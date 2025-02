Din China și India până în Germania, cărbunele continuă să asigure stabilitatea sistemelor energetice la nivel global

Potrivit celui mai recent raport al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), India va avea cea mai mare creștere a consumului de cărbune în următorii ani.

Potrivit datelor AIE, cererea de cărbune a Indiei este de așteptat să crească cu 2,6% anual, ajungând la 1,4 miliarde de tone până în 2027. Acest lucru se traduce printr-o creștere anuală de peste 150 mil. tone între 2023 și 2027.

În aceeași perioadă, cererea de cărbune în China va crește cu mai puțin de 50 mil. tone, în timp ce va scădea cu 68 mil. tone în Uniunea Europeană, potrivit raportului.

Organizația de mediu pentru climă și energie al NITI Aayog arată că India consumă mai mult cărbune decât producția internă. Datele disponibile până în 2024 arată că India consumă anual 1,26 mld. tone, importurile ridicându-se la 260 mil tone pe an.

India își asigură 75% din necesarul de energie electrică din producția pe bază de cărbune

Conform raportului AIE, aproximativ 75% din producția de energie electrică a Indiei se bazează pe cărbune. În august 2024, generarea de energie pe bază de cărbune s-a ridicat la 218 GW la o putere instalată de 451 GW în termocentrale.

Industriile oțelului și a cimentului, care utilizează cărbune energetic pentru diferite procese, vor stimula, de asemenea, cererea de cărbune în India. AIE estimează că consumul de cărbune cu excepția producerii de energiei electrice ar putea ajunge la 382 milioane tone până în 2027, o creștere de 18% în doar trei ani.

Cererea robustă de cărbune a Indiei, va încuraja creșterea masivă a producției interne.

AIE estimează că producția de cărbune a Indiei va crește cu 170 mil. de tone pe an, ajungând la un total de 1,3 de miliarde de tone în 2027. Această prognoză rămâne în urma obiectivului de producție al Ministerului Cărbunelui din India de 1,4 miliarde de tone pentru 2027.

Războiul Americii împotriva centralelor pe cărbune s-a încheiat

Secretarul pentru Energie al SUA, Chris Wright, a declarat la Bloomberg TV că centralele electrice pe cărbune vor rămâne coloana vertebrală a reindustrializării Americii gândită de președintele Doanld Trump. Wright a subliniat că centralele pe cărbune vor fi repornite pentru a asigura energie electrică accesibilă și fiabilă timp de decenii.

„Știți care au fost problemele din fostele administrații democrate: bunăstarea cetățenilor americani și securitata națională a țării noastre. Am avut peste 20 de ani de dezindustrializare a Statelor Unite și am lăsat industria grea să plece peste Ocean”, a spus Wright.

Întrebat despre securitatea energetică și rolul cărbunelui, Wright a răspuns: „Cărbunele a fost esențial pentru sistemul energetic al Statelor Unite de peste 100 de ani. A fost cea mai mare sursă de energie electrică la nivel mondial timp de aproape 100 de ani și va mai fi pentru decenii, așa că trebuie să fim realiști cu privire la asta, vom vedea renașterea producției de cărbune în SUA, dar nu va fi în continuă creștere. Renunțând la termocentralele pe cărbune am scumpit energia electrică și am făcut sistemul energetic mai puțin stabil. Așa că cel mai bun lucru la care putem spera este să nu se mai închidă termocentrale pe cărbune, pentru că nu are nimeni de câștigat din aceste acțiuni”.

El a dat exemplul Germaniei, care și-a dublat prețul energiei electrice. „De fapt au redus producția totală de energie electrică cu 20% – și industria lor fuge din țară – aceasta este calea pe care începea să meargă și Statele Unite, dar este o cale greșită”, a explicat el.

Cele mai recente date de la Bloomberg arată că energia produsă pe bază de cărbune în SUA, reprezintă aproximativ 20,5% din producția totală de energie electrică.

China arde cu 30% mai mult cărbune decât restul lumii

Pentru cel puțin ultimii 25 de ani, China a fost cel mai mare producător de cărbune din lume – peste 4 miliarde tone pe an – și arde în termocentrale cu 30% mai mult cărbune decât restul lumii.

Iar cererea de cărbune va crește anul viitor. China a demarat anul trecut construcția de termocentrale pe cărbune cu o putere instalată de aproape 100 GW, cel mai nivel din ultimii 10 ani, arată un raport publicat joi de două ONG-uri specializate pe energia verde, citate de agenția AP

De asemenea, China a aprobat, în 2024, proiecte de noi de centrale pe cărbune cu o putere instalată de 66,7 GW. Pe lângă începerea noilor lucrări de construcție, China a reluat anul trecut construcția de termocentrale totalizând 3,3 GW, proiecte ce erau oprite, arată raportul Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA) și Global Energy Monitor (GEM).

În ciuda angajamentului de a reduce treptat cărbunele până la sfârșitul deceniului, China continuă să fie angajată în fața energiei pe bază de cărbune, care eclipsează progresul în domeniul energiei curate și expune provocări fundamentale în tranziția energetică a Chinei, au scris autorii raportului.

Raportul elaborat de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA) și Global Energy Monitor arată că, anul trecut, China a fost responsabilă pentru 93% din toate termocentralele pe cărbune care au început să fie construite la nivel mondial.

Germania: Cărbunele este pilonul stabilității sistemului energetic

Germania este nevoită să se bazeze pe producția de energie electrică în termocentrale pe bază de cărbune o perioadă mai lungă decât se aștepta, pentru a menține stabilitatea sistemului energetic și să împiedice exploazia prețurilor atunci când nu bate vântul și eolienele nu produc electricitate.

Fără alternative pentru rezervele de putere pentru echilibrarea sistemului energetic național la orele de vârf ale cererii și la viteze mici ale vântului, centralele pe cărbune vor fi necesare și după 2030, a declarat Christoph Mueller, directorul executiv al operatorului de rețea Amprion GmbH, pentru Bloomberg.

„Unele dintre aceste centrale au în prezent o perspectivă de funcționare doar până în 2026, marea majoritate până în 2031”, a spus Mueller, referindu-se la centralele pe cărbune aflate în standby.

La începutul acestei luni, patronatul importatorilor de cărbune din Germania, VDKi, a declarat că centralele pe cărbune rămân pilonul producției de energie electrică în perioadele cu viteze scăzute ale vântului.

„Centralele moderne pe bază de cărbune sunt coloana vertebrală care susține sistemul energetic german în funcțiune”, a declarat directorul general al VDKi, Alexander Bethe.

În prima săptămână din februarie acest an, în Germania s-a atins maximumul ultimului an al producției de energie electrică pe bază de cărbune, deoarece vântul nu a bătut zile întregi.

Termocentralele pe cărbune din Germania au produs zilnic 8,1 GW, cea mai mare putere zilnică înregistrată din februarie 2024, relatează Bloomberg. Aceasta în ciuda creșterii semnificative a puterii instalate de energie eoliană din ultimul an. Însă când nu bate vântul palele turbinelor nu se învârt.

Au fost zile când eolienele au produs doar 5 GW. Spre comparație, în decembrie 2023, producția de energie eoliană a fost în medie de 53 GW/zi, de zece ori mai mult.

