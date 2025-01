Din ce va crește Economia în 2025: optimism bazat pe tendințe opuse celor actuale, după confirmarea de la INS că 2024 a fost un an neașteptat de slab

INS a revizuit în ușoară creștere datele privind evoluția PIB din primele nouă luni din 2024, noile date indicând un avans de 0,9% față de aceeași perioadă din 2023 (cu 0,1 pp în plus față de estimarea anterioară). Pentru T3, INS a calculat o scădere de 0,1% față de T3 2023 pe serie ajustată sezonier (anterior estima o scădere de 0,3%), respectiv o stagnare față de trimestrul precedent (anterior estima o contracție de 0,1%).

Pentru 2025, dar și pe termen mediu, creșterea economică pare să depindă cu precădere de evoluția investițiilor, în contextul unei plafonări a consumului intern și extern, potrivit celei mai recente prognoze a CNSP, care are în vedere un avans foarte optimist, de 2,5% din PIB în acest an.

Diferența dintre sursele de creștere a economiei pe 2024 și 2025 e mare, potrivit prognozelor:

Mai jos, o comparație pe anul 2024 – cu o creștere economică mult sub așteptări – și anul 2025, pentru care prognozele indică nu doar o creștere surprinzătoare, ci și o schimbare de structură a surselor de formare a PIB:

A, 2024: Mult sub așteptări – greul a fost dus de consumul final (cu raționament electoral)

Potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică (INS) vineri, cele mai importante modificări față de cifrele anunțate anterior (la începutul lunii decembrie) se referă la contribuția consumului, a investițiilor și a exportului net la evoluția PIB din T3 2024.

Datele din graficul de mai jos se referă la seria brută, potrivit căreia PIB-ul a înregistrat un avans de 1,2% în T3 2024 față de T3 2023, respectiv o contracție de 0,1% din PIB față de T2 2023.

Astfel, contribuția negativă a exportului net a fost majorată cu 0,4pp la -1,8% din PIB în T3, fiind practic compensată de o creștere de 0,6 pp a contribuției consumului. Contribuția investițiilor (formarea brută de capital fix) a fost de asemenea revizuită în minus (cu 0,1pp). Prognoza pe termen mediu a CNSP are la bază ipoteza unor tendințe opuse – respectiv un consum relativ modest, o creștere a investițiilor și o diminuare a contribuției negative a exportului net.

B, 2025 – creștere surprinzătoare ca prognoză – așteptările vin de la investiții

Evoluțiile macroeconomice din primele trei trimestre și ale indicatorilor sectoriali din perioada ianuarie-octombrie 2024 arată o decelerare mai amplă a activității economice pentru anul curent decât cea din estimarea precedentă, evoluție generalizată în majoritatea domeniilor de activitate, admite CNSP în nota apărută ulterior publicării prognozei de creștere pentru 2025, care indică un avans de 2,5% din PIB a activității economice.

”Efectele evoluțiilor curente se vor transmite și în prima parte a anului viitor care, alături de perspectivele unei creșteri economice modeste a partenerilor comerciali din zona Euro cât și a măsurilor fiscal – bugetare privind corecția deficitului bugetar, conduc la revizuirea estimărilor spre un scenariu prudent.

Astfel, previziunile pentru anul 2025 sunt în concordanță cu „Planul fiscal structural pe termen mediu (2025 – 2031), iar scenariul pe termen mediu (2026 – 2028), compatibil cu ajustarea deficitului structural, corespunde traiectoriei PIB-ului potențial revizuit pe baza modelului Comisiei Europene”, se arată în nota citată.

CNSP are în vedere o dinamizare a activității investiționale pe viitor, în condițiile în care resursele disponibile atât prin Mecanismul de redresare și reziliență și Cadrul financiar multianual 2021-2027, cât și cele guvernamentale vor fi transpuse în proiecte majore de infrastructură cu efect multiplicator în economie pe termen mediu și lung, susțin specialiștii CNSP.

”Astfel, formarea brută de capital fix, cu un ritm mediu anul de 5% și o rată de investiție care va ajunge la 28,7% în anul 2028, va reprezenta principalul factor al creșterii economice. Consumul privat va avansa cu un ritm mediu anual similar celui al produsului intern brut (2,7%)”, se arată în notă.

Exportul net ar urma să își diminueze treptat aportul negativ la creșterea economică (-0,2 puncte procentuale în anul 2028), ca urmare a revenirii exportului de bunuri și servicii, care va avansa în medie cu 3,3%, concomitent cu majorarea importului de bunuri și servicii cu 3,8%.

C, Schimbarea structurii economiei

Analiza CNSP mai scoate la iveală și o serie de modificări ale structurii economiei locale pe orizontul de prognoză.

Iese în evidență scăderea pe termen mediu a ponderii industriei în PIB, până la 15,9% în 2028, precum și scăderea marginală a ponderii agriculturii.

Pe de altă parte, ponderea serviciilor ar urma să se majoreze cu aproape un punct procentual din PIB, iar cea a construcțiilor cu 0,7 puncte procentuale din PIB în intervalul 2024-2028.

”Pe termen mediu (2026 – 2028), ritmul anual de creștere a produsului intern brut este estimat la 2,7%, în condițiile continuării absorbției fondurilor europene. Aceste premise conduc la menținerea sectorului de construcții ca cel mai dinamic din economie, cu un ritm mediu anual de 5,4%.

Pentru servicii se prevede o creștere medie de 2,5%, iar în evoluția acestora un rol esențial îl vor avea acele domenii cu valoare adăugată ridicată”, explică nota.

