anului 2030, nu s-a modificat. Ceea ce am menționat că se desfășoară înaintea programului este o parte a lucrărilor de reabilitare, și anume fabricarea tuburilor calandriei. (…) În ceea ce privește performanța proiectului, nu avem niciun semnal de alarmă până în prezent, nici în ceea ce privește termenele, nici în ceea ce privește bugetul”, a declarat Daniel Adam.

De notat că retehnologizarea e finanțată și de Banca Europeană de Investiții (BEI), al cărui Consiliu de Administrație a aprobat în iulie un împrumut de 800 de milioane de euro.

Reactorul va fi scos din producție în 2027

Unitatea 1 de la Cernavodă urmează să fie oprită în 2027, când va intra în etapa propriu-zisă de retehnologizare. Reactorul are o putere instalată de aproximativ 700 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 10% din producția/consumul de electricitate a României.

Autoritățile au indicat în ultimii ani că producția pierdută temporar prin oprirea Unității 1 ar trebui compensată prin intrarea în exploatare a unor noi capacități de producție în bandă, în special centrale pe gaze.

Printre proiectele avute în vedere se numără centrala de la Mintia, cu o capacitate de aproximativ 1.700 MW, și noua centrală de la Iernut a Romgaz de 430 MW.

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