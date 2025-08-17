cursdeguvernare

duminică

17 august, 2025

Din 1 septembrie, pacienţii vor putea raporta redirecționările abuzive de la spitalul public către cabinetul privat

De Razvan Diaconu

17 august, 2025

Pacienţii vor putea semnala, începând cu 1 septembrie, cazurile în care au fost redirecţionaţi în mod abuziv de la spitalele publice către cabinete private, a anunțat, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete (foto).

Sesizările vor putea fi transmise printr-un formular online disponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Formularul va solicita pacienţilor să furnizeze informaţii despre spitalul implicat, medicul care a recomandat redirecţionarea, cabinetul privat indicat şi eventualele costuri impuse.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că această practică este „inacceptabilă şi nedemnă” şi a subliniat că spitalul public are obligaţia de a oferi tratament pacienţilor fără costuri suplimentare. El a precizat că, în unele cazuri, pacienţii au fost informaţi că nu există locuri, că echipamentele sunt defecte sau că laboratoarele nu funcţionează, fiind astfel trimişi către servicii private contra cost.


„Pacientul are dreptul să aleagă liber între tratament în sectorul public sau privat. Este însă inacceptabil ca redirecţionarea să fie făcută intenţionat, pe baza unor pretexte false”, a scris ministrul pe Facebook.

Sesizările vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), urmând ca fiecare caz să fie verificat şi, dacă este cazul, sancţionat.

Ministrul a afirmat că scopul măsurii este de a proteja drepturile pacienţilor şi de a asigura transparenţa şi corectitudinea în sistemul public de sănătate.

Rogobete a precizat că activitatea medicală în sectorul privat trebuie să se desfăşoare după programul din spitalele publice şi nu în detrimentul pacienţilor.

Iniţiativa face parte dintr-o serie de măsuri prin care Ministerul Sănătăţii urmăreşte creşterea transparenţei şi protecţia pacienţilor. În iulie, ministerul a lansat un formular online similar pentru sesizările referitoare la calitatea hranei oferite pacienţilor internaţi în spitalele publice.

(Citește și: ”Veniturile pentru sistemul de Sănătate – creștere cu 8 mld. lei, în următorul an, prin eliminarea unor categorii exceptate de la plata contribuțiilor – președintele CNAS”)


