PSD a pierdut între 10 şi 15% din electorat în favoarea AUR, iar un alt segment de simpatizanți s-a restrâns „în mod natural, biologic” – Vasile Dîncu

PSD a pierdut între 10 şi 15% din electoratul său tradiţional în favoarea AUR, însă rezultatele slabe ale social – democraților la ultimele alegeri se explică și prin decizia unora dintre simpatizanții săi dezamăgiți de a nu se mai prezenta la vot, precum și prin îngustarea „pe cale naturală” a electoratului său, în opinia sociologului Vasile Dîncu.

Estimarea pentru electoratul PSD care a „migrat” la AUR: 10-15%

Vasile Dîncu a explicat cum a ajuns PSD, în mai puţin de un deceniu, de la 45% din voturile electoratului (în 2016), la mai puţin de 20% de procente în intenţia de vot, în ultimele luni.

1. În primul rând, o parte mică din electoratul PSD s-a orientat spre AUR:

„Eu am încercat să măsor acest lucru şi mi-a ieşit undeva între 10 şi 15%, ceea ce, e drept, era un electorat mare la PSD şi asta nu înseamnă puţin. N-am calculat exact care ar fi cifrele exacte, dar a fost o mişcare aceasta şi sigur că trebuie să recunoaştem asta. Evident că în general sunt oamenii vulnerabili, care şi înainte s-au mişcat între noi şi alţii, pentru că sunt oamenii vulnerabili care sunt oricum dependenţi de politică, cei care sunt dependenţi de social, care la un moment dat caută mereu o soluţie mai bună şi mereu cine este nou este mai bun decât celălalt, care este mai vechi, pe care îl ştii deja, chiar dacă s-a ocupat de tine, ţi-a dat pensii, s-a gândit să îţi mărească salariul minim. (…) Este clar că întotdeauna vom avea oameni care pe bună dreptate sunt nemulţumiţi de politică, pe bună dreptate spun că guvernanţii nu fac ce trebuie”.

2. De asemenea, un segment al electoratului obișnuit al PSD nu s-a mai prezentat la vot, mai ales că a scăzut și puterea de convingere exercitată de primari:

„Dar mişcarea nu a fost un electorat spre AUR, ci un electorat dezamăgit de PSD, care nu s-a mai dus la vot. Şi asta se vede foarte bine în, de exemplu, ceea ce numim noi, jurnalistic, sociologic, ideea de fief PSD. Se vede acolo, a scăzut, de exemplu, prezenţa la vot la primarii puternici ai partidului”, adaugă Dîncu.

3. În al treilea rând, electoratul clasic social – democrat, format din multe persoane în vârstă, s-a micșorat în mod natural, a mai explicat sociologul:

„Ceea ce s-a întâmplat cu o parte din electoratul Partidului Social-Democrat, să zicem cel de acum 9 ani, este că o parte s-a pierdut în mod natural, biologic, pentru că era o parte formată din mulţi pensionari, oameni în vârstă, o parte s-a dus în mod biologic, o parte însă s-a retras în zona non-votanţilor, deci cei care nu s-au dus la vot”.

Se observă, de asemenea, și o schimbare a profilului alegătorilor, la modul general, pe un trend vizibil în tot Occidentul, a mai spus Vasile Dîncu:

„Dar ceea ce credem noi, era valabil în sociologia politică a trecutului, ceea ce credem noi că este un electorat fidel, făceam profilul electoral pe familii – aşa se construieşte o campanie – acum astea nu mai funcţionează, pentru că nici stânga şi dreapta nu mai sunt cele care au fost. Electoratul începe să devină un electorat care caută mereu oferta personalizată, oferta pentru el şi legată de momentul respectiv. Şi nu mai există ideea de tradiţie politică. Înainte spuneam în Occident că se transmitea opţiunea politică din tată în fiu. Ştiam familiile catolice care votează cu dreapta, cu centru-dreapta. Acum nu mai funcţionează nici acolo aceste lucruri. Mă uit la studiile făcute de colegii mei în Franţa sau în Germania şi ne dăm seama că, de fapt, acum avem un electorat care fuge din cătarea puştii electorale, care mereu se mişcă şi trebuie să te mişti după el atunci când faci politică”.

