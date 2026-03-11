7,6% din PIB alocat pensiilor, cu subvenții în scădere – proiectul de buget pentru asigurările sociale de stat 2026

Subvenția pentru echilibrarea sistemului public de pensii ar urma să reprezinte 19,7% din totalul veniturilor din 2026, adică aproape 31,5 miliarde de lei din cele peste 159 de miliarde de lei estimate (7,6% PIB), conform proiectului bugetului asigurărilor sociale pentru 2026.

La finalul anului 2025, conform execuției Ministerului Finanțelor, subvențiile pentru bugetul asigurărilor sociale de sta (BASS) au fost de peste 39,239 de miliarde de lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, sunt diminuate cu suma de 23.799.529 mii lei aferentă Pilonului II de pensii.

Din totalul veniturilor bugetare estimate la 159,129 miliarde de lei:

80% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări

19,7% din subvenții de la bugetul de stat

0,3% din venituri nefiscale și sume primite de la Uniunea Europeană.

Distribuirea bugetului:

158,743 miliarde lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%)

386.470 mii lei aferente sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

Indicatorii și valorile pe care a fost construit bugetul asigurărilor sociale

Principalele elemente care stau la baza elaborării bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2026 sunt:

valoarea punctului de referință de 81 de lei

creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2026 la 9.192 lei, faţă de 8.709 lei estimat pentru anul 2025 şi 8.061 lei realizat în anul 2024;

scaderea numărului de şomeri înregistraţi, astfel preconizându-se pentru finele anului 2026 un număr de 265 mii persoane, față de 266 mii persoane la finele anului 2025;

menținerea ratei şomajului înregistrat până la finele anului 2026 la același nivel ca la finele anului 2025, respectiv la 3,4%.

Premisele pe care au fost estimate veniturile

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 au fost stabilite avându-se în 5 vedere, următoarele: o cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

cotele de contribuție de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă și 8% pentru condiții speciale de muncă;

cota de 2% din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale

baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12, respectiv 24 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației;

stabilirea bazei de calcul lunar al contribuției de asigurări sociale la salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată;

cota de 4,75% a contribuției la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), în conformitate cu prevederile art.43 alin. (4) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat;

menținerea scutirii obligatiilor de plată pentru anumite categorii de salariați pentru suma de 300 de lei/lună până la data de 30 iunie 2026, respectiv 200 lei în perioada 1 iulie31decembrie 2026 în conformitate cu prevederile OUG nr. 89/2025;

majorarea prognozată a câștigului salarial mediu brut (+5,5%).

