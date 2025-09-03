Director din subordinea MIPE demis după organizarea a două traininguri de lux, unul pe Coasta de Azur – ministrul Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru a demis directorul unei instituții din subordinea MIPE, după ce funcționarul a aprobat în plină austeritate două „sesiuni de training” – la Nisa, pe Coasta de Azur, și Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru -, în valoare totală de 107.000 de euro.

Ministrul Pîslaru l-a obligat pe respectivul director să anuleze cele două vacanțe, lucru care s-a și întâmplat, însă a constatat că directorul și alți șapte funcționari din cei aproximativ 30 care ar fi urmat să participe la traininguri și-au luat concediu și au plecat totuși, folosind biletele de avion cumpărate din banii instituției.

După ce a descoperit ce s-a întâmplat, ministrul Pîslaru l-a demis pe director și a cerut analizarea situației celorlalți angajați în Comisia de disciplină.

Mesajul publicat de Dragoș Pîslaru pe Facebook:

„Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și la mare, în Cipru.

Este vorba de o instituție din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu statut de ordonator terțiar de credite. Tradus în limba română: o instituție care își poate aproba singură cheltuieli din banii publici.

Așadar, conducerea acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru (15-19 septembrie, hotel de 5 stele).

La aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați ai instituției respective, între care și — bineînțeles — însuși directorul care a aprobat aceste cheltuieli.

Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro).

Atât eu, în calitate de ministru, cât — mai important — acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranță 0 față de risipa banului public.

În consecință, am dispus demiterea de îndată a directorului respectiv și am trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.

Nu voi permite niciunui funcționar ori angajat al statului să își bată joc de banii publici”, a scris Dragoș Pâslaru pe Facebook.

